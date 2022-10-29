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Російські дипломи та зарплата в рублях – прокуратура виявила чергові докази впровадження освіти РФ на Харківщині. ФОТОрепортаж

диплом

У медичному коледжі у Вовчанську прокурори вилучили освітню програму за стандартами РФ, бухгалтерські відомості та дипломи зразка РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Як зазначається, прокурори Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції та прикордонниками провели огляд у медичному коледжі у Вовчанську.

 Правоохоронці вилучили освітню програму за стандартами РФ, бухгалтерські відомості з виплат заробітньої плати викладацькому складу у рублях, список персоналу для отримання російських сімкарт та дипломи зразка РФ, підписані так званим "главой ВГА Харьковской области".

 Окупанти так поспішали впровадити російську освіту на Харківщині, що забули власну мову. У дипломах є помилка: "професиональный колледж" вони вирішили писати з однією літерою "с".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські дипломи про освіту більше не визнаються у світі

 Прокурори вилучили речові докази, які в подальшому будуть використані для повного та всебічного розслідування злочинів країни-агресора та колаборантів.

Російські дипломи та зарплата в рублях – прокуратура виявила чергові докази впровадження освіти РФ на Харківщині 01
Російські дипломи та зарплата в рублях – прокуратура виявила чергові докази впровадження освіти РФ на Харківщині 02
Російські дипломи та зарплата в рублях – прокуратура виявила чергові докази впровадження освіти РФ на Харківщині 03
Російські дипломи та зарплата в рублях – прокуратура виявила чергові докази впровадження освіти РФ на Харківщині 04

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...и не получит горемыка-дипломант даже ру

***..
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29.10.2022 11:59 Відповісти


Отец Иштвана и Гаврилы



Агрессивность, необразованность, алкоголизм, фиксация на анале, извращённая религиозность, патологический страх власти, тотальный правовой нигилизм - это и есть традиционные ценности россии.
Может что упустил?
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29.10.2022 12:00 Відповісти
тільки кацапня прилізла і бігом все засирати своїм рашизмом
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29.10.2022 12:38 Відповісти
штА не успеет сделать рюзьге солдат-вОнюшка,

то законит рюзьге училка и жирный рюзьге поп.
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29.10.2022 12:51 Відповісти
дипломы для тех кто дал присягу им и получил паспорт рф.
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29.10.2022 15:26 Відповісти
 
 