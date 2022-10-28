Ядерним шантажем Путін намагається повторити Карибську кризу і відігратися за поразку СРСР у ній, - Кулеба

За допомогою ядерного шантажу президент РФ Володимир Путін намагається повторити Карибську кризу і відігратися за поразку Радянського Союзу в ній, спровокувавши зрештою Сполучені Штати на переговори.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вся ця історія має однією зі своїх цілей дійсно викликати на розмову. Оскільки Байден сам на розмову не йде, то намагаються його спровокувати, втягнути в цю гру і продемонструвати, як Росія вирішує долю світу разом зі Сполученими Штатами, тобто самим піднятися на щабель і змусити американців на щабель опуститися", - зазначив глава української дипломатії.

Він висловив переконання, що історія з брудною бомбою матиме свій розвиток, зауваживши, що Україні вдалося протидіяти хвилі підозр на свою адресу.

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Кулеба також вважає, що Путін повторює "стратегію божевільного" радянського лідера Микити Хрущова під час Карибської кризи 1962 року, тобто "тримати у таємниці, наскільки далеко він готовий зайти, водночас створюючи враження, що він готовий на абсолютно неймовірні речі".

"Я думаю, що значною мірою Путін мріє зробити другу Карибську кризу, виграти в ній і відіграти поразку Радянського Союзу в першій Карибській кризі. Оскільки він дуже сильно прив’язаний до історичних комплексів і образів, він знову повторює стратегію божевільного і ці конфлікті повідомлення "Можемо застосувати ядерну зброю - не можемо застосувати ядерну зброю" повторюють ефект божевільного", - зазначив міністр.

Крім того, глава МЗС відзначив страх на Заході від ядерної опції. На його переконання, Захід технологічно готовий до неї, але не готовий психологічно, проте не розглядає відмову від підтримки України як спосіб запобігти цій опції.

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З посиланням на свої джерела, Кулеба заявив, що немає доказів того, що Росія реально готується вдатися до ядерної опції і буде йти гра на нервах, а також поінформував, що москву попередили про наслідки цього рішення "доступною мовою, зрозумілою для цільової авдиторії мовою".