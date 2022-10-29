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Зеленський (22416) люстрація (273) призначення (2240) СБУ (12507) Семенченко Роман (3)

Зеленський призначив люстрованого у 2014 році Романа Семенченка головою відділу захисту національної державності СБУ

роман,семенченко

Новим начальником департаменту захисту національної державності Служби безпеки України став Роман Семенченко, який у 2014 році був люстрований з посади начальника УСБУ у Житомирській області.

Відповідний указ Зеленського опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити Семенченка Романа Юрійовича начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - йдеться у документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дружина Уповноваженого президента з контролю за СБУ Семенченка веде спільний бізнес із близьким до Корбана Кошляком, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Роман Семенченко - уродженець Дніпропетровської області, має вищу юридичну освіту. В органах СБУ з 1993 року. Був начальником УСБУ у Житомирській області - призначив його туди у вересні 2013 року тодішній президент Віктор Янукович. До цього призначення протягом двох років обіймав посаду заступника голови УСБУ у Дніпропетровській області.

У березні 2014 року на той час в.о. президента Олександр Турчинов звільнив Семенченка з посади начальника УСБУ у Житомирській області. За даними ЗМІ, у 2015 році Роман Семенченко, ексначальник управління СБУ в Житомирській області часів Януковича, був у списку осіб, які підлягають люстрації і на них розповсюджується заборона обіймати державні посади протягом 10 років відповідно до критеріїв Закону "Про очищення влади".

11 жовтня 2019 року Зеленський призначив його уповноваженим президента з контролю за діяльністю СБУ, а 15 червня 2021 року звільнив з цієї посади. У листопаді того ж року розслідувачі slidstvo.info повідомили, що сім'я Семенченка володіє двома квартирами в Києві (одна з яких – майже 500 кв. метрів), маєтком під Дніпром, дев'ятьма земельними ділянками, трьома елітними позашляховиками та двома водними мотоциклами. Журналісти розкрили, що спільний бізнес дружина співробітника СБУ Олена Семенченко вела із дніпровським бізнесменом та місцевим депутатом від ОПЗЖ Михайлом Кошляком, якого LB називало керівником силового блоку групи Приват. 2015 року Кошляка затримувала СБУ разом з Геннадієм Корбаном..

Ресурс YouControl вказує, що Семенченко в різні роки значився керівником компаній "Надра Газ Трейд", "Іншуренс Консалт" та "Кам'янське Агро".

Має медаль "За військову службу України" від 2003 року.

Автор: 
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Топ коментарі
+38
Це гірше війни...Цвіт країни гинуть за Україну і цих тварин за фактом. Це не припустимо. Негайно треба знищувати уродів при виконанні і керівництві. Негайно. Перемоги без цього не буде а генофонд не повернеться...Ще раз повторю це гірше війни...
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29.10.2022 10:58
+34
Тьху,***. Ну що ти будеш робити з цим клованом-довбой@бом?! Дєрьмак з татаровим підсовують бо їм "занесли"-цей ******** не читаючи. Кінця і краю не видно цьому зеленому бардаку.
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29.10.2022 11:02
+25
О це вибрали гідранта
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29.10.2022 11:14
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Навєрна панял і прастіл...
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29.10.2022 10:51 Відповісти
Загляну о вічі і побачив беню який наказав призначити. А взагалі це абсурд, він вже стільки предателей та недоумків поназначав, а відповідальності за свої косяки ноль. Що хочу те і ворочу "я ж ваш вирок і яка різниця"
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29.10.2022 13:54 Відповісти
Навіть і сказати нічого ......
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29.10.2022 10:51 Відповісти
Так. Щоб зрозуміти, що коїться, вистачить лише цієї новини.
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29.10.2022 13:52 Відповісти
а чому не наумова або кулініча?
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потрібно гнати всю зе-шоблу
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29.10.2022 10:51 Відповісти
Ого! Я думав, що вже вся команда Януковоща вже давно пристроєна у владі. Виявляється штати можна ще розширяти і розширяти!
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29.10.2022 10:52 Відповісти
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29.10.2022 10:52 Відповісти
Це гірше війни...Цвіт країни гинуть за Україну і цих тварин за фактом. Це не припустимо. Негайно треба знищувати уродів при виконанні і керівництві. Негайно. Перемоги без цього не буде а генофонд не повернеться...Ще раз повторю це гірше війни...
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29.10.2022 10:58 Відповісти
а какая разница?
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29.10.2022 10:58 Відповісти
Тьху,***. Ну що ти будеш робити з цим клованом-довбой@бом?! Дєрьмак з татаровим підсовують бо їм "занесли"-цей ******** не читаючи. Кінця і краю не видно цьому зеленому бардаку.
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29.10.2022 11:02 Відповісти
ПАртнЬОри вАзвращаюЦА?
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29.10.2022 11:05 Відповісти
Та не головою відділу, а начальником Департаменту! Чи ви не вмієте читати?
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29.10.2022 11:08 Відповісти
Тенденція зрозуміла.Поміняти все і всіх тих хто мав посади при Пороху.Зелене чмо через свою мстиву натуру не хоче підтримувати ПЦУ і блокує всі переходи від УПЦМП тільки через те що ця Церква обєдналася і отримала Томос саме завдяки Пороху
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29.10.2022 11:13 Відповісти
Володимир Горковенко - депутат Київської обласної ради опублікував лише пару результатів тендерів, які потрапили йому в руки, як депутату конкретного місцевого округу. Можете уявити, що відбувається на загальнодержавних тендерах, коли подібне засівання лише в маленькій частинці однієї області.

1. Непрацюючий державний аеропорт Бориспіль закуповує паркувальні стовпчики на мільйон гривень.

2. Скандальна компанія Укргазовидобування придбала на пів мільйона гривень кавоварок для свого санаторію під Києвом.

3. Раптова забаганка придбати до зими нові сміттєві баки в Борисполі.

Ще раз - це лише піщинка в мародерському розбазарюванні коштів бюджету на прикладі одного району, коли українці входять у зиму із жахливими перспективами, а уряд плачеться, що в нього ні на що нема грошей. https://t.me/Chornovil_official/9521 https://t.me/Chornovil_official/9521

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29.10.2022 11:13 Відповісти
А як тобі новина, що Zeбіли зібрали послів G7, і просили їх проспонсорувати... (сюрприз!)... єдиний марафон. Ще раз: клоунські тварюки хочуть аби за їхній піар заплатили американські, британські та ін платники податків!
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29.10.2022 11:22 Відповісти
О це вибрали гідранта
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29.10.2022 11:14 Відповісти
у зеленых предатели заканчиваются, из запасников достают
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29.10.2022 11:16 Відповісти
"горбатого могила виправить", а Zeвиродка вже нічого не виправить. Ця жидівська тварюка як була українофобом і прибічником ригів, так і залишилася ним, навіть після 9 місяців кровопролитної війни з кацапами і сотень тисяч жертв з нашої сторони. В України ніколи не буде шансу на цивілізаційний розвиток і достаток, якщо ця кончена клоунська істота залишатиметься у кріслі преZe.
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29.10.2022 11:17 Відповісти
він не горбатий, він слуга, тільки не Україні, а слуга свого народу. свого. Українцям пора це усвідомити.
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29.10.2022 11:53 Відповісти
Невже він москаль ?
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29.10.2022 14:56 Відповісти
Зесрань з задоволенням вмивається "божою росою"
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29.10.2022 11:18 Відповісти
Таке враження що ці люди незамінимі ??? Чи мафія ???
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29.10.2022 11:21 Відповісти
Яка ганьба! Складається враження, що при виборі державних службовців влада ходить за окресленим колом , яке Хома Брут малював у церкві, щоб захиститись від вурдалаків. До чого тоді приймати закони , типу "про очищення влади" , якщо ніхто не збирається його виконувати. Як швидко зганьбили ідеали Майдану , за які загибли вже тисячі гідних громадян. Так хочеться побачити за життя хоч одного президента, який відданий інтересам України не на словах , а в ділах; який дотримується законодавства сам і сприяє , щоб це робили і його підлеглі. Хоч хто колись з влади буде любити Україну не за свої награбовані статки, а за те , що ця земля дала йому життя?
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29.10.2022 11:22 Відповісти
коли зеля вже знайде собі норм команду,

чому сбу не перевіряє нових призначенців на відповідальні посади,

і чому тільки журналістів цікавить звідки держслужбовець набрав 9 ділянок землі і маєток
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29.10.2022 11:23 Відповісти
Ніякого контролю коштів держави !!!!! ПОЗОРИЩЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.10.2022 11:23 Відповісти
Різні не зовсім, скажем так, порядні люди так і липнуть до малороса Зеленського та його "команди"...
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29.10.2022 11:29 Відповісти
Тупорилий піаніст залишається до кінця вірним своїй політиці, котра є продовженням політики ригів/опзж... Хоча б про свій рейтинг подумав.
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29.10.2022 11:33 Відповісти
Та нє, какая то ошибка...
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29.10.2022 11:34 Відповісти
Вже всі кадри януковича повернулись до влади? Ай да президент у нас, так ******** призначати малоросів-ватників.
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29.10.2022 11:40 Відповісти
Зе скоро будет назначать в СБУ непосредственно из действующих сотрудников ФСБ за личной подписью Путина. ,, Какая разница,, - сейчас в окружении Зе 80% людей работающих на Россию , будет ещё на одного больше.
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29.10.2022 11:40 Відповісти
недалекий Найвеличнівшивий не може без зашкварів
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29.10.2022 11:41 Відповісти
Зеленскому нужен человек который ему всем обязан, и который потонет вместе с ним. Так все делают.
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29.10.2022 11:49 Відповісти
Мамко моя, я не винна,
Бо ми такі паровані люстровані,
Як горнятка мальовані!
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29.10.2022 11:49 Відповісти
Потрібно зрозуміти, що зелень ніколи не був українцем. Він правильний руський
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29.10.2022 11:50 Відповісти
Коли ви вже зелені мразі зникнете! Це якийсь треш!
зеля,розбійника,за розбійником,зрадника,за зрадником до себе тягнеш!
Ти шо з розуму вижив?
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29.10.2022 11:53 Відповісти
заміна одни зрадників на інших!
Хоча це і не дивно, дуже багато питань і до самого Зе, не кажучи вже про відкритого агента рф дєрмака.
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29.10.2022 11:55 Відповісти
Как будто нет более достойных из СБУ. Ходаковский, командир "Востока" и Пасичник, президент ЛРН.
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29.10.2022 11:58 Відповісти
Краще б вже випустив Семена Семенченка, від нього буде більше користі.
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29.10.2022 12:02 Відповісти
Результаты люстрации
Были объявлены или нет ?
Все забыли кто создал партию регионов п.Порошенко
Люстрация -- подняли и опустили в бак с мусором -- сброс энергии
Люстрация /доход -- расход /разница в казну плюс нары
А так это просто пукнули в воду
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29.10.2022 12:06 Відповісти
Не на часі/за януковича теж були професіонали@зе
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29.10.2022 12:17 Відповісти
https://t.me/tZEinform/21644 tZEinform : Це колишній Кадр Януковича (і нині дермака) .
Він списку осіб, які підлягають люстрації і на них розповсюджується заборона обіймати державні посади протягом 10 років відповідно до критеріїв Закону "Про очищення влади". Був тісно пов'язаний з групою Коломойского.
***********

https://t.me/tZEinform/21645 tZEinform "Позбавлений громадянства"(указ до сих пір не публікували) Коломойський повернувся в Україну (бо в Ізраїлі попередили, що якщо що - видадуть США) і повертає собі вплив на свого протеже.
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29.10.2022 12:18 Відповісти
Краще б воно втікло !
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29.10.2022 12:24 Відповісти
Це провина генерала Кривоноса, бо він смугу в аеропорту Жуляні зіпсував 24 лютого.
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29.10.2022 15:02 Відповісти
Просрав підготовку до війни, розставив агентів москви і продовжує тіж самі дії. Колись ця почвара має за все відповісти.
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29.10.2022 12:26 Відповісти
Всі такі призначення відбуваються з подачі Татарова. Він далі посилює і бетонує свій вплив у силових органах. А українці далі хавають і хавають цю туфту
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29.10.2022 12:28 Відповісти
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29.10.2022 12:29 Відповісти
Офігіти! То що, Сатанівська вкрала менше за цього Шевченка?
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29.10.2022 12:40 Відповісти
От тільки НАБУ чомусь не її шукає.
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29.10.2022 13:22 Відповісти
Слів нема, лише нецензурні вислови. Зелений ..дорас!
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29.10.2022 12:42 Відповісти
Зеленский так часто играл роль Яныка,что просто вжился в эту роль, только Зеленский забыл как Янык закончил.
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29.10.2022 12:44 Відповісти
Це вже просто зрада.
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29.10.2022 12:54 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/9500 Тарас Чорновіл повідомив , що
"Ріші Сунак пообіцяв розсекретити документи МІ6 з даними кремлівської агентури в Європі. Йдеться також і про агентурну мережу в Україні. ... У Лондоні найкраще знають, хто такий Зеленський, чому він ослаблював та роззброював свою армію напередодні вторгнення та хто його смикав за ниточки в Україні й у москві. Але публічних оголошень та відкритих дій не відбувалося. ... А ви задумайтеся: з чогось Борис Джонсон зміг сформувати такий сильний вплив на Зеленського? І справа не лише в особистих контактах! ... Мабуть, коли Джонсон терміново мчав до Києва, аби не дати Зеленському скоїти реальну зраду, то віз він не лише томик виступів Черчілля... Доки ви маєте в руках ниточки, за які можете смикати дуже сумнівного партнера, палити їх сенсу нема. Моя версія - заява Сунака - це нагадування Зеленському, що із спадковістю влади передається й спадковість компромату".

Кому буде цікаво - прочитайте весь пост Тараса, а не лише уривки-меседжі, які я тут надьоргав.
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29.10.2022 13:18 Відповісти
тарасик зрадив свого батька, тарасик зрадив Україну. навіщо читати цього покидька?
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29.10.2022 13:27 Відповісти
ти дебіл. Хоча: дебілізм характерний для всіх зебілів
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29.10.2022 16:02 Відповісти
А шо таке?

ЗЄ з самого початку своєї каденції людей Януковича призначає. Зєбілам воно норм.
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29.10.2022 13:21 Відповісти
яке воно кончене зелене чмо
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29.10.2022 13:44 Відповісти
зе зрадник
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29.10.2022 13:49 Відповісти
Єнто *******.
Хто знає цю потвору ВЗНД.
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29.10.2022 13:55 Відповісти
Кількість зрадників треба пповняти. Брати нових замість тих, хто пішов на обмін.
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29.10.2022 14:39 Відповісти
першого кого треба люстріровати так це зрадника зеленского
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29.10.2022 18:55 Відповісти
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ СБУ? Что это за дикий орган?)
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29.10.2022 20:49 Відповісти
 
 