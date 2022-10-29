Зеленський призначив люстрованого у 2014 році Романа Семенченка головою відділу захисту національної державності СБУ
Новим начальником департаменту захисту національної державності Служби безпеки України став Роман Семенченко, який у 2014 році був люстрований з посади начальника УСБУ у Житомирській області.
Відповідний указ Зеленського опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Призначити Семенченка Романа Юрійовича начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - йдеться у документі.
Роман Семенченко - уродженець Дніпропетровської області, має вищу юридичну освіту. В органах СБУ з 1993 року. Був начальником УСБУ у Житомирській області - призначив його туди у вересні 2013 року тодішній президент Віктор Янукович. До цього призначення протягом двох років обіймав посаду заступника голови УСБУ у Дніпропетровській області.
У березні 2014 року на той час в.о. президента Олександр Турчинов звільнив Семенченка з посади начальника УСБУ у Житомирській області. За даними ЗМІ, у 2015 році Роман Семенченко, ексначальник управління СБУ в Житомирській області часів Януковича, був у списку осіб, які підлягають люстрації і на них розповсюджується заборона обіймати державні посади протягом 10 років відповідно до критеріїв Закону "Про очищення влади".
11 жовтня 2019 року Зеленський призначив його уповноваженим президента з контролю за діяльністю СБУ, а 15 червня 2021 року звільнив з цієї посади. У листопаді того ж року розслідувачі slidstvo.info повідомили, що сім'я Семенченка володіє двома квартирами в Києві (одна з яких – майже 500 кв. метрів), маєтком під Дніпром, дев'ятьма земельними ділянками, трьома елітними позашляховиками та двома водними мотоциклами. Журналісти розкрили, що спільний бізнес дружина співробітника СБУ Олена Семенченко вела із дніпровським бізнесменом та місцевим депутатом від ОПЗЖ Михайлом Кошляком, якого LB називало керівником силового блоку групи Приват. 2015 року Кошляка затримувала СБУ разом з Геннадієм Корбаном..
Ресурс YouControl вказує, що Семенченко в різні роки значився керівником компаній "Надра Газ Трейд", "Іншуренс Консалт" та "Кам'янське Агро".
Має медаль "За військову службу України" від 2003 року.
Будь ласка, зачекайте...
------------------------------------------------------------------------------------------
потрібно гнати всю зе-шоблу
1. Непрацюючий державний аеропорт Бориспіль закуповує паркувальні стовпчики на мільйон гривень.
2. Скандальна компанія Укргазовидобування придбала на пів мільйона гривень кавоварок для свого санаторію під Києвом.
3. Раптова забаганка придбати до зими нові сміттєві баки в Борисполі.
Ще раз - це лише піщинка в мародерському розбазарюванні коштів бюджету на прикладі одного району, коли українці входять у зиму із жахливими перспективами, а уряд плачеться, що в нього ні на що нема грошей. https://t.me/Chornovil_official/9521 https://t.me/Chornovil_official/9521
чому сбу не перевіряє нових призначенців на відповідальні посади,
і чому тільки журналістів цікавить звідки держслужбовець набрав 9 ділянок землі і маєток
Бо ми такі
парованілюстровані,
Як горнятка мальовані!
зеля,розбійника,за розбійником,зрадника,за зрадником до себе тягнеш!
Ти шо з розуму вижив?
Хоча це і не дивно, дуже багато питань і до самого Зе, не кажучи вже про відкритого агента рф дєрмака.
Были объявлены или нет ?
Все забыли кто создал партию регионов п.Порошенко
Люстрация -- подняли и опустили в бак с мусором -- сброс энергии
Люстрация /доход -- расход /разница в казну плюс нары
А так это просто пукнули в воду
Він списку осіб, які підлягають люстрації і на них розповсюджується заборона обіймати державні посади протягом 10 років відповідно до критеріїв Закону "Про очищення влади". Був тісно пов'язаний з групою Коломойского.
***********
https://t.me/tZEinform/21645 tZEinform "Позбавлений громадянства"(указ до сих пір не публікували) Коломойський повернувся в Україну (бо в Ізраїлі попередили, що якщо що - видадуть США) і повертає собі вплив на свого протеже.
"Ріші Сунак пообіцяв розсекретити документи МІ6 з даними кремлівської агентури в Європі. Йдеться також і про агентурну мережу в Україні. ... У Лондоні найкраще знають, хто такий Зеленський, чому він ослаблював та роззброював свою армію напередодні вторгнення та хто його смикав за ниточки в Україні й у москві. Але публічних оголошень та відкритих дій не відбувалося. ... А ви задумайтеся: з чогось Борис Джонсон зміг сформувати такий сильний вплив на Зеленського? І справа не лише в особистих контактах! ... Мабуть, коли Джонсон терміново мчав до Києва, аби не дати Зеленському скоїти реальну зраду, то віз він не лише томик виступів Черчілля... Доки ви маєте в руках ниточки, за які можете смикати дуже сумнівного партнера, палити їх сенсу нема. Моя версія - заява Сунака - це нагадування Зеленському, що із спадковістю влади передається й спадковість компромату".
Кому буде цікаво - прочитайте весь пост Тараса, а не лише уривки-меседжі, які я тут надьоргав.
ЗЄ з самого початку своєї каденції людей Януковича призначає. Зєбілам воно норм.
Хто знає цю потвору ВЗНД.