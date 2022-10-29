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Новини Війна
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Держприкордонслужба (5681) кордон (4639)

Розвідка рашистів намагалася прорватися на Сіверському напрямку, прикордонники зупинили просування ворога

війна

Прикордонники зупинили дві групи розвідки російських окупантів на Сіверщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Удень противник намагався розвідати підступи до позиції за допомогою безпілотника. По ворожому коптеру відкрили вогонь, після чого він почав різко знижуватись та впав.

З настанням темряви до спостережних постів, облаштованих прикордонниками вздовж Сіверського Донця, з протилежного берега річки намагались підійти дві групи наземної розвідки. Зосередженим вогнем просування окупантів зупинено. Подальших спроб дорозвідки ворог на цьому напрямку не здійснював", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У пропуску за кордон щодня відмовляють майже 150 особам, – Держприкордонслужба

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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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29.10.2022 10:24 Відповісти
Українським прикордонникам-респектище...
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29.10.2022 10:24 Відповісти
а все тому що нам допомагають бойові вертольоти
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29.10.2022 10:31 Відповісти
Хм, Сіверщина і Сіверський Донець, це трохи різне.
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29.10.2022 10:41 Відповісти
У новині коні й люди змішались: Сіверщина - на півночі, на кордоні із білоруссю і московією, а Сіверський Дінець - на Слобожанщині, на сході України. Пасувало б якось визначитись, де була та спроба прориву...
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29.10.2022 14:04 Відповісти
 
 