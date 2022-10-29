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армія рф (16180) Генштаб ЗС (6064) поранення (2777) Херсонщина (5366) Бєлгород (488)

Через завантаженість лікарень Бєлгородщини поранених рашистів евакуюють до Воронежу. У Бериславі окупанти заселяються у приватні помешкання, - Генштаб

окупанти

У зв’язку з нестабільною роботою санітарної авіації, неготовністю медичної інфраструктури Бєлгородської області, стовідсотковим завантаженням лікарень, противник змушений евакуйовувати поранених автобусами до сусіднього Воронежу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Також повідомляється, що в населеному пункті Берислав Херсонської області окупанти масово переодягаються у цивільний одяг та заселяються у приватні помешкання.

"Продовжується так звана "евакуація" окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема і медичних закладів. З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти. Лікарям, які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень, навіть за особистими речами", - додають у Генштабі.

Також читайте: Відбито атаки ворога у районі 3 населених пунктів. Минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 25 авіаударів по Україні, - Генштаб

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Kavkaz Center
@newkc14
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28 жовт.
После 3-х суток молчания Кадыров признал факт уничтожения базы кадыровцев под Херсоном. По его утверждению убиты 23 и ранены 58 муртадов. Напомним что первончально сообщалось о 40 убитых. Источники в Чечне заявляют, что убиты не менее 60, а по другим данным речь идет о 80 убитых
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29.10.2022 08:41 Відповісти
дєвствєниє ішакі уже ждут в шатрах сваіх кадиравскіх дохлих владєльцев...
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29.10.2022 08:44 Відповісти
І овечки плачуть в нЄдоумЄнії хто ж їх буде чухати
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29.10.2022 09:24 Відповісти
Нарешті дійшло й до Воронежа.
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29.10.2022 08:48 Відповісти
А ще ж є брудна бімба
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29.10.2022 10:42 Відповісти
 
 