Зеленський подякував США та Канаді за чергову допомогу Україні: "Це надзвичайно потужний приклад для всіх наших партнерів"
Пакет додаткової допомоги від США у сфері безпеки й оборони містить потрібні речі для українських захисників, які дають змогу крок за кроком звільняти нашу територію.
Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні до громадян, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я дякую Сполученим Штатам Америки – сьогодні оголошено про черговий пакет військової допомоги України. Його обсяг – 275 мільйонів доларів. Дуже потрібні речі для наших оборонців, і вони дають нам змогу крок за кроком звільняти нашу територію. Це не тільки те, що допомагає нам просуватися на полі бою, це те, що дає нам змогу гарантувати людям фундаментальне право на життя", - сказав Зеленський.
Він також подякував Канаді за безпрецедентний вчинок - випуск суверенних облігацій, всі кошти від розміщення яких будуть спрямовані на допомогу Україні. "Обсяг – півмільярда доларів. І ці облігації будуть доступними для інвестицій не лише в Канаді, а й в усьому світі. Це надзвичайно потужний приклад для всіх наших партнерів", - підкреслив Президент.
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