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безпілотник (3666) Севастополь (550) Гуменюк (804)

ОК "Південь" про нібито атаку безпілотників на Севастополь: Напевно, це і є бойові комарі

севастополь

Представник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк висміяла звинувачення росіян щодо причетності безпілотників ЗСУ до "атаки" на окупований Севастополь. Вона припустила, що це були бойові комарі.

Про це Гуменюк зазначила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона зазначила, що у командуванні уважно стежать за тим, що відбувається, оскільки це перебуває у їхній зоні відповідальності.

"Ми готуємо офіційну відповідь, яка буде наповнена фактами. Напевно, це і є бойові комарі, які так турбують російську владу", - сказала Гуменюк.

Також читайте: Кораблі ЧФ РФ відбивають атаку БПЛА в акваторії Севастопольської бухти, - Развожаєв. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+21
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29.10.2022 11:46
+20
Комари 100%, що ще може бути
Кажуть вночі бавовна завітала в бухту Севастополя, саме в місці базування військових кораблів
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29.10.2022 11:48
+16
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29.10.2022 11:52
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29.10.2022 11:46 Відповісти
Комари 100%, що ще може бути
Кажуть вночі бавовна завітала в бухту Севастополя, саме в місці базування військових кораблів
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29.10.2022 11:48 Відповісти
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29.10.2022 11:52 Відповісти
Смешно, что у нас нет дальнобойных беспилотников и это не мы. Ухохотаться можно. 95-й квартал какой-то.
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29.10.2022 11:53 Відповісти
Гарний тролінг кацапні.
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29.10.2022 11:54 Відповісти
Как сообщил военкор Андрей Цаплиенко, предварительно, были уничтожены несколько кораблей Черноморского флота рф, среди которых - фрегат "адмирал макаров", который после потопления "москвы" стал новым флагманом.

Информация, по его словам, требует подтверждения, однако после ночных взрывов россияне полностью перекрыли вход в Севастопольскую бухту🤷
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29.10.2022 12:03 Відповісти
Подлетает к Пауку,
Саблю вынимает
И ему на всём скаку
Голову срубает!

...

Тут букашки и козявки
Выползают из-под лавки:
«Слава, слава Комару -
Победителю!»

(К. Чуковский, "Муха-Цокотуха")
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29.10.2022 12:08 Відповісти
Комарі-комарі , ви мої комарики.
Налетіли на кацапів, наче ті кошмарики)
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29.10.2022 12:08 Відповісти
Нет, это мобилизованные урки курили окурки

Как уже повелось

Бавовна
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29.10.2022 12:13 Відповісти
молимось щоб це була правда
а то давно вже бавовна не заходила в гості на
кацапські корита
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29.10.2022 12:20 Відповісти
Зголосився наш Комар до повстанців,
Щоб кусати москалів-голодранців.

Примістився наш Комар на дубочку,
Закріпив скоростріла на листочку.

Та зірвалася на раз шура-бура,
Вона того Комарика з дуба здула.

Тай упав наш Комар на помості,
Поламав москалям ребра й кості.
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29.10.2022 12:31 Відповісти
если *макаров* отправился кормить крымских крабов, то следующим летом не замочу ни одного комара
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29.10.2022 13:00 Відповісти
макаров переіменувався у комаров
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29.10.2022 13:48 Відповісти
мабуть прийдеться пам"ятник бойовому комарю ставити
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29.10.2022 13:16 Відповісти
комарики-дзюбрики бавовна!
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29.10.2022 13:24 Відповісти
 
 