Дві системи ППО NASAMS будуть готові до надання Україні в листопаді, - Блінкен
США працюють над постачанням Україні систем протиповітряної оборони, перші системи NASAMS будуть готові до надсилання в Україну в листопаді.
Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"США й надалі разом із більше ніж 50 союзниками і партнерами підтримуватимуть народ України, який захищає свою свободу й незалежність із надзвичайною мужністю й безмежною рішучістю. Ми також працюємо над тим, щоб надати Україні засоби протиповітряної оборони, яких вона потребує, включно з двома системи NASAMS, про надання яких було заявлено раніше і які будуть готові до надсилання в Україну наступного місяця, і ми працюємо з союзниками і партнерами, щоб забезпечити пересилання їхніх власних систем ППО в Україну. Можливості, які ми надаємо, ретельно відкалібровані, щоб принести максимальну користь Україні на полі бою", – заявив Блінкен.
Блінкен зазначив, що відповідно до делегованих президентом США повноважень він схвалив виділення Україні пакету військової допомоги на $275 млн.
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Вторгнення Росії в Україну: голова ГУР Буданов розказав про можливі сценарії Джерело:
https://censor.net/ua/news/3318139/yidu_do_zelenskogo_z_planom_ukriplennya_oborony_derjavy_poroshenko
Ти зеленобот, чи що?)
Кацапы такого сделать не могут. Короче говоря два комплекса могут надежно закрыть ДВЕ ТЭС.
Ну или четыре, но уже не так надежно. А всего их было 12 на подконтрольных территориях...
Можна тут всіляко викобенюватись в краснобайстві.. винити американів у " жлобстві" або у своєкористіі ( ага.. усе оте.. шо ВЖЕ передано і те.. що ще буде надано .. то є користь на їх кишеню !?) - дурня
Чи хто зна що таке отой НАСАМС ?
Ні.. шановні.. це не кулемет " Максим" : Анка подає- Пєтька жме на гашетку !
Там робота для тих... хто ЗНАЄ і НАВЧЕНИЙ, до того ж..
популярно пояснив саму суть базису цього дива ( дякую ) .. тому ..прошу дуже шановне панство не грішити на американів .. грішіть .. панове, на себе... бо в кожному з нас є вина за те , що зараз коїться..
.популізм зробив гидке діло в раші.. упаси нас ,Господи, дозволити популізму забетонувати і наші мізки ..
то ж - думайте .. панове
А Американам я вдячний. не вони..( і Брити ) були б ми зараз вже якоюсь провінцією в отому болоті
Ще раз : пані Чайка і - праві
Ще раз - дякую вам
( і давайте будемо по -суті і без дуркування , бо то вже смішно... коли дорослі дядьки і тітки наввипередки змагаються в публічному глупстві )
Україна Переможе
Слава Воїнам -Героям !
- Что Гута Израилевна?
- Умерла. Еще до войны.
- До войны? А я ж собиралась к ней поехать...
- Так уже не спешите! (с)