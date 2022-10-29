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Іран (1973) США (20990) дрони (4299) Прайс Нед (144)

США попередили Іран, що застосують усі інструменти для боротьби з постачанням дронів: "Ми збираємося робити те, що в наших інтересах"

прайс,нед

Влада США використовуватиме всі інструменти для боротьби з постачанням Іраном зброї за кордон, у тому числі дронів, якими Росія бомбардує українські міста.

Про це заявив на брифінгу представник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що США не мають наміру анонсувати ці кроки. За його словами, у питанні протидії зловмисній діяльності Ірану, зокрема його ядерній програмі чи підтримці своїх ставлеників, Вашингтон нічого не залишить поза увагою і зробить усе можливе, щоб запобігти загрозі.

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"У нас є інструменти, які виходять за межі санкцій та інших економічних заходів, ми збираємося робити те, що зрештою в наших інтересах у справі протидії та перешкоджання потоку цих технологій з Ірану в країни та організації по всьому світу", - наголосив Прайс. .

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Топ коментарі
+14
Только ********** заводов где собирают это дерьмо поможет
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29.10.2022 01:44
+6
Норман Руль, ветеран ЦРУ, попередив, що комбінація дронів і ракет одного разу може бути використана проти західних держав.

«Цей український конфлікт надає Ірану унікальну і низькоризикову можливість випробувати свої системи озброєнь на ******** західних оборонних спорудах», - сказав пан Руль. " Ми по праву принижуємо російську бойову ефективність, але Іран, ймовірно, також використовує це залучення для відточування навичок своїх військових ".
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29.10.2022 01:50
+4
в твиттере є хфото, де цей завод розʼєбінго вже в 3-ій раз! останнє розʼєбінго було 22 липня
складається враження, що розʼєбінго щось інше аж ніяк не завод
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29.10.2022 01:49
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Только ********** заводов где собирают это дерьмо поможет
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29.10.2022 01:44 Відповісти
в твиттере є хфото, де цей завод розʼєбінго вже в 3-ій раз! останнє розʼєбінго було 22 липня
складається враження, що розʼєбінго щось інше аж ніяк не завод
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29.10.2022 01:49 Відповісти
Цих заводів декілька.
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29.10.2022 01:53 Відповісти
потрібно "роз'******" всіх "центрів прийняття рішень" в Ірані, ну і в Росії, відповідно
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29.10.2022 01:58 Відповісти
І хто це має зробити?
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29.10.2022 02:06 Відповісти
у тебя гугл перекладач паленый
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29.10.2022 07:36 Відповісти
Заводів вроді би три: в Ірані, Таджикистані, Сирії(-).
Так що ще є що херячити.
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29.10.2022 02:26 Відповісти
Норман Руль, ветеран ЦРУ, попередив, що комбінація дронів і ракет одного разу може бути використана проти західних держав.

«Цей український конфлікт надає Ірану унікальну і низькоризикову можливість випробувати свої системи озброєнь на ******** західних оборонних спорудах», - сказав пан Руль. " Ми по праву принижуємо російську бойову ефективність, але Іран, ймовірно, також використовує це залучення для відточування навичок своїх військових ".
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29.10.2022 01:50 Відповісти
це при умові , що Західні держави ,
плюс "вибраний нарід Ізраїлю" не використають свої комбінації ,від яких з Іранських дронів і ракет , залишиться "нічого".
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29.10.2022 10:16 Відповісти
Какой обеспокоенный ********.
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29.10.2022 02:21 Відповісти
Весна покаже хто де срав.
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29.10.2022 02:28 Відповісти
Походу кацапы уже локти кусают, шо выбросили деньги на иранский непотриб - наши уже сбивают 100% дронов.
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29.10.2022 02:42 Відповісти
От тільки ціна того збивання для нас вища, ніж ціна того "непотребу"
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29.10.2022 04:46 Відповісти
для кого это для нас ? ты что ли покупаешь ПВО за свои деньги?
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29.10.2022 07:39 Відповісти
"Свіжозаряджений"! Вас Подоляк, коли на роботу наймає - на "Ай-кью" перевіряє? Бо я дивлюся - у основної маси -одна звивина! І та жопу надвоє ділить! "Нас" - це "антипутінський блок", куди входять країни, що постачають нам ракети і снаряди, якими ми збиваємо ці дрони!
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29.10.2022 09:31 Відповісти
А Ви порахуйте, якою була б ціна, якщо ці мопеди влучали в ціль.
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29.10.2022 08:45 Відповісти
Не дурний - порахував задовго до того, як сів писать коментар!
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29.10.2022 09:32 Відповісти
100 відсотків у певні дні..

крім того є певна кількість тих,що полетіли..уй знає куди.Але не збиті.
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29.10.2022 07:35 Відповісти
не факт, що куйло платив грошима за дрони і ракети.Він цілком може їх отримувати з Ірану "по бартеру" до "брудної іранської бомби"
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29.10.2022 10:35 Відповісти
Путин понимает, что это говорится и ему, болезному ?
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29.10.2022 07:19 Відповісти
путлер сейчас боится не сша не китая и не индию - а внутреннюю кацапскую табакерку от охранника или новичок в стакане воды
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29.10.2022 07:41 Відповісти
Путина утопят в чемодане.
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29.10.2022 08:34 Відповісти
дрони вже людей вбивають а вони тільки попередили
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29.10.2022 08:13 Відповісти
Тут американці є праві : просто не будуть нічого оголошувати,я й..ь дроном якимось по заводах і ми прочатаємо це в новинах.Як ізраїльтяни в Сирії влупили.
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29.10.2022 08:23 Відповісти
 
 