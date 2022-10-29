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У Житомирі посадовиці ліцею, яка виправдовувала збройну агресію РФ, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

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За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури посадовиці навчального закладу повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, заступниця директора одного з ліцеїв Житомира у квітні 2022 року, перебуваючи біля зруйнованого ворогом ліцею, заявила своїм колегам, що у знищенні навчального закладу винна влада України, а не російський агресор.

Підозрювана намагалася переконати їх у тому, що керівництво України спровокувало росіян, які проводять спецоперацію, стріляти. Вона засуджувала дії української влади, стверджуючи, що потрібно було домовитися з РФ та прийняти їхні умови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські дипломи та зарплата в рублях – прокуратура виявила чергові докази впровадження освіти РФ на Харківщині. ФОТОрепортаж

Також підозрювана виправдовувала злочини збройних сил РФ, заявляла, що вони ведуть визвольну боротьбу проти націоналістичних рухів та діючої влади, і що президент РФ не віддавав наказу про повномасштабне військове вторгнення в Україну, ніякої збройної агресії з боку росіян в Україні немає, а Крим завжди належав РФ.

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюється другим слідчим відділом територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в області.

Також читайте: У Житомирі внаслідок ракетного удару двоє пораненихУ Житомирі посадовиці ліцею, яка виправдовувала збройну агресію РФ, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 01

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Топ коментарі
+5
Цікаво що вона - завуч 25-го ліцею в центрі Житомира, який розбомбили авіабомбою в перший тиждень війни... ось такі ждуни "руського миру" 🥴
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29.10.2022 12:39
+4
Тлумачний словник:
Посадовиця - дупа.
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29.10.2022 12:34
+3
І багато посадили таких паскуд?Одиниці!А їх тисячі,якщо не сотні тисяч.А рпісля війни "найвеличніший і найгуманнійший "президент оголосить всім амністію
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29.10.2022 12:43
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Тлумачний словник:
Посадовиця - дупа.
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29.10.2022 12:34 Відповісти
Указом Зеленського (№741/2022) новим начальником департаменту захисту національної державності Служби безпеки України став Роман Семенченко.

Кадри Януковича. У списку осіб, які підлягають люстрації і на них розповсюджується заборона обіймати державні посади протягом 10 років відповідно до критеріїв Закону "Про очищення влади". Пов'язаний з групою Коломойского.
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29.10.2022 12:36 Відповісти
Цікаво що вона - завуч 25-го ліцею в центрі Житомира, який розбомбили авіабомбою в перший тиждень війни... ось такі ждуни "руського миру" 🥴
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29.10.2022 12:39 Відповісти
то українці розбомбили, шоб звинуватити нівчому не повинних кацапів. 100%.
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29.10.2022 13:09 Відповісти
"руССкого миру", або "російського миру"!
Наша Русь до їх "миру" не має жодного стосунку.
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29.10.2022 14:01 Відповісти
І багато посадили таких паскуд?Одиниці!А їх тисячі,якщо не сотні тисяч.А рпісля війни "найвеличніший і найгуманнійший "президент оголосить всім амністію
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29.10.2022 12:43 Відповісти
після війни то вже буде не дуже актуально. не садити ж 50+% українців, за те, шо вони були проти вступу до НАТО в 2013 році.
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29.10.2022 13:08 Відповісти
Може краще гнати її попереду для размінування де-небуть під Кремінною?
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29.10.2022 12:45 Відповісти
У післявоєнній Нмеччині для подібних існував так званий "беруфсферботен"("заборона на професію") - закон, що забороняв колишнім нацистам займать керівні та викладацькі посади в державі Може й нам подібне ввести? Я думаю - "НА ЧАСІ"!!!
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29.10.2022 13:07 Відповісти
Ну хоч років на пʼять напатякала?
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29.10.2022 13:07 Відповісти
У квітні вона виправдовувала кацапів, а у жовтні, через півроку, «вирішується питання про звільнення»?!
Та ви моторні, хлопці!
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29.10.2022 18:38 Відповісти
Нє бл**ь,ну що за люди,тут живе,тут працює,тут жре український хліб і сало і тут же жде ,,руський мір''.Та з'ї*ись ти нах** за той порєбрік і всі діла,якщо тобі там краще!І не воняй тут!
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29.10.2022 19:41 Відповісти
Ніяких підозр.Розтріл або повішання.
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29.10.2022 23:19 Відповісти
от падлота
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10.04.2023 22:52 Відповісти
 
 