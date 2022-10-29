Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 70 250 осіб, 2659 танків, 1708 артсистем, 5401 броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 70 250 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.10 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 70250 (+550) осіб ліквідовано,
танків - 2659 (+19) од,
бойових броньованих машин - 5401(+23) од,
артилерійських систем - 1708 (+9) од,
РСЗВ - 380 (+1) од,
засоби ППО - 195 (+3) од,
літаків - 273 (+1) од,
гелікоптерів - 252 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1406 (+5),
крилаті ракети - 351 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4107 (+19) од,
спеціальна техніка - 152 (+1).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Потрібно більше 70 000 - 150 млн. в мокшаніі і далі всіх тих, хто за мокшанією заховався.
с таким темпом как за вчерашний день - их будет поболее...\но день на день не приходится...!\
есть какой-то порог смертей свиноцабак - после которого свиноцабаки будут боятся Украину больше чем они её ненавидят...!
и не обязательно этот порог страха 100000 тыс., может это будет 300000-500000 тыс.
а может это будет после 1000 000 уничтоженных свиноцабак...
Вже 70 кіломоскалів слухають Кабздона, Задорнова та хір Алєксандрова (нещодавно також Борька Моісєєв приєднався 🏳️🌈) на потойбічному концерті!
💀💀💀💀💀💀💀
прекрасна робота ЗСУ
не зменшувати темп щоб під новий рік
вийти на юбілейні 100000 дохлих кацапов
Слава ЗСУ!!!!
Слава Україні!!!