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Ізраїль (1609) зброя (7278) Кулеба Дмитро (3604)

Кулеба впевнений, що Ізраїль змінить думку й допоможе Україні зброєю: "Крок за кроком рухається в правильному напрямку"

кулеба

На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, військова підтримка України є для Ізраїлю "найбільш природним вибором", коли йдеться про ставлення до повномасштабної російсько-української війни.

За його словами, дискусія з Ізраїлем про постачання Україні зброї "непроста, жорстка, та зрештою ми їх переконаємо", оскільки "логіка процесу просто не залишить Ізраїлю іншої опції", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Глава української дипломатії зауважив, що політична підтримка Ізраїлю та окремі аспекти військово-технічної співпраці – зокрема обмін розвідувальними даними – відповідають інтересам України, тоді як у питанні передачі технологій протиповітряної оборони позиція країни "абсолютно нейтральна і незрозуміла".

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"Якщо ви почитаєте висловлювання ізраїльських політиків, то побачите, що вони самі дуже непереконливо аргументують, чому вони це не роблять, вигадують якісь складні конструкції, самим дуже важко себе виправдовувати. Але кожна розмова наша з ними на різних рівнях… – і поступово, крок за кроком Ізраїль рухається в правильному напрямку", – вважає Кулеба.

"Немає більш природного вибору для Ізраїлю, ніж стати повністю й беззастережно на бік України в цьому конфлікті. Занадто багато стоїть на кону, зокрема й репутація самого Ізраїлю", – додав він.

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Топ коментарі
+7
Израиль если и даст что то то НИКОГДА не признает что дал. а всем говорунам в Украине нужно на тему вооружений замолчать.
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29.10.2022 06:54
+4
Щось то він розпіндівся, зброя любить тишу. А болтун - знахідка для ворога.
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29.10.2022 00:24
+3
Як тільки Україна переможе - "Ізраїль змінить думку й допоможе Україні зброєю".
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29.10.2022 00:43
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"Крок за кроком рухається в правильному напрямку"
Кулеба одобряє...
Ізраїль молодець.
Кулеба теж.
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29.10.2022 00:17 Відповісти
Пока это скорее желаемое чем действительное, но постепенно ломать евреев Ближнего Востока нужно.
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29.10.2022 00:22 Відповісти
Щось то він розпіндівся, зброя любить тишу. А болтун - знахідка для ворога.
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29.10.2022 00:24 Відповісти
Як тільки Україна переможе - "Ізраїль змінить думку й допоможе Україні зброєю".
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29.10.2022 00:43 Відповісти
Со мной сегодня спорил образованный словак , что 67000 уничтоженных кацапов - это фэйк украинской пропаганды . Мол не могли убить такое количество людей.

надо как бы усилить информацию о войне для западного обывателя , они реально не понимают происходящего
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29.10.2022 01:31 Відповісти
https://www.express.co.uk/news/politics/1665018/Russia-Ukraine-war-Russian-military-losses-latest-Vladimir-Putin-news-Ben-Wallace-vn Війська РФ втратили понад 80 тисяч військових в Україні та не досягли жодної стратегічної мети - голова Міноборони Британії https://www.express.co.uk/news/politics/1665018/Russia-Ukraine-war-Russian-military-losses-latest-Vladimir-Putin-news-Ben-Wallace-vn
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29.10.2022 01:48 Відповісти
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29.10.2022 01:38 Відповісти
Каждый "Шахид" , собранный в Иране, и не полетевший в Украину, полетит в Израиль...
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29.10.2022 01:46 Відповісти
Норман Руль, ветеран ЦРУ, попередив, що комбінація дронів і ракет одного разу може бути використана проти західних держав.

«Цей український конфлікт надає Ірану унікальну і низькоризикову можливість випробувати свої системи озброєнь на ******** західних оборонних спорудах», - сказав пан Руль. " Ми по праву принижуємо російську бойову ефективність, але Іран, ймовірно, також використовує це залучення для відточування навичок своїх військових ".
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29.10.2022 01:52 Відповісти
я тільки прилетів із три недільної відпустки у святої землі
Ізраїль втратив території у війні 47-48 років але повернув ще більше ніж втратив в війні 67-68 років
подивіться на кордони 1949 UN Armistice і що з ними стало у 1968 році
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29.10.2022 03:07 Відповісти
my point полягає к тому що це війна на десятиріччя і втрати територій не є остаточними в не треба фіксуватися на них а просто готуватися до майбутнього коли будуть сили їх відібрати
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29.10.2022 03:13 Відповісти
Повернув більше ніж втратив...це називається захопив чужі території.Загарбники такі ж самі як і орки - захоплюють те що їм неналежить.
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29.10.2022 10:15 Відповісти
І шо вони з цього поімєють?
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29.10.2022 04:23 Відповісти
вони вже поімєлі! нас! за 30 років вони викачали з України все,що змогли,а наш 73% мудрий нарід вибрав собі царьком веселого,картавого Членограя і Бєню. і ці 2 та Абрамовіч з Пінчуком добьють мудрий нарід або заморозять....
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29.10.2022 09:05 Відповісти
Израиль если и даст что то то НИКОГДА не признает что дал. а всем говорунам в Украине нужно на тему вооружений замолчать.
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29.10.2022 06:54 Відповісти
Израиль изменит свою точку зрения только тогда, когда Украина разнесет ядерные объекты Ирана, разберется с хизболлой и сирийскими базами КСИР, т.е. никогда.
Нам не нужен Израиль в плане вооружений, нам в этом смысле нужны США.
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29.10.2022 07:42 Відповісти
Угу,рухається....рабіновічі,суркіси.мєдвєдчукі,шустери,фукси,фірташи,фельдмани,бєні.пінчукі,зєлі-членограї,боголюбови.чєрвонєнкі,воловьйови-шапіро,кедмі,ескіни,жирікі,геллери,звягільскіє і т.д. активно допомагають рухатися Україні в потрібному напрямку вже 30 років,в результаті вони стали мільярдерами,а український мудрий нарід найбіднішим в Європі і одним з найбідніших на планеті,вимирає,а зараз його ще й добивають у війні.....
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29.10.2022 08:58 Відповісти
кулеба,не відбілюй євреїв.Не хочуть допомагати то й не проси.Хто хотів той вже допомагає.Вони не хочуть засудити агресію мордору,не ввели жодних санкцій проти орків,не визнали голодомор геноцидом,а кулеба хоче щоб вони продали зброю.Це союзники орків,переможемо й без них,просто ще багато поколінь українців з "вдячністю" будуть згадувати "допомогу" євреїв.Хоча... цілком можливо що за день, може за два, до нашої перемоги,вони погодяться надати Україні зброю.
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29.10.2022 10:38 Відповісти
 
 