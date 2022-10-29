Усе українське - мішень для Росії. 51 наш університет зазнав ударів ракетами й артилерією, - Зеленський
Усе українське - це мішень для Росії. Росія воює проти свободи, знищуючи українське й українців.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні до американських сенаторів і спільноти Єльського університету, інформує Цензор.НЕТ.
"Саме так вони це бачать у Кремлі – знищення народу, а отже, свободи. Вони не вірять, що можна якось по-іншому підкорити Україну. І саме тому, наприклад, вони пішли в Іран по зброю, по вбивчі дрони й ракети, бо Росії не вистачає власних засобів для терору, а іншого вона не планує й не розглядає. Погляньте, на що спрямовуються іранські дрони, які придбала Росія. Проти того, що дає народу змогу жити: проти електростанцій, котелень, транспорту, навіть будинків. Все українське вони хочуть зруйнувати, всю Україну вони ненавидять - кожен наш прояв", - зазначив президент.
Він також зауважив, що російські окупанти вилучають українські книжки з бібліотек і знищують їх. Знищують і в школах усе, що може нагадувати про Україну.
"Вже 51 український університет зазнав російських ударів ракетами й артилерією! На блокпостах і у фільтраційних таборах російські солдати примушують людей роздягатися, щоб виявити, чи є в них українські патріотичні татуювання. Навіть просто наявність українських національних символів на тілі чи, наприклад, жовто-блакитної стрічки на рюкзаку - це достатня причина для російських військових, щоб затримати, катувати чи вбити людину. І тисячі таких випадків зафіксовано", - додає глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Що Комарик до повстанців зголосився.
Зголосився комар до повстанців.
Щоби бити москалів-голодранців.
Щоби бити москалів, ще й німоту -
Щоб не було на Вкраїні той гидоти.
Примостився наш комар на дубочку.
Прикріпив скоростріл на листочку.
Та зірвалася нараз шура-бура.
Вона того комарика з дуба здула.
Як упав же наш комар на помості -
Поламав москалю ребра й кості.
Поховали москаля не по людськи -
Видно руки, видно ноги, видно пупці.
Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.
Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
Що ще зе хоче показати - написання чергової " шостий місяць війни"?
Це якийсь пи.ець.