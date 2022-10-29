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Луганщина (4811) Гайдай ЛОГА (921)

Загарбники проводять особистий огляд людей на Луганщині, а також затримують їх, - Гайдай

рф,окупанти,окупант

На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники проводять особистий огляд людей та їхнього майна.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом із посиленням комендантської години на окупованій території так званим правоохоронним органам надано право проводити особистий огляд людей, їх речей, житла, транспортних засобів, а при підставах – затримувати громадян і транспортні засоби. Тобто сподобалася квартира - можна її безпідставно обшукати, знайти щось цікаве. Ну або цінне", - зазначив він.

Водночас російські війська продовжують обстріл визволених населених пунктів.

Читайте: ЗСУ майже взяли під контроль трасу Сватове-Кремінна на Луганщині, - Гайдай

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я думав пригощають шматком торта і капучіно..
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29.10.2022 10:16 Відповісти
Концтабір....під дулами автоматів виявляють непокірних та проукраїнських громадян...
та відбирають все цінне..покидьки.
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29.10.2022 10:22 Відповісти
хай кацапня докаже що вони не фашисти,
один в один роблять як фашисти
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29.10.2022 11:25 Відповісти
Орденоносец РПЦ абы что мелет... работу показывает.....
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29.10.2022 11:52 Відповісти
 
 