Загрози з повітря не дають можливості українцям повернутися додому, питання ППО є найактуальнішими, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що на землі Росія нічого не може зробити з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету.

"Питання протиповітряної та протиракетної оборони є найактуальнішими. Вони змушують наших людей не повертатися додому. Для нас важливо, щоб поверталися сім'ї і діти, але нам треба їх захищати", - зазначив президент.

Коментуючи можливі поставки в Україну американської системи ППО Patriot Зеленський сказав: "Якби ви нам їх дали, я б сам до вас приїхав. Для нас це пріоритет. Будь-які системи важливі, вони збережуть життя наших людей. ... США є лідерами, вони задають тренд цієї допомоги. З перших днів війни я говорив про закриття неба. На землі Росія з нами нічого зробити не може".

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