ОК "Південь" про нібито атаку безпілотників на Севастополь: Напевно, це і є бойові комарі

Представник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк висміяла звинувачення росіян щодо причетності безпілотників ЗСУ до "атаки" на окупований Севастополь. Вона припустила, що це були бойові комарі.

Про це Гуменюк зазначила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона зазначила, що у командуванні уважно стежать за тим, що відбувається, оскільки це перебуває у їхній зоні відповідальності.

"Ми готуємо офіційну відповідь, яка буде наповнена фактами. Напевно, це і є бойові комарі, які так турбують російську владу", - сказала Гуменюк.

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