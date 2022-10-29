ОК "Південь" про нібито атаку безпілотників на Севастополь: Напевно, це і є бойові комарі
Представник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк висміяла звинувачення росіян щодо причетності безпілотників ЗСУ до "атаки" на окупований Севастополь. Вона припустила, що це були бойові комарі.
Про це Гуменюк зазначила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Вона зазначила, що у командуванні уважно стежать за тим, що відбувається, оскільки це перебуває у їхній зоні відповідальності.
"Ми готуємо офіційну відповідь, яка буде наповнена фактами. Напевно, це і є бойові комарі, які так турбують російську владу", - сказала Гуменюк.
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+21 Прощай немытая раССея
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+20 Mykola Trofimenko a12d9878
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+16 Прощай немытая раССея
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Кажуть вночі бавовна завітала в бухту Севастополя, саме в місці базування військових кораблів
Информация, по его словам, требует подтверждения, однако после ночных взрывов россияне полностью перекрыли вход в Севастопольскую бухту🤷
Саблю вынимает
И ему на всём скаку
Голову срубает!
...
Тут букашки и козявки
Выползают из-под лавки:
«Слава, слава Комару -
Победителю!»
(К. Чуковский, "Муха-Цокотуха")
Налетіли на кацапів, наче ті кошмарики)
Как уже повелось
Бавовна
а то давно вже бавовна не заходила в гості на
кацапські корита
Щоб кусати москалів-голодранців.
Примістився наш Комар на дубочку,
Закріпив скоростріла на листочку.
Та зірвалася на раз шура-бура,
Вона того Комарика з дуба здула.
Тай упав наш Комар на помості,
Поламав москалям ребра й кості.