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Зеленський (22416) ППО (2922) допомога (7871)

Загрози з повітря не дають можливості українцям повернутися додому, питання ППО є найактуальнішими, - Зеленський

ппо

Президент Володимир Зеленський наголосив, що на землі Росія нічого не може зробити з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету.

"Питання протиповітряної та протиракетної оборони є найактуальнішими. Вони змушують наших людей не повертатися додому. Для нас важливо, щоб поверталися сім'ї і діти, але нам треба їх захищати", - зазначив президент.

Коментуючи можливі поставки в Україну американської системи ППО Patriot Зеленський сказав: "Якби ви нам їх дали, я б сам до вас приїхав. Для нас це пріоритет. Будь-які системи важливі, вони збережуть життя наших людей. ... США є лідерами, вони задають тренд цієї допомоги. З перших днів війни я говорив про закриття неба. На землі Росія з нами нічого зробити не може".

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Топ коментарі
+8
Вова, думати про захист своїх громадян треба було ще до повномасштабного вторгнення
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29.10.2022 12:48
+6
А що там з вітчизняною ракетною програмою, а боневтік? Вже відновлена, профінансована на 100%? Чи асфальт важливіший?
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29.10.2022 12:51
+4
Позвони Байдену, он забыл, что с 1 го октября ленд-лиз должен был пойти в Украину. Нужно ему напомнить. А то Юсупова опять у школьников клянчит деньги, чтобы купить в Эпицентре квадрокоптер.
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29.10.2022 12:58
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Вова, думати про захист своїх громадян треба було ще до повномасштабного вторгнення
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29.10.2022 12:48 Відповісти
воно ж серіальчики для них знімало! як можна зрозуміти що вони не захочуть дивитися серіальчики, а захочуть робити піф-паф-ай-яй-яй?!
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29.10.2022 13:03 Відповісти
Оно не умеет думать,наркота спалила мозг!
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29.10.2022 13:18 Відповісти
в ці саме хвилини ... приліт у Запоріжжя...
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29.10.2022 12:50 Відповісти
А що там з вітчизняною ракетною програмою, а боневтік? Вже відновлена, профінансована на 100%? Чи асфальт важливіший?
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29.10.2022 12:51 Відповісти
Позвони Байдену, он забыл, что с 1 го октября ленд-лиз должен был пойти в Украину. Нужно ему напомнить. А то Юсупова опять у школьников клянчит деньги, чтобы купить в Эпицентре квадрокоптер.
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29.10.2022 12:58 Відповісти
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29.10.2022 13:31 Відповісти
верещучка вообще просит не возвращаться чтобы лишние лампочки и чайники не включали.. при чем здесь ПВО, клоаван? вы там разберитесь между собой прежде чем лапшу нариду вешать со всех сторон
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29.10.2022 13:04 Відповісти
Даже сили Хелоувіна на боці українців
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29.10.2022 13:09 Відповісти
Зеля, завали свого рота падло. Ти зрадник.
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29.10.2022 13:13 Відповісти
Якщо ми будемо купувати засоби ППО то у нас не залишиться коштів на будівництво доріг.
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29.10.2022 13:21 Відповісти
Ну так расскажи и покайся как ты не дал каких-то 40 млн. на завершение работ по современному ЗРК от КБ "Луч", изготовление и принятие которого было по плану на середину 2020 года. А теперь страна несёт миллиардные убытки из-за тебя.
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29.10.2022 13:29 Відповісти
От жеж блин. А я думал безработица, отсутствие нормального обучения, уже разрушенные дома, инфляция и .... Ну о чем же это я... Конечно как только закроют небо все вернутся... извините не подумал
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29.10.2022 20:45 Відповісти
 
 