У Житомирі посадовиці ліцею, яка виправдовувала збройну агресію РФ, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури посадовиці навчального закладу повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.



За даними слідства, заступниця директора одного з ліцеїв Житомира у квітні 2022 року, перебуваючи біля зруйнованого ворогом ліцею, заявила своїм колегам, що у знищенні навчального закладу винна влада України, а не російський агресор.



Підозрювана намагалася переконати їх у тому, що керівництво України спровокувало росіян, які проводять спецоперацію, стріляти. Вона засуджувала дії української влади, стверджуючи, що потрібно було домовитися з РФ та прийняти їхні умови.

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Також підозрювана виправдовувала злочини збройних сил РФ, заявляла, що вони ведуть визвольну боротьбу проти націоналістичних рухів та діючої влади, і що президент РФ не віддавав наказу про повномасштабне військове вторгнення в Україну, ніякої збройної агресії з боку росіян в Україні немає, а Крим завжди належав РФ.



Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.



Досудове розслідування здійснюється другим слідчим відділом територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в області.

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