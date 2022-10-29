У Києві вдосконалюють оборонні рубежі та систему ППО, - голова КМВА Попко

У Києві проводяться роботи з посилення захисту міста.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Аби не коригувати дії ворога, про цифри говорити не буду. Скажу лише, що на даний момент з мого боку проводиться робота щодо забезпечення частин і підрозділів, які задіяні в обороні міста", - зазначи він.

За словами Попка, удосконалюється система оборонних рубежів, районів та позицій, облаштовані різного роду загородження, включаючи мінно-вибухові.

"Створена система вогневого ураження, суттєво удосконалюється система протиповітряної оборони. Всі комунальні служби міста готові виконувати свої завдання", - додав голова КМВА.

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