УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11771 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 910 10
Київ (19120) оборона (4687) Попко Сергій (70)

У Києві вдосконалюють оборонні рубежі та систему ППО, - голова КМВА Попко

київ

У Києві проводяться роботи з посилення захисту міста.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Аби не коригувати дії ворога, про цифри говорити не буду. Скажу лише, що на даний момент з мого боку проводиться робота щодо забезпечення частин і підрозділів, які задіяні в обороні міста", - зазначи він.

За словами Попка, удосконалюється система оборонних рубежів, районів та позицій, облаштовані різного роду загородження, включаючи мінно-вибухові.

"Створена система вогневого ураження, суттєво удосконалюється система протиповітряної оборони. Всі комунальні служби міста готові виконувати свої завдання", - додав голова КМВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нове обладнання ППО надійшло до Києва, - Кличко

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Илон Маск обратился к путину с просьбой завести аккаунт в Твиттере .Боже,яке кончане
показати весь коментар
29.10.2022 11:40
+4
Відновіть лінію оборони Києва якою вона була влітку 1941 року: лінію дотів КИУР та інші фортифікаційні споруди, якщо досі цього не зробили. Ця лінія оборони в 1941 році зупинила німців і тепер має бути розрахована на сто років експлуатації. Мені якось довелося бути у відрядженні в місті Ля Рошель у Франції. Це на березі Біскайської затоки в Атлантиці. Так там досі неушкодженими стоять доти з Другої світової війни. Атлантичний вал, побудований німцями і досі збережений французами. От це хазяйський підхід.
показати весь коментар
29.10.2022 12:28
+3
Проследите за Ермаком и Зеленским. Что бы они рыло не сунули на границу с Беларусью. Как раз три года, как эта сладкая парочка разминировала и отвела войска возле пгт Золотое.
показати весь коментар
29.10.2022 11:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Илон Маск обратился к путину с просьбой завести аккаунт в Твиттере .Боже,яке кончане
показати весь коментар
29.10.2022 11:40 Відповісти
вряд ли фейк наверное Маск свое имя не будет позорить общения с террористом и изгоем это было бы уж слишком даже для Маска
показати весь коментар
29.10.2022 12:08 Відповісти
Он в начале своего бизнес-пути производил ОГНЕМЕТЫ и продавал их всем желающим. Хоть было понятно чт ничего кроме вреда этот прибор принести не может гражданам. Маск это бизнесмен и если Акаунт Пуина,Гитлера,Чикатило в Твитере пребавит ему посетителей и бабла-он сделает это.
показати весь коментар
29.10.2022 12:14 Відповісти
Для чого йому аккаунт ? У нього є Діма -айфончик.
показати весь коментар
29.10.2022 11:49 Відповісти
Проследите за Ермаком и Зеленским. Что бы они рыло не сунули на границу с Беларусью. Как раз три года, как эта сладкая парочка разминировала и отвела войска возле пгт Золотое.
показати весь коментар
29.10.2022 11:55 Відповісти
пид Херсоном то же обицялы все подорвать и шо? никого не расстреляли за зраду....тому що не на часи кажуть умни люды...ось таки справы малята...
показати весь коментар
29.10.2022 11:56 Відповісти
Відновіть лінію оборони Києва якою вона була влітку 1941 року: лінію дотів КИУР та інші фортифікаційні споруди, якщо досі цього не зробили. Ця лінія оборони в 1941 році зупинила німців і тепер має бути розрахована на сто років експлуатації. Мені якось довелося бути у відрядженні в місті Ля Рошель у Франції. Це на березі Біскайської затоки в Атлантиці. Так там досі неушкодженими стоять доти з Другої світової війни. Атлантичний вал, побудований німцями і досі збережений французами. От це хазяйський підхід.
показати весь коментар
29.10.2022 12:28 Відповісти
Зовнішні кола ППО, по периметру міст та критичних об'єктів НА ПІДВИЩЕННІ, з трьох змінними розрахунками ЗУ-23-2 та ПЗРК, не будуть даремним заходом плюс система їх оповіщення!!!
Це як «чергова» пропозиція для ШМИГАЛЯ ТА РЕЗНІКОВА на 7 місяці активної фази 9 річної агресії рашистів ***** проти України!!!
Кошти з бюджету передбачити за рахунок статті на утримання Президента під час дії правового режиму Воєнного Стану (обмеження витрат закордонних візитів)!!
Головне, що рахамія з трухіним якісь свої «прокладки-посередників помічників» не вставили!!
Слава Захисникам України!!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, які наживаються на крові та стражданнях Українців!!!
‼️❤️🇺🇦⚔️😡✊✌️👍🇪🇺🇨🇦🇹🇷🇱🇹🇮🇩🇩🇪🇯🇵🇦🇿🇸🇪🇪🇪🇬🇧🇳🇴🇺🇸🇫🇮🇨🇿‼️❤️🇺🇦⚔️😡
показати весь коментар
29.10.2022 12:31 Відповісти
(Цікавий) цей дятько, Попка, говорять, горбатого могила справить, побачимо.....
показати весь коментар
29.10.2022 19:31 Відповісти
 
 