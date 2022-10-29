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Вивезення з Херсона останків Потьомкіна може означати, що РФ має намір прискорити вихід із цього району, - розвідка Британії

памятник

Вивезення з тимчасово окупованого Херсона останків Григорія Потьомкіна, а також пам’ятників Суворову та Ушакову, підкреслює вагу, яку Путін надає історичному виправданню військового вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки зранку 29 жовтня.

У розвідці зазначають, що 27 жовтня колаборант Володимир Сальдо заявив, що понад 70 000 людей залишили місто Херсон.

26 жовтня він також заявив, що Росія вивезла останки відомого російського державного діяча XVIII століття князя Григорія Потьомкіна з його могили у Херсонському соборі на схід від Дніпра.

"У російській національній ідентичності Потьомкін тісно пов'язаний із завоюванням росіянами українських земель у XVIII столітті та підкреслює те значення, яке Путін майже напевно надає передбачуваному історичному виправданню вторгнення", – повідомляється у звіті британської розвідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни не збираються відступати з Херсона, вони влаштували інформаційну атаку, щоб ми перекинули туди війська, - Зеленський

На думку британців, символічне видалення Потьомкіна та масова втеча з Херсона, ймовірно, передбачають наміри Росії прискорити відхід з цього району.

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Топ коментарі
+12
За добу ЗСУ "упаковали у чорні пакети" ще близько 550 рашистів, знищили 1 літак, 1 гелікоптер, 5 БПЛА та 75 одиниць різної техніки😡
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29.10.2022 10:06
+10
Кому потрібні ті останки? Але, то виходить Потьомкін теж був кацапом, і звісно то сміття для українця зараз, то хай вивозять той непотріб.
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29.10.2022 09:47
+10
Коли вже там одесити винесуть на смітник пам'ятник німецькій шльондрі - катєріні?
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29.10.2022 09:59
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або кацапи були голодні і ім захотілося вʼяленного мʼяса
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29.10.2022 09:47 Відповісти
Кому потрібні ті останки? Але, то виходить Потьомкін теж був кацапом, і звісно то сміття для українця зараз, то хай вивозять той непотріб.
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29.10.2022 09:47 Відповісти
Це персональне замовлення було.
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29.10.2022 09:51 Відповісти
Не факт, що вони там були. Могли бути кістки якогось бомжа, або взагалі порожня могила. За стільки сотень років там казна що могли зробити з того поховання. Прикладів-маса. Але сруцкім не звикати. Вкладуть туди кістки, наприклад якогось чмобіка, канонізують, й рускіє нєкрофіли потягнуться косяками їх лобизати й слюнявити.))
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29.10.2022 09:59 Відповісти
Та хай їх хоть пообглодають. Взагалі насрати на останки того кацапа.
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29.10.2022 17:32 Відповісти
Пуйло ж кричало, що покаже нам справжню декомунізацію! От і маємо - воно ж ще більший декомунізатор, ніж україська влада...
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29.10.2022 14:00 Відповісти
Це не показник, у ідіотів відсутня
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29.10.2022 09:47 Відповісти
Декомунізацію здійснюють самі кацапи.
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29.10.2022 09:48 Відповісти
Так Потьомкін же не був комуністом
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29.10.2022 09:53 Відповісти
Приховував, скотиняка...
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29.10.2022 13:16 Відповісти
Зате він був кацапом. І ето мєняєт дєло.
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29.10.2022 19:09 Відповісти
Ну те шо кацапня на тимчасово окупованих територіях сама робить декацапізацію то це добре
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29.10.2022 19:21 Відповісти
Згоден, хай і гімно своє забирають. У нас свого добрива вистачає.
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29.10.2022 19:31 Відповісти
***** потім скаже шо банЬдьЄравци хАтьЄлі сожрать Астанкі
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29.10.2022 09:52 Відповісти
Это пока означает лишь одно - воровать, воровать и воровать !
Фены, телики, двери, окна, унитазы, женское бельё, памятники.....
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29.10.2022 09:53 Відповісти
Коли вже там одесити винесуть на смітник пам'ятник німецькій шльондрі - катєріні?
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29.10.2022 09:59 Відповісти
Это ничего не значит,они и из Севастополя останки Нахимова вывезли.Видимо они у себя создают пантеон ихних великих людей ушедших эпох.Ведь они живут вчерашним днём.В современном мире им нечем и некем похвалится,вот и достают пепел прошедших эпох.Не зря их лозунг- деды воевали.
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29.10.2022 09:59 Відповісти
"рогоносец потёмкин" победивший и печенегов и половцев, видно очень почитаем ****** )
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29.10.2022 10:01 Відповісти
Нехай забирають свого Нечосу і провалюють.
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29.10.2022 10:03 Відповісти
Нация мародеров. Хотя, какие они "нация"? Так, сборище ******-мародеров на определённой территории.
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29.10.2022 10:03 Відповісти
За добу ЗСУ "упаковали у чорні пакети" ще близько 550 рашистів, знищили 1 літак, 1 гелікоптер, 5 БПЛА та 75 одиниць різної техніки😡
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29.10.2022 10:06 Відповісти
Это просто елей на душу... Вот и раскрываются таинства сруцкай души - отдают ее за понюшку табачку...
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29.10.2022 10:16 Відповісти
Странные люди, эти кацапы. Прямо некрофилы какие-то. Но, в тоже время, своих 200-х (ещё свежих) бросают вообще, без погребения, причём везде, где попало...
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29.10.2022 10:09 Відповісти
...ЙО-ПЭ-РЭ-СЭ-ТЭ... зороастристы какие-то.
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29.10.2022 10:11 Відповісти
схоже, кацапів свіже мʼясо не цікавить! їм подавай вʼялене
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29.10.2022 10:23 Відповісти
Слава Богу , шо муйлуша - таке тупе... Раз и навсегда проводит у нас дерусификацию .
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29.10.2022 10:13 Відповісти
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29.10.2022 10:17 Відповісти
Ничьими останками путин не оправдается перед судом Божьим .
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29.10.2022 10:18 Відповісти
Это не останки, это давно протухшая кацапская падаль.
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29.10.2022 10:29 Відповісти
всі трупаки занесуть в мавзолей і будуть хороводи водити
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29.10.2022 10:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oea-sExSAtQ
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29.10.2022 10:56 Відповісти
Ну, вывезли падаль одноглазую московитско-кацапскую на свои болота, туда ему и дорога, утырку.
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29.10.2022 10:28 Відповісти
Вату свою теж нахєр заберіть
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29.10.2022 10:28 Відповісти
Вчора прочитала на рашаванському ресурсі:
"правый берег Херсона имеет несколько линий обороны,подкреплен свежими бойцами"....
Там залишають,мабуть,одноразових,а розумніші переправились на лівий берег,і далі..
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29.10.2022 10:31 Відповісти
Мабуть ***** готує якийсь проект "потьомкінскіх дєрєвєнь", а з "обрєтьоннимі мощамв Грігорія Потьомкіна" успіх має бути гарантованим.
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29.10.2022 10:41 Відповісти
Як наші дурні за 30 років не повимітали це сміття,то хай хоч кацапи позабирають.
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29.10.2022 10:56 Відповісти
Саме час одеським ригам і катерину свою туди ж відправити.
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29.10.2022 11:44 Відповісти
"Може означати, що рф має намір", а може і не означати.
В цьому - всі розвідки Світу.
Премію/боонус по любе отримауть, як би далі події не розвивались.
Пусте це все, пусте лялякання...
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29.10.2022 13:00 Відповісти
Киев, Сумы, Чернигов, Полтава, Николаев, Одесса, Винница - один единый народ Украины! Херсон ждет своего мгновения.
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02.11.2022 08:15 Відповісти
 
 