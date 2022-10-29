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армія рф (16180) мобілізація (2873) Бахмут (1557)

Росіяни "прибріхують" про успіхи під Бахмутом і не досягли прогресу. Мобілізація не врятує ситуації, - ISW

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Російські війська не досягли значного прогресу в районі Бахмута і в цілому вздовж лінії фронту. Це відбувається на тлі тривалих втрат на північному сході і півдні України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російські війська не досягають значного прогресу в районі Бахмута Донецької області або деінде вздовж лінії фронту", - зазначили американські аналітики.

Вони наголосили, що росіяни просуваються до українського опорного пункту в Бахмуті, але дуже повільними темпами і з великими втратами.

Завершена мобілізація в Росії навряд чи вплине на бойову міць Росії, пишуть аналітики.

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Президент РФ Володимир Путін описав співвідношення 50 на 50 між мобілізованим персоналом для бойових та допоміжних операцій в Україні.

Це співвідношення передбачає, що загалом 150 тисяч мобілізованих військовослужбовців буде розгорнуто для бойових дій в Україні після завершення навчання, ймовірно, десь у листопаді.

Направлення Росією 41 тисячі погано навчених військовослужбовців в Україну, можливо, тимчасово зміцнив російські оборонні лінії, хоча ці резервісти ще не зіткнулися з тяжкістю великого і підготовленого українського контрнаступу, зазначають експерти.

Також читайте: Шойгу доповів Путіну про завершення мобілізації 300 тис. осіб, 82 тис. мобілізованих вже відправлено на фронт

Розгортання не призвело до значного збільшення бойової сили Росії. Таким чином, розгортання додаткових 110 тисяч мобілізованих у бойових частинах навряд чи змінить траєкторію війни, вважають аналітики.

Ключові висновки:

  • Російські сили не досягли значного прогресу в районі Бахмута, Донецької області або десь уздовж лінії фронту.
  • Президент РФ Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу оголосили про закінчення часткової мобілізації.
  • Можливо, Путін намагається реабілітувати імідж Шойгу в інформаційному просторі, щоб протистояти зростальному впливу військового угруповання силовиків.
  • Зростання впливу фракції силовиків продовжує розколювати провоєнну російську спільноту.
  • Українські сили ведуть контрнаступальні операції у напрямку Кремінна та Сватове.
  • Російські сили продовжували перекидати мобілізований особовий склад та займати оборонні позиції на західному березі річки Дніпро у Херсонській області.
  • Українські сили вели контрнаступальні операції на північному заході Херсонської області.
  • Російські сили продовжували наземні атаки на Донеччині.
  • Російська окупаційна влада завершила "евакуацію" частини окупованої Херсонської області.
  • Російська окупаційна влада планує до 30 жовтня нав'язати російське громадянство українським громадянам в окупованих частинах України, ймовірно, для того, щоб легалізувати примусову мобілізацію українських цивільних осіб у рамках осіннього призовного циклу 1 листопада.
  • Російська окупаційна влада продовжує свої спроби стерти українську історію, культуру та національну ідентичність в окупованих Росією частинах України.

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Михаил Лосев

@losevmn

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https://twitter.com/losevmn/status/1585869174840107008 28 жовт.

Не успеешь запомнить одну версию войны, тебя настигает новая. Оказывается, "происходящее между Россией и Украиной - это Гражданская война, потому что русские и украинцы единый народ. А развязал её Запад." (Из "эпохальной речи" ВВХ).
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29.10.2022 09:05 Відповісти
просто туда панзеры подогнали вот и оттеснили их от завода....а прибрихують они как дышать,вернее дышат как прибрихуют))
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29.10.2022 09:05 Відповісти
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29.10.2022 09:06 Відповісти
ета адна із лапатних скрєп...
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29.10.2022 09:08 Відповісти
Прибріхують?! Це дуже м'яко сказано. Свинособаки кацапсячі брешуть з того моменту як зародились на мокшанських болотах.
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29.10.2022 09:18 Відповісти
 
 