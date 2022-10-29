За сім місяців Білорусь відправила до РФ понад 65 тисяч тонн боєприпасів, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА
Білорусь передала Росії понад 65 тисяч тонн різних боєприпасів за період із березня по вересень 2022 року.
Про це повідомляє в Telegram білоруська моніторингова група Беларускі Гаюн з посиланням на спільноту залізничників Білорусі, передає Цензор.НЕТ.
За їхніми даними, з березня по вересень 2022 року з Білорусі до РФ Олександр Лукашенко передав 65 089 тонн боєприпасів (1940 вагонів).
"Максимум був вивезений у квітні 2022 року – 22 534 тонн (689 вагонів) за місяць. Тоді ЗС РФ вивозили свої ж боєприпаси з Єльська, Козенок, Речиці, Хойніків та Калінковичів. Потім був невеликий спад, і з липня темпи вивезення знову пішли вгору", — йдеться у повідомленні.
Боєприпаси для вивезення в РФ завантажували на наступних станціях Білоруської залізниці (дані по завантаженню за 7 місяців):
- Новобілицька (312 тонн);
- Хойники (103 тонни);
- Річиця (1078 тонн);
- Добруш (21 549 тонн);
- Єльськ (56 тонн);
- Козенки (1236 тонн);
- Калинковичі (235 тонн);
- Василевичі (192 тонни);
- Центроліт (13 323 тонни);
- Ліда (421 тонна);
- Барановичі-Поліські (608 тонн);
- Лунинець (1573 тонни);
- Колодящі (54 тонни);
- Бобр (1459 тонни);
- Заслонове (20 тонн);
- Лісова (7 тонн);
- Бронна гора (15 601 тонн);
- Брест-Східний (21 тонна);
- Осиповичі-1 (7 241 тонна).
Також моніторингова група повідомляє, що окрім боєприпасів, режим Лукашенка передає РФ танки та іншу техніку. Тільки за останні кілька тижнів, за їхніми даними, було передано щонайменше 94 танки Т-72А та 36-44 Уралів.
Будь ласка, зачекайте...
Вбивця може бути боягузом, але він вбивця!
Гнила і сциклива недонація ********** у яких «свій шлях»!
А там було... - вистачило б на всю рашку.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджан подписал договор https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 24 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1993 года , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F Грузия - https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 9 сентября 1993 года, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссия - https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 31 декабря 1993 года.
большая разница .
Відповіла на конкретику відносно ДКБ .
@ThorHeyerdahl5
Якби Андрій Єрмак дійсно читав книгу «На Західному фронті без змін», він би знав, що:
- Книга про Першу світову війну, а нацисти були в Німеччині під час Другої світової війни.
- Це пацифістська антивоєнна книга.
- Книга про солдат країни, яка перша вступила у війну.
Яка ганьба
З Росії у Білорусь за останні пів року було завезено 37 267 тонн ***********
Про це https://t.me/Hajun_BY/5674 повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Такі дані "Гаюн" отримав із телеграм-каналу "Спільнота залізничників Білорусі".
Щось я не дуже розумію, що відбувається. 40 000 тон в одну сторону, 65 000 тон - в іншу...