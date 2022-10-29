Відбито атаки ворога у районі 3 населених пунктів. Минулої доби ворог завдав 4 ракетні та 25 авіаударів по Україні, - Генштаб

Розпочалась двісті сорок восьма доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та до 25 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

Ударів противника зазнали райони більш ніж 35 населених пунктів. Серед них - Сіверськ і Пречистівка Донецької області; Малі Щербаки Запорізької області; Давидів Брід і Мала Сейдеминуха на Херсонщині та Кобзарці Миколаївської області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території цієї країни.

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За даними Генштабу, на інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай, Хрінівка та Леонівка Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку - з використанням артилерії різних типів, в районах населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Невське, Спірне, Ольгівка та Новоєгорівка;

на Бахмутському напрямку - з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Часів Яр, Кліщіївка, Соледар, Зеленопілля та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка та Первомайське.

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На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах Великої Новосілки, Времівки, Гуляйполя, Залізничного та Павлівки.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив близько 20 вильотів БпЛА різних типів.