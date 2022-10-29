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Маріуполь (3205) пропаганда (2758) колабораціонізм (1120) Офіс Генпрокурора (3157)

Маріупольська кореспондентка перейшла на бік ворога та працює на пропагандистському телеканалі, - Офіс Генпрокурора

Кореспондентка телеканалу у Маріуполі підозрюється у колабораціонізмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Наприкінці 2021 року мешканка м. Маріуполя, маючи диплом за фахом "Журналістика", працевлаштувалась на один з маріупольських місцевих телеканалів. У вересні поточного року, перебуваючи в окупованому місті, підозрювана почала працювати "кореспондентом" на пропагандистському телеканалі "Мариуполь 24", - йдеться в повідомленні

За даними Офісу Генпрокурора, підтримуючи політику ворога, вона здійснює підбір тем і спікерів для проросійських новинних сюжетів, організовує зйомки, забезпечує інформаційну діяльність каналу загарбників, поширюючи "правильні новини" задля маніпулювання свідомістю мешканців захопленого агресором міста.

За даними з відкритих джерел, йдеться про Ірину Єфремову.

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Маріупольська кореспондентка перейшла на бік ворога та працює на пропагандистському телеканалі, - Офіс Генпрокурора 01
Маріупольська кореспондентка перейшла на бік ворога та працює на пропагандистському телеканалі, - Офіс Генпрокурора 02

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Топ коментарі
+21
чисто гіпотетично - який відсоток ведучих телемарафон перейшло би на сторону ворога, якби захопили захоплять Київ
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29.10.2022 13:19
+18
Були такі ведучі на каналах медведчука: голованов, влащенко, мартіросян і інші.

Працювали на проросійських каналах, тепер працюють на проукраїнських.

Їм пофіг на кого працювати. Прийшла б росія - працювали б на росію.
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29.10.2022 13:31
+12
https://www.youtube.com/watch?v=o-itDVJgz6c тут целая коллекция журнашлюх, кому интересно
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29.10.2022 13:17
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Тупа *****. І бісить те,що нічого їй не буде після звільнення. Як лазила,так і лазитиме. Відсмокче кому треба.
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29.10.2022 13:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=o-itDVJgz6c тут целая коллекция журнашлюх, кому интересно
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29.10.2022 13:17 Відповісти
Тупа πзда
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29.10.2022 13:18 Відповісти
будьмо культурні: наївна діра!
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29.10.2022 14:21 Відповісти
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29.10.2022 13:18 Відповісти
чисто гіпотетично - який відсоток ведучих телемарафон перейшло би на сторону ворога, якби захопили захоплять Київ
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29.10.2022 13:19 Відповісти
Дурня! Уявити собі Остапа Дроздова, чи Миколу Савельєва, чи ще когось з НТА у ролі колаборантів - просто дурня!
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29.10.2022 14:13 Відповісти
Проблеми з боярою почалися, москалю?
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29.10.2022 14:55 Відповісти
Були такі ведучі на каналах медведчука: голованов, влащенко, мартіросян і інші.

Працювали на проросійських каналах, тепер працюють на проукраїнських.

Їм пофіг на кого працювати. Прийшла б росія - працювали б на росію.
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29.10.2022 13:31 Відповісти
Не можливо вимагати від від журналіста патріотизму,а тим більше правди в новинах,подіях. Незалежних -не існує. Вони хочуть бути,в своїй більшості, лікарями людського сприйняття дійсності.Тому ведуть себе як лікарі.Думають,що надають допомогу-і нашим і вашим.В суді йдуть на співпрацю зі слідством, свою вину признають-і одержують умовні строки...
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29.10.2022 13:51 Відповісти
вони не лікарі,вони пацієнти суспільства
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29.10.2022 13:57 Відповісти
лол. купа нафантазованого лайна. Це особистий вибір, а не відгук на якісь міфічні "вимоги"
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29.10.2022 15:05 Відповісти
Так я саме про це. Чому ці повії мають право звертатись до громадян України ?
До 24 лютого їхні погані ротяки поливали брудом все українське .
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29.10.2022 14:05 Відповісти
😂
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29.10.2022 13:19 Відповісти
не брат ты мне, гнида черножопая)))
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29.10.2022 13:25 Відповісти
Снимали фильмы, где они круче чеченцев.
НА САМОМ ДЕЛЕ, В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ чеченцы бьют всегда русских на улицах.
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29.10.2022 13:27 Відповісти
не говорячи вже про українців, а потім... як пороблено було тому бадрову
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29.10.2022 13:31 Відповісти
Правило бумеранга!
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29.10.2022 13:33 Відповісти
Усе своє життя вона вже собі зіпсувала, бо навіть у росії їїнічого гарного не чекає) Бо вся Рашка стає унилим вайном)
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29.10.2022 13:21 Відповісти
ЕфремоВА - русская. Много русских, проживающих в Украине, за россию.
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29.10.2022 13:24 Відповісти
Маячня!
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29.10.2022 13:32 Відповісти
Так никто ж силой в Украине силой не держит..чемодан- вокзал-родина
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29.10.2022 13:34 Відповісти
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29.10.2022 13:29 Відповісти
згадалась поклонская --няш мяш
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29.10.2022 13:58 Відповісти
Дуже скоро буде брати інтерв'ю у Бузини або скакати на вінику у соловьїному помєті.
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29.10.2022 14:06 Відповісти
Таким виправдання немає, тільки ліквідовувати треба!
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29.10.2022 14:27 Відповісти
там все такие
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29.10.2022 14:43 Відповісти
Судячи з фото,голодна на рот)
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29.10.2022 15:23 Відповісти
Та і хєр їй в дупу!
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29.10.2022 17:16 Відповісти
Вона ходячий труп
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29.10.2022 23:17 Відповісти
 
 