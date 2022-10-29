Маріупольська кореспондентка перейшла на бік ворога та працює на пропагандистському телеканалі, - Офіс Генпрокурора
Кореспондентка телеканалу у Маріуполі підозрюється у колабораціонізмі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Наприкінці 2021 року мешканка м. Маріуполя, маючи диплом за фахом "Журналістика", працевлаштувалась на один з маріупольських місцевих телеканалів. У вересні поточного року, перебуваючи в окупованому місті, підозрювана почала працювати "кореспондентом" на пропагандистському телеканалі "Мариуполь 24", - йдеться в повідомленні
За даними Офісу Генпрокурора, підтримуючи політику ворога, вона здійснює підбір тем і спікерів для проросійських новинних сюжетів, організовує зйомки, забезпечує інформаційну діяльність каналу загарбників, поширюючи "правильні новини" задля маніпулювання свідомістю мешканців захопленого агресором міста.
За даними з відкритих джерел, йдеться про Ірину Єфремову.
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Працювали на проросійських каналах, тепер працюють на проукраїнських.
Їм пофіг на кого працювати. Прийшла б росія - працювали б на росію.
До 24 лютого їхні погані ротяки поливали брудом все українське .
НА САМОМ ДЕЛЕ, В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ чеченцы бьют всегда русских на улицах.