Росіяни "прибріхують" про успіхи під Бахмутом і не досягли прогресу. Мобілізація не врятує ситуації, - ISW

Російські війська не досягли значного прогресу в районі Бахмута і в цілому вздовж лінії фронту. Це відбувається на тлі тривалих втрат на північному сході і півдні України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російські війська не досягають значного прогресу в районі Бахмута Донецької області або деінде вздовж лінії фронту", - зазначили американські аналітики.

Вони наголосили, що росіяни просуваються до українського опорного пункту в Бахмуті, але дуже повільними темпами і з великими втратами.

Завершена мобілізація в Росії навряд чи вплине на бойову міць Росії, пишуть аналітики.

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Президент РФ Володимир Путін описав співвідношення 50 на 50 між мобілізованим персоналом для бойових та допоміжних операцій в Україні.

Це співвідношення передбачає, що загалом 150 тисяч мобілізованих військовослужбовців буде розгорнуто для бойових дій в Україні після завершення навчання, ймовірно, десь у листопаді.

Направлення Росією 41 тисячі погано навчених військовослужбовців в Україну, можливо, тимчасово зміцнив російські оборонні лінії, хоча ці резервісти ще не зіткнулися з тяжкістю великого і підготовленого українського контрнаступу, зазначають експерти.

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Розгортання не призвело до значного збільшення бойової сили Росії. Таким чином, розгортання додаткових 110 тисяч мобілізованих у бойових частинах навряд чи змінить траєкторію війни, вважають аналітики.

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