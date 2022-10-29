УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11600 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 043 47
армія рф (16180) Генштаб ЗС (6064) знищення (6551) техніка (1782) втрати (4282)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 70 250 осіб, 2659 танків, 1708 артсистем, 5401 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 70 250 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 70250 (+550) осіб ліквідовано,

танків - 2659 (+19) од,

бойових броньованих машин - 5401(+23) од,

артилерійських систем - 1708 (+9) од,

РСЗВ - 380 (+1) од,

засоби ППО - 195 (+3) од,

літаків - 273 (+1) од,

гелікоптерів - 252 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1406 (+5),

крилаті ракети - 351 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4107 (+19) од,

спеціальна техніка - 152 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напередодні у Майорську знищено близько 300 окупантів, які готувалися до нападу, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 70 250 осіб, 2659 танків, 1708 артсистем, 5401 броньована машина 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні. 

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+33
гарний день !
показати весь коментар
29.10.2022 09:15
+32
показати весь коментар
29.10.2022 09:17
+28
Які приємні ранкові новини , Слава ЗСУ !
показати весь коментар
29.10.2022 09:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гарний день !
показати весь коментар
29.10.2022 09:15 Відповісти
Які приємні ранкові новини , Слава ЗСУ !
показати весь коментар
29.10.2022 09:17 Відповісти
це наша доля - з поганих рсскіх робити хороших русскіх)
показати весь коментар
29.10.2022 09:17 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2022 09:52 Відповісти
уточняю: хороший руцкий только 200-й... даже 300-й еще говно...
показати весь коментар
29.10.2022 10:38 Відповісти
За статистикою , кожен 300-тий росіянин абсолютно не бажає повертаться воювать в Україну , а кожен 200-тий - взагалі на пропозицію не відповідає!
показати весь коментар
29.10.2022 10:53 Відповісти
Ну, так все, что происходит из россии - говно (ну, разве что, кроме мочи)
показати весь коментар
29.10.2022 10:54 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2022 09:17 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2022 09:53 Відповісти
ахахахахаааааа!!!!!! это - 5 !!!
показати весь коментар
29.10.2022 18:42 Відповісти
+550/день - хорошую серию дали ЗСУ =)
показати весь коментар
29.10.2022 09:36 Відповісти
🎂🎂🎂 70 000 🎂🎂🎂
показати весь коментар
29.10.2022 09:39 Відповісти
*неплохо-неплохо Всё-же они получили свой паёк на сегодня* (Остров сокровищ)
показати весь коментар
29.10.2022 09:39 Відповісти
Если предыдущие 2 недели в среднем 2,5т рюске улучшалось , то в эту тут статистика неумолимо лезет к 3,5 т / неделя. Можно много говорить что им потери не интересны, но это сказать. До кого-то момента, но потом их нельзя будет игнорировать.
показати весь коментар
29.10.2022 09:41 Відповісти
Больше рюзьге,- харошіх... двухсотих
показати весь коментар
29.10.2022 09:47 Відповісти
Ой красівоє! З ювілеєм!
показати весь коментар
29.10.2022 09:50 Відповісти
Це надихає на Велику Перемогу.
Потрібно більше 70 000 - 150 млн. в мокшаніі і далі всіх тих, хто за мокшанією заховався.
показати весь коментар
29.10.2022 11:43 Відповісти
Втрати для московщині будуть впливати на недовольство населення тоді, коли цифра перетне 100 000 голів але рахувати треба тільки по мобілізованим, тобто з жовтня 22 року. Це одна з причин закінчення війни саме літом 2023, щодо дати якої сходяться багато експертів, генералів, в т.ч. і Буданова.
показати весь коментар
29.10.2022 09:50 Відповісти
Чому саме 100? Обгрунтуй... Недовольство? Впливатиме, так. Але москва та пітер не здихають, здихає алкашня та депресивники, зеки...така собі, типу логіка
показати весь коментар
29.10.2022 09:59 Відповісти
Тому що при цій цифрі буде у кожного цивільного орка хтось з знайомих або родичів буде хтось загиблий або поранений. В маленьких і депресивних містах похорони будуть мати резонанс . Добавити треба поранених і скалічених - ще десь 300 000 та пропавших без вісті окремо.
показати весь коментар
29.10.2022 10:08 Відповісти
І да населення мордору складає не 140 млн, а 86 млн згідно даних іїхнього ж ЗАГСу.
показати весь коментар
29.10.2022 10:23 Відповісти
просто к новому году хочется юбилейные 100000 тыс. свиноцабак...!
с таким темпом как за вчерашний день - их будет поболее...\но день на день не приходится...!\
есть какой-то порог смертей свиноцабак - после которого свиноцабаки будут боятся Украину больше чем они её ненавидят...!
и не обязательно этот порог страха 100000 тыс., может это будет 300000-500000 тыс.
а может это будет после 1000 000 уничтоженных свиноцабак...
показати весь коментар
29.10.2022 10:39 Відповісти
Беруть вже і із мацкви і пітера.І беруть всіх,навідь водіїв автобусів.А щодо«алкашня»,товони там всі такі.
показати весь коментар
29.10.2022 10:49 Відповісти
І не 100 00 ,а "перетне 100 00". Читайте уважніше.
показати весь коментар
29.10.2022 11:10 Відповісти
100 00 - це не мій комент
показати весь коментар
29.10.2022 14:23 Відповісти
А 100 це не мій.
показати весь коментар
29.10.2022 16:55 Відповісти
Втрати для московщині будуть впливати на недовольство населення тоді, коли цифра перетне 100 000 голів але рахувати треба тільки по мобілізованим, тобто з жовтня 22 року. Це одна з причин закінчення війни саме літом 2023, щодо дати якої сходяться багато експертів, генералів, в т.ч. і Буданова. 100 000 не твій?
показати весь коментар
29.10.2022 16:59 Відповісти
У тебе звучить як "100", а у мене "перетне 100 000" так що все ж таки читай уважніше, Різницю помічаєш чи це велике навантаження ?
показати весь коментар
29.10.2022 22:42 Відповісти
Будагов? Хто такий цей,що війну прогавив і гарантом безпеки Азов виступив? Реакція оркостана на 100 000 буде такою ж як і на 1000 000 або 1. Ціль ботоксного знищення України і її народу
показати весь коментар
29.10.2022 10:11 Відповісти
То що пропонуєте не вбивати мокшів ? Дивна логіка ? При чому тут "цілі ботоксного" коли мова іде про зовсім друге.
показати весь коментар
29.10.2022 10:26 Відповісти
дело не в круглых цыфрах, закопать могут и мильён бурятов а в москве и питере только плечами поведут.
показати весь коментар
29.10.2022 11:31 Відповісти
Ви умієте аналізувати прочитане?моя відповідь була на ваше. І все
показати весь коментар
29.10.2022 11:35 Відповісти
Так під хоінку юбілей буде...як казав Райкін 100.000 та на один ....бєшєниє дєньгі...
показати весь коментар
29.10.2022 09:53 Відповісти
Усіх із черговим ювілеєм, пані та панове русофоби та бандерівці! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Вже 70 кіломоскалів слухають Кабздона, Задорнова та хір Алєксандрова (нещодавно також Борька Моісєєв приєднався 🏳️‍🌈) на потойбічному концерті!
💀💀💀💀💀💀💀
показати весь коментар
29.10.2022 10:05 Відповісти
С юбилеем вас, таври кацапские и прочие отбросы человечества как то бюряты, кадыровцы, игруши, тувинцы, осетины, ********** и т.д. и т.п.
показати весь коментар
29.10.2022 10:26 Відповісти
юбилей будет на 100к, а щас всего-лишь *благодатная свадьба*
показати весь коментар
29.10.2022 10:35 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2022 10:46 Відповісти
Броня вигоряє просто супер темпами!!!
показати весь коментар
29.10.2022 10:40 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2022 10:40 Відповісти
Это вы, русские, гибните за свою власть. Сколько можно так палиться. Вы необучаемые.
показати весь коментар
29.10.2022 10:55 Відповісти
Ще знищену техніку якось можна порахувати,але як достовірно дізнатися про втрати живої стили я не можу втямити,тому до цієї цифри ставлюсь скептично
показати весь коментар
29.10.2022 11:16 Відповісти
Радиоразведка с радиперехватом у нас неплохо поставлена.ПНШ всех штабов орков каждый день обязаны отчитываться в вышестоящий штаб о потерях л.с. и техники, наши части ОСНАЗ перехватывают и дешифруют их послания,плюс данные штабов и наземной разведки ВСУ..Все суммируется,обрабатывается и подается от ГШ в СМИ
показати весь коментар
29.10.2022 13:05 Відповісти
70000-дохлих орків це клас
прекрасна робота ЗСУ
не зменшувати темп щоб під новий рік
вийти на юбілейні 100000 дохлих кацапов
Слава ЗСУ!!!!
Слава Україні!!!
показати весь коментар
29.10.2022 11:24 Відповісти
Есть и такое мнение. По потерям живой силы. Смело можно говорить, да даже если и 470 тыс. лягут в могилу---не дойдёт до тех, что севернее нас, не дойдёт! Ведь и раньше там сроду не считали. Там от Соловков до Магадана ковер костей лежит миллионами---и хоть бы хны. И в мирное время прикапывали и где попало.
показати весь коментар
29.10.2022 15:19 Відповісти
 
 