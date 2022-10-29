Росіяни "прибріхують" про успіхи під Бахмутом і не досягли прогресу. Мобілізація не врятує ситуації, - ISW
Російські війська не досягли значного прогресу в районі Бахмута і в цілому вздовж лінії фронту. Це відбувається на тлі тривалих втрат на північному сході і півдні України.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
"Російські війська не досягають значного прогресу в районі Бахмута Донецької області або деінде вздовж лінії фронту", - зазначили американські аналітики.
Вони наголосили, що росіяни просуваються до українського опорного пункту в Бахмуті, але дуже повільними темпами і з великими втратами.
Завершена мобілізація в Росії навряд чи вплине на бойову міць Росії, пишуть аналітики.
Президент РФ Володимир Путін описав співвідношення 50 на 50 між мобілізованим персоналом для бойових та допоміжних операцій в Україні.
Це співвідношення передбачає, що загалом 150 тисяч мобілізованих військовослужбовців буде розгорнуто для бойових дій в Україні після завершення навчання, ймовірно, десь у листопаді.
Направлення Росією 41 тисячі погано навчених військовослужбовців в Україну, можливо, тимчасово зміцнив російські оборонні лінії, хоча ці резервісти ще не зіткнулися з тяжкістю великого і підготовленого українського контрнаступу, зазначають експерти.
Розгортання не призвело до значного збільшення бойової сили Росії. Таким чином, розгортання додаткових 110 тисяч мобілізованих у бойових частинах навряд чи змінить траєкторію війни, вважають аналітики.
Ключові висновки:
- Російські сили не досягли значного прогресу в районі Бахмута, Донецької області або десь уздовж лінії фронту.
- Президент РФ Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу оголосили про закінчення часткової мобілізації.
- Можливо, Путін намагається реабілітувати імідж Шойгу в інформаційному просторі, щоб протистояти зростальному впливу військового угруповання силовиків.
- Зростання впливу фракції силовиків продовжує розколювати провоєнну російську спільноту.
- Українські сили ведуть контрнаступальні операції у напрямку Кремінна та Сватове.
- Російські сили продовжували перекидати мобілізований особовий склад та займати оборонні позиції на західному березі річки Дніпро у Херсонській області.
- Українські сили вели контрнаступальні операції на північному заході Херсонської області.
- Російські сили продовжували наземні атаки на Донеччині.
- Російська окупаційна влада завершила "евакуацію" частини окупованої Херсонської області.
- Російська окупаційна влада планує до 30 жовтня нав'язати російське громадянство українським громадянам в окупованих частинах України, ймовірно, для того, щоб легалізувати примусову мобілізацію українських цивільних осіб у рамках осіннього призовного циклу 1 листопада.
- Російська окупаційна влада продовжує свої спроби стерти українську історію, культуру та національну ідентичність в окупованих Росією частинах України.
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@losevmn
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https://twitter.com/losevmn/status/1585869174840107008 28 жовт.
Не успеешь запомнить одну версию войны, тебя настигает новая. Оказывается, "происходящее между Россией и Украиной - это Гражданская война, потому что русские и украинцы единый народ. А развязал её Запад." (Из "эпохальной речи" ВВХ).