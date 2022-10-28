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ППО (2922) США (20990) Блінкен (1147)

Дві системи ППО NASAMS будуть готові до надання Україні в листопаді, - Блінкен

nasams

США працюють над постачанням Україні систем протиповітряної оборони, перші системи NASAMS будуть готові до надсилання в Україну в листопаді.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"США й надалі разом із більше ніж 50 союзниками і партнерами підтримуватимуть народ України, який захищає свою свободу й незалежність із надзвичайною мужністю й безмежною рішучістю. Ми також працюємо над тим, щоб надати Україні засоби протиповітряної оборони, яких вона потребує, включно з двома системи NASAMS, про надання яких було заявлено раніше і які будуть готові до надсилання в Україну наступного місяця, і ми працюємо з союзниками і партнерами, щоб забезпечити пересилання їхніх власних систем ППО в Україну. Можливості, які ми надаємо, ретельно відкалібровані, щоб принести максимальну користь Україні на полі бою", – заявив Блінкен.

Блінкен зазначив, що відповідно до делегованих президентом США повноважень він схвалив виділення Україні пакету військової допомоги на $275 млн.

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Топ коментарі
+17
Та не спішіть так. Ми почекаємо. Це звісно іронія. Вас довбнів просили ще в березні про ппо. Благали. Скажіть, як нам допоможе 2 системи захистити територію 603.700 кв. км?
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28.10.2022 22:29
+15
А вас зелених довбнів просили «рити окопи»у вересні 2021р.
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28.10.2022 22:39
+13
Дякуємо, Америко, від щирого серця.
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28.10.2022 22:49
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Та не спішіть так. Ми почекаємо. Це звісно іронія. Вас довбнів просили ще в березні про ппо. Благали. Скажіть, як нам допоможе 2 системи захистити територію 603.700 кв. км?
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28.10.2022 22:29 Відповісти
Згоден! Тим більше на складах багато старих Hawk. Нам важлива не тількі якість, а й кількість, просте насичення оборони дозволить нищити шахіди й інший мотлох.
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28.10.2022 22:34 Відповісти
Немного меньше...поля не особо надо сторожить, но в целом вы правы!
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28.10.2022 22:36 Відповісти
Ти ці питання собі задавала, коли в 2019, до урни виборчої бігла, після серіальчку?
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28.10.2022 22:37 Відповісти
страдаюсть усі і ті, хто не голосував за зеличайшого. Потреба в ППО від цього менше не стала
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29.10.2022 21:38 Відповісти
Біда в тому, що коли попереджали, ржали найбільше прибічники Порошенка. А зараз масово строчать, що їх не попередили.

Читай коментарі.

Вторгнення Росії в Україну: голова ГУР Буданов розказав про можливі сценарії Джерело:
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28.10.2022 22:49 Відповісти
Классическая схема словесного говноплюйства... Сколько "прибічників Порошенка" ты впердолил в фамилию Буданов?
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29.10.2022 17:59 Відповісти
До чого тут Порошенко к Буданову і до тої влади, яка була коли попереджав Буданов?) Порошенко до речі як раз подготував план оборони, який Зеленський проігнорував.



https://censor.net/ua/news/3318139/yidu_do_zelenskogo_z_planom_ukriplennya_oborony_derjavy_poroshenko

Ти зеленобот, чи що?)
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29.10.2022 21:42 Відповісти
А вас зелених довбнів просили «рити окопи»у вересні 2021р.
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28.10.2022 22:39 Відповісти
Спитайте це у шести президентів України. А ще, Якими тракторами обробити 603.700 кв. км, на яких авто проїхати, літаками пролетіти, кораблями проплисти, на яких ТВ подивитись, ...???
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28.10.2022 22:40 Відповісти
4 шт системи ППО NASAMS ..... передала уже Бурунди ....100 пудов
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28.10.2022 22:50 Відповісти
Защищают не территорию, а объекты, и как раз система Насамс это объектовое ПВО. В комплекс входят 2 батареи судя по всему, по паре установок в каждой из которых 4 пусковых. Итого 16 пусковых на объект. Это чтобы прорвать надо на один объект ударить 20 крылатыми ракетами...
Кацапы такого сделать не могут. Короче говоря два комплекса могут надежно закрыть ДВЕ ТЭС.
Ну или четыре, но уже не так надежно. А всего их было 12 на подконтрольных территориях...
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28.10.2022 23:21 Відповісти
Так питання не тільки в захисті генерації, а і в захисті підстанцій. Без них від ЕС немає ніякої ее. А виготовити трансформатор займає 3-12 місяців в залежності від потужності.
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28.10.2022 23:37 Відповісти
Допомагають рівно настільки, щоб не програли боротьбу. Але щоб і не виграли. Паліативна допомога
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29.10.2022 09:59 Відповісти
Дійсно хороша новина! Це тільки початок.
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28.10.2022 22:42 Відповісти
Ого, "велика антипутінська коаліція", яка навіть більше ніж антигітлерівська (с) Абдристович, змогла висрати аж дві системи ППО на країну розміром як дві Італії.
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28.10.2022 22:49 Відповісти
stupid troll
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29.10.2022 02:22 Відповісти
Вибачте, але ще не висрала. Буде ГОТОВА висрати)
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29.10.2022 02:36 Відповісти
Дякуємо, Америко, від щирого серця.
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28.10.2022 22:49 Відповісти
...згоден , з Чайкою - треба дякувати...

Можна тут всіляко викобенюватись в краснобайстві.. винити американів у " жлобстві" або у своєкористіі ( ага.. усе оте.. шо ВЖЕ передано і те.. що ще буде надано .. то є користь на їх кишеню !?) - дурня

Чи хто зна що таке отой НАСАМС ?

Ні.. шановні.. це не кулемет " Максим" : Анка подає- Пєтька жме на гашетку !

Там робота для тих... хто ЗНАЄ і НАВЧЕНИЙ, до того ж..

популярно пояснив саму суть базису цього дива ( дякую ) .. тому ..прошу дуже шановне панство не грішити на американів .. грішіть .. панове, на себе... бо в кожному з нас є вина за те , що зараз коїться..

.популізм зробив гидке діло в раші.. упаси нас ,Господи, дозволити популізму забетонувати і наші мізки ..

то ж - думайте .. панове

А Американам я вдячний. не вони..( і Брити ) були б ми зараз вже якоюсь провінцією в отому болоті

Ще раз : пані Чайка і - праві

Ще раз - дякую вам

( і давайте будемо по -суті і без дуркування , бо то вже смішно... коли дорослі дядьки і тітки наввипередки змагаються в публічному глупстві )

Україна Переможе

Слава Воїнам -Героям !
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29.10.2022 14:06 Відповісти
"будут готовы к передаче" и "будут переданы" это как говорится две большие разницы. так что всегда лучше делать свое и спрашивать со "своих". хотя тех "своих" хрен найдешь по европам когда спрашивать время.
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29.10.2022 00:30 Відповісти
- Здравствуйте тётя Ада.

- Что Гута Израилевна?

- Умерла. Еще до войны.

- До войны? А я ж собиралась к ней поехать...

- Так уже не спешите! (с)
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29.10.2022 01:47 Відповісти
Хочеться лаятися. Тиждень тому писали, що вони ВЖЕ В УКРАЇНІ.
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29.10.2022 02:35 Відповісти
 
 