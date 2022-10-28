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Ядерним шантажем Путін намагається повторити Карибську кризу і відігратися за поразку СРСР у ній, - Кулеба

кулеба

За допомогою ядерного шантажу президент РФ Володимир Путін намагається повторити Карибську кризу і відігратися за поразку Радянського Союзу в ній, спровокувавши зрештою Сполучені Штати на переговори.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вся ця історія має однією зі своїх цілей дійсно викликати на розмову. Оскільки Байден сам на розмову не йде, то намагаються його спровокувати, втягнути в цю гру і продемонструвати, як Росія вирішує долю світу разом зі Сполученими Штатами, тобто самим піднятися на щабель і змусити американців на щабель опуститися", - зазначив глава української дипломатії.

Він висловив переконання, що історія з брудною бомбою матиме свій розвиток, зауваживши, що Україні вдалося протидіяти хвилі підозр на свою адресу.

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Кулеба також вважає, що Путін повторює "стратегію божевільного" радянського лідера Микити Хрущова під час Карибської кризи 1962 року, тобто "тримати у таємниці, наскільки далеко він готовий зайти, водночас створюючи враження, що він готовий на абсолютно неймовірні речі".

"Я думаю, що значною мірою Путін мріє зробити другу Карибську кризу, виграти в ній і відіграти поразку Радянського Союзу в першій Карибській кризі. Оскільки він дуже сильно прив’язаний до історичних комплексів і образів, він знову повторює стратегію божевільного і ці конфлікті повідомлення "Можемо застосувати ядерну зброю - не можемо застосувати ядерну зброю" повторюють ефект божевільного", - зазначив міністр.

Крім того, глава МЗС відзначив страх на Заході від ядерної опції. На його переконання, Захід технологічно готовий до неї, але не готовий психологічно, проте не розглядає відмову від підтримки України як спосіб запобігти цій опції.

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З посиланням на свої джерела, Кулеба заявив, що немає доказів того, що Росія реально готується вдатися до ядерної опції і буде йти гра на нервах, а також поінформував, що москву попередили про наслідки цього рішення "доступною мовою, зрозумілою для цільової авдиторії мовою".

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Топ коментарі
+7
Кулеба не пишите хрень про Карабский кризис --его начало не СССР- а США поставив в одну ночь в Турции ракеты напротив Одессы и Крыма-способнеые долетать до Москвы и Ленинграда..а в ответ СССР не мог притивопоставить ничего по радиусу долета... что не могло не вызвать возмущение СССР... Хрущев тайно умудрился за неделю доставить на Кубу 4 дивизиона ПВО и 2 дивизиона тактическо стратегических ракет и 50-120 тысяч военнослужащих разные данные просто ходят... Карибы да тогда мир ходил по краю лезвия....самолеты СССР долетали до Майями представялете картинку краснозх-вездыне самолеты несущие атомные ракеты долетают на пляж Майями и Флориды.. в глубинах шатает бригада подводных лодок а еще в 90 милях от Флориды стоят кресеры эсминцы и прочая мелочь пузатая.. а Договор о прекращии кстати по Карибскому кризису был согласован в Москве И Вашингтоне путем открытых и тайных преговоров куда приходил и родной брат Президента США Кеннеди..и давал гарантии от имени Президента США советским Послам и резидентам в США... не сравнивайте Путина и Хрущева Путин даже на шнурок к ботинку Хрущева не годится.. сопляк и *****...а военных в России способных мыслить и рассуждать не осталось априори одни ублюдки алкаши и утонувшие свыше своего роста раз в 20 в крови..
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28.10.2022 21:31
+6
краще б тобі мовчати кулеба бо ви вже доп*зділися з байденом упороті довбой*оби рік тому
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28.10.2022 21:18
+3
В т.зв. карибській_кризі совок досягнув своєї мети: ракети НАТО було забрано з Туреччини (не розміщено там). Чи я помиляюся?
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28.10.2022 21:19
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США прогнуться -- та ну .
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28.10.2022 21:15 Відповісти
путькє сказали, тобі пізда
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28.10.2022 21:16 Відповісти
краще б тобі мовчати кулеба бо ви вже доп*зділися з байденом упороті довбой*оби рік тому
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28.10.2022 21:18 Відповісти
Що, спровокували гаспадіна *****?
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28.10.2022 21:43 Відповісти
В т.зв. карибській_кризі совок досягнув своєї мети: ракети НАТО було забрано з Туреччини (не розміщено там). Чи я помиляюся?
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28.10.2022 21:19 Відповісти
Скорее наоборот. Кеннеди заставил Хрущева забрать тайно завезенные ракеты с Кубы. И немного помог ему сохранить лицо с ракетами в Турции. Для американцев ракеты в Турции были не критичны, так как они все равно были в Европе. В то время как советские ракеты на Кубе меняли бы баланс сил кардинально
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28.10.2022 21:32 Відповісти
Я припускаю, що ракети в Туреччині могли бути націлені на головні нафтові родовища, які на той час мав совок: в Азербайджані.
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28.10.2022 21:36 Відповісти
Россия видит мир не так, как он есть, а так, как ей выгодно и полезно. Россия использует все, что поможет ей достигать целей.
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28.10.2022 21:20 Відповісти
Кулебі робити нема чого?! Коментувати маячню якогось дегенерата.
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28.10.2022 21:24 Відповісти
Кулеба не пишите хрень про Карабский кризис --его начало не СССР- а США поставив в одну ночь в Турции ракеты напротив Одессы и Крыма-способнеые долетать до Москвы и Ленинграда..а в ответ СССР не мог притивопоставить ничего по радиусу долета... что не могло не вызвать возмущение СССР... Хрущев тайно умудрился за неделю доставить на Кубу 4 дивизиона ПВО и 2 дивизиона тактическо стратегических ракет и 50-120 тысяч военнослужащих разные данные просто ходят... Карибы да тогда мир ходил по краю лезвия....самолеты СССР долетали до Майями представялете картинку краснозх-вездыне самолеты несущие атомные ракеты долетают на пляж Майями и Флориды.. в глубинах шатает бригада подводных лодок а еще в 90 милях от Флориды стоят кресеры эсминцы и прочая мелочь пузатая.. а Договор о прекращии кстати по Карибскому кризису был согласован в Москве И Вашингтоне путем открытых и тайных преговоров куда приходил и родной брат Президента США Кеннеди..и давал гарантии от имени Президента США советским Послам и резидентам в США... не сравнивайте Путина и Хрущева Путин даже на шнурок к ботинку Хрущева не годится.. сопляк и *****...а военных в России способных мыслить и рассуждать не осталось априори одни ублюдки алкаши и утонувшие свыше своего роста раз в 20 в крови..
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28.10.2022 21:31 Відповісти
Тепер *уйло створює "*уйловську крису".
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28.10.2022 21:50 Відповісти
кулебскиий знаток ёпт
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28.10.2022 22:11 Відповісти
это не война идеологий, о каких переговорах может идти речь? с Китаем - могут поговорить, потому что хрен знает что и как это там у тех узкоглазых коммуняк, самим интересно. а с Хйлом и так все ясно.
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29.10.2022 00:15 Відповісти
Разве у Карибській кризі був переможець? На мою думку, там взяв верх здоровий глузд.
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29.10.2022 07:19 Відповісти
 
 