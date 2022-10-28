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Новини Допомога Україні
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Зеленський (22416) допомога (7871) США (20990)

Зеленський подякував США та Канаді за чергову допомогу Україні: "Це надзвичайно потужний приклад для всіх наших партнерів"

зеленський

Пакет додаткової допомоги від США у сфері безпеки й оборони містить потрібні речі для українських захисників, які дають змогу крок за кроком звільняти нашу територію.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні до громадян, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я дякую Сполученим Штатам Америки – сьогодні оголошено про черговий пакет військової допомоги України. Його обсяг – 275 мільйонів доларів. Дуже потрібні речі для наших оборонців, і вони дають нам змогу крок за кроком звільняти нашу територію. Це не тільки те, що допомагає нам просуватися на полі бою, це те, що дає нам змогу гарантувати людям фундаментальне право на життя", - сказав Зеленський.

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Він також подякував Канаді за безпрецедентний вчинок - випуск суверенних облігацій, всі кошти від розміщення яких будуть спрямовані на допомогу Україні. "Обсяг – півмільярда доларів. І ці облігації будуть доступними для інвестицій не лише в Канаді, а й в усьому світі. Це надзвичайно потужний приклад для всіх наших партнерів", - підкреслив Президент.

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Топ коментарі
+8
.. 😂.
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28.10.2022 23:38
+7
Ану згадай хто казав що Байден нагнітає?
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28.10.2022 23:31
+4
Если - бы партнеры , могли контролировали каждую копейку, а то "новые лица" борзеют, воруя в три глотки ,скоро старых миллиардеров переплюнут , диктатуру строят не хуже ***** ‼️
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29.10.2022 01:39
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Ану згадай хто казав що Байден нагнітає?
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28.10.2022 23:31 Відповісти
14 лютого мразь радіє що виконала завдання\відкрила шлях до окупації
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29.10.2022 00:30 Відповісти
Гниды зелёные , ВЕРНИТЕ У ГУМПОМОЩЬ‼️Ублюдок Кирилл Тимошенко украл внедорожник у ЗСУ‼️
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29.10.2022 01:33 Відповісти
Да они все крысы!!!воруют всегда и везде!!!кто на асфальте!кто на армии!кто на гуманитарки! кто на.....можно продолжать бесконечн
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29.10.2022 08:27 Відповісти
військові витрати відсотoк валового внутрішнього продукту країни 2021 року

США - 3,52%

Велика Британія - 2,29%

Польща - 2,10%

Німеччина 1,53%

Канада 1,39%



У 2020 році військові витрати в Росії становили близько 4,26 відсотка валового внутрішнього продукту, України 4,13%

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28.10.2022 23:31 Відповісти
ВВП кацапії менше ВВП одного штату США.
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28.10.2022 23:36 Відповісти
Якщо це Каліфорнія.
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28.10.2022 23:48 Відповісти
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28.10.2022 23:36 Відповісти
Як був треплом, так і треплом і залишився, від бункера далеко не відходить, а то мало ще ядрена ракет впаде на голову
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28.10.2022 23:36 Відповісти
.. 😂.
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28.10.2022 23:38 Відповісти
А заставити Шмигаля відновлювати власну економіку? Чи там інші задачі і взагалі "не на чвсі"?
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29.10.2022 00:26 Відповісти
Если - бы партнеры , могли контролировали каждую копейку, а то "новые лица" борзеют, воруя в три глотки ,скоро старых миллиардеров переплюнут , диктатуру строят не хуже ***** ‼️
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29.10.2022 01:39 Відповісти
Канада та Трюдо питання , як Ротакс яка належить Бомбардье продає движки для дронів, яким ******** Україну!!??
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29.10.2022 07:45 Відповісти
Так само як Україна та богуслаєв.
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29.10.2022 08:12 Відповісти
 
 