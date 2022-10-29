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Окупанти всю ніч били по Нікопольщині, поранено чоловіка. Пошкоджено будинки, готель та електромережі, - ОВА. ФОТО

нікополь

Рашисти не припиняють обстрілювати Дніпропетровщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Усю ніч били по Нікопольщині…Росіяни обстріляли три громади - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Найбільше постраждав Нікополь. Там поранено 39-річного чоловіка. Він у лікарні. Стан середньої тяжкості", - зазначає він.

Окупанти всю ніч били по Нікопольщині, поранено чоловіка. Пошкоджено будинки, готель та електромережі, - ОВА 01
Окупанти всю ніч били по Нікопольщині, поранено чоловіка. Пошкоджено будинки, готель та електромережі, - ОВА 02
Окупанти всю ніч били по Нікопольщині, поранено чоловіка. Пошкоджено будинки, готель та електромережі, - ОВА 03

Резніченко додає, що у місті пошкоджені 8 багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі.

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"Російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Вогнеборці полум’я уже приборкали", - зауважує він.

У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих.

У решті районі ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

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Варвари кацапські продовжують своі злочини проти людяності
вихід один- безжалісно вбивати іх на нашій землі 😠
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29.10.2022 09:43 Відповісти
 
 