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Усе українське - мішень для Росії. 51 наш університет зазнав ударів ракетами й артилерією, - Зеленський

зеленський

Усе українське - це мішень для Росії. Росія воює проти свободи, знищуючи українське й українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні до американських сенаторів і спільноти Єльського університету, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме так вони це бачать у Кремлі – знищення народу, а отже, свободи. Вони не вірять, що можна якось по-іншому підкорити Україну. І саме тому, наприклад, вони пішли в Іран по зброю, по вбивчі дрони й ракети, бо Росії не вистачає власних засобів для терору, а іншого вона не планує й не розглядає. Погляньте, на що спрямовуються іранські дрони, які придбала Росія. Проти того, що дає народу змогу жити: проти електростанцій, котелень, транспорту, навіть будинків. Все українське вони хочуть зруйнувати, всю Україну вони ненавидять - кожен наш прояв", - зазначив президент. 

Він також зауважив, що російські окупанти вилучають українські книжки з бібліотек і знищують їх. Знищують і в школах усе, що може нагадувати про Україну.

"Вже 51 український університет зазнав російських ударів ракетами й артилерією! На блокпостах і у фільтраційних таборах російські солдати примушують людей роздягатися, щоб виявити, чи є в них українські патріотичні татуювання. Навіть просто наявність українських національних символів на тілі чи, наприклад, жовто-блакитної стрічки на рюкзаку - це достатня причина для російських військових, щоб затримати, катувати чи вбити людину. І тисячі таких випадків зафіксовано", - додає глава держави. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загрози з повітря не дають можливості українцям повернутися додому, питання ППО є найактуальнішими, - Зеленський

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Топ коментарі
+7
95 квартал з своїми жартами про українців а також серіалами приніс шкоди не менше чим обстріли.
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29.10.2022 13:18
+5
І укр мінкульт легко спригує з теми знесення рашистських істуканів-ретрансляторів ідей руського миру - катьки-маньячці, пушкіну-абісінцю і іншим булгаковим. А банда ФСБ-РПЦ продовжує засідати в українських святинях.
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29.10.2022 13:03
+4
у закладі ватніка папи саші
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29.10.2022 13:21
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29.10.2022 13:00 Відповісти
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29.10.2022 13:02 Відповісти
Ой що ж то за шум учинився?
Що Комарик до повстанців зголосився.

Зголосився комар до повстанців.
Щоби бити москалів-голодранців.

Щоби бити москалів, ще й німоту -
Щоб не було на Вкраїні той гидоти.

Примостився наш комар на дубочку.
Прикріпив скоростріл на листочку.

Та зірвалася нараз шура-бура.
Вона того комарика з дуба здула.

Як упав же наш комар на помості -
Поламав москалю ребра й кості.

Поховали москаля не по людськи -
Видно руки, видно ноги, видно пупці.

Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.

Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.

Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
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29.10.2022 13:48 Відповісти
І укр мінкульт легко спригує з теми знесення рашистських істуканів-ретрансляторів ідей руського миру - катьки-маньячці, пушкіну-абісінцю і іншим булгаковим. А банда ФСБ-РПЦ продовжує засідати в українських святинях.
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29.10.2022 13:03 Відповісти
кому в Україні жить харашо-неукраїнцю єрмаку, він не мішень.
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29.10.2022 13:13 Відповісти
нікчемний університет
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29.10.2022 13:15 Відповісти
де Зе отримав диплом юриста
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29.10.2022 13:16 Відповісти
у закладі ватніка папи саші
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29.10.2022 13:21 Відповісти
Такі дипломи на базарі 3 гривні за відро.
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29.10.2022 13:29 Відповісти
Нафіга він йому? Не зовсім по цій темі, але - Закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71166 № 5110 опубліковано 15 (!!!).02.2022 - і це в той період, коли посольства і інші організації та громадяни просто посилено тікали з території України. Тобто - арм.- хачі, азерб.-чу..., укр.-хахли ну і т.д. - це норма, а от євреї - ж..ди - це кримінальний злочин...Кримінальний (!)...Ну що, потрібні йому дипломи. Розумієте в чому справа? Пофіг на загрозу вторгнення, пофіг на попередження світових розвідок - головне 5110....суки
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29.10.2022 14:44 Відповісти
95 квартал з своїми жартами про українців а також серіалами приніс шкоди не менше чим обстріли.
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29.10.2022 13:18 Відповісти
А можливо і більше.
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29.10.2022 15:40 Відповісти
Вже стільки разів пролунало словосполучення "іранські дрони", що вже складається враження, що ми воюємо не з росією, а з Іраном.
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29.10.2022 13:30 Відповісти
+++)
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29.10.2022 15:38 Відповісти
Ну-ну .. А МОН говорит что все ок)
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29.10.2022 13:47 Відповісти
Раніше був вечір. Зараз воно вилазить вранці і інколи вдень.
Що ще зе хоче показати - написання чергової " шостий місяць війни"?
Це якийсь пи.ець.
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29.10.2022 15:36 Відповісти
 
 