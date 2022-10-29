США попередили Іран, що застосують усі інструменти для боротьби з постачанням дронів: "Ми збираємося робити те, що в наших інтересах"

Влада США використовуватиме всі інструменти для боротьби з постачанням Іраном зброї за кордон, у тому числі дронів, якими Росія бомбардує українські міста.

Про це заявив на брифінгу представник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що США не мають наміру анонсувати ці кроки. За його словами, у питанні протидії зловмисній діяльності Ірану, зокрема його ядерній програмі чи підтримці своїх ставлеників, Вашингтон нічого не залишить поза увагою і зробить усе можливе, щоб запобігти загрозі.

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"У нас є інструменти, які виходять за межі санкцій та інших економічних заходів, ми збираємося робити те, що зрештою в наших інтересах у справі протидії та перешкоджання потоку цих технологій з Ірану в країни та організації по всьому світу", - наголосив Прайс. .