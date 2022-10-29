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Німеччина (7091) росія (63574) ядерна зброя (1110)

У Кремлі обговорювали ядерний удар по Німеччині перед нападом на Україну, - Spiegel

кремль

За кілька тижнів до нападу РФ на Україну в російській армії обговорювалися сценарії ядерного удару по Німеччині. Західні спецслужби перехопили радіоповідомлення ВМФ Росії з маневру на Балтійському морі наприкінці минулого року.

Про це пише німецьке видання Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За даними розвідки, йшлося про ядерні удари по Німеччині із зазначенням трьох цілей: Берлін, авіабаза США в Рамштайні та авіабаза Бюхель, де армія США зберігає ядерну зброю. Експерти з безпеки оцінюють радіоповідомлення по-різному.

З одного боку, використання ядерної зброї зазвичай обговорювалося та відпрацьовувалося на військових навчаннях - це також траплялося під час маневрів НАТО. З ним не обов'язково має бути пов'язана реальна небезпека.

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Інші експерти вважають, що росіяни, знаючи, що їх прослуховують, навмисне назвали цілі, щоб залякати Захід.

Згідно з недавнім опитуванням Civey для Spiegel, настрої в Німеччині такі: 51% німців стурбований тим, що може вибухнути ядерна війна. 57% побоюються ядерного удару Росії по Україні та 37% по Німеччині.

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Топ коментарі
+15
Меркеля хотілось би почути зараз.
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29.10.2022 13:32
+14
Я вообще удивляюсь почему немцы столько времени положительно относились к рашистам несмотря на то что рашисты во всю глотку кричали что хотят повторить поход на Берлин и даже сжигали фонерный Рейхстаг
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29.10.2022 13:32
+11
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ БЕЗ ВСЯКИХ РАЗГОВОРОВ СООБЩШАЮТ ВОТ ТАКОЕ....
⚡️ В бухте Севастополя уничтожены не менее трёх кораблей-носителей ракет «Калибр». Россияне максимально пытаются скрыть свой провал

Для нас очень важно, что на потопленных кораблях были высокоточные ракеты «Калибр». Это значит, что интенсивность обстрелов украинских городов этим типом боеприпасов снизится. С другой стороны, россия продолжит использовать неточные ракеты типа х101, которые не менее разрушительны.

По нашим данным, случился «френдлифаер», и в рф очень не хотят, чтобы об этом узнали. В районе инцидента у людей забирают телефоны и едва ли не стреляют, чтобы в сеть не утекли фото и видео. СООБЩАЕТ UKR Информ Украинав свое телеграмм канале...
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29.10.2022 13:34
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Если так то они дебилы, на западе могут занервничать
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29.10.2022 13:25 Відповісти
А это уже зашквар
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29.10.2022 13:24 Відповісти
Меркеля хотілось би почути зараз.
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29.10.2022 13:32 Відповісти
Вже запускає Поток-3
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29.10.2022 13:40 Відповісти
Я вообще удивляюсь почему немцы столько времени положительно относились к рашистам несмотря на то что рашисты во всю глотку кричали что хотят повторить поход на Берлин и даже сжигали фонерный Рейхстаг
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29.10.2022 13:32 Відповісти
бабло, плотные экономические связи
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29.10.2022 14:03 Відповісти
Миллиарды евро на пропаганду дают о себе знать. Вот прямо сейчас смотрите на Молдавию. Просто за 10 баксов люди готовы стоять на прокапском митинге, а другие граждане из-за трусости не могут собраться вместе и побить титушек заряженных. Полиция то не может разгонять якобы мирный митинг, а вот другие граждане вполне имеют право подъехать и разбить хари этим титушкам, полиция в другую сторону смотреть будет само собой.

В США никто не учит немецкий лет 30, только как туристический или же военный, киссинджер по сути слил всю работу ЦРУ как завербованный диверстант. На России же спецслужбы немецкий учили очень плотно и хорошо ведут пропаганду. Вбивают чушь якобы вы нам 1.5 триллиона евро должны за то, что мы не получили компенсации после вывода войск из части Берлина и самой ГДР, а сами там столько всего построили.

Всем, кто у нас знает разговорный немецкий, нужно день и ночь сидеть на их политических сайтах и строить правильную пропаганду, по методичке от куратора. И должна быть строка в бюджете на эти расходы, в том числе и подкуп лоббистов, шантаж и остальное, что делают кацапы в непрерывном режиме. Сами немцы, увы, имеют низкий уровень политической и геополитической грамотности, школьная программа устарела сильно.
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29.10.2022 14:29 Відповісти
Причем тут школьная программа к политике? Корень проблемы отношений Германии и России заключается в том, что Россия избежала трибунала за преступления своего режима (в том числе и за преступления Красной Армии на территории Германии), а Германия не избежала. Теперь им москали кажутся всемогущими.
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29.10.2022 15:01 Відповісти
Вот из русни нужно такую же тряпку сделать.
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29.10.2022 14:56 Відповісти
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ БЕЗ ВСЯКИХ РАЗГОВОРОВ СООБЩШАЮТ ВОТ ТАКОЕ....
⚡️ В бухте Севастополя уничтожены не менее трёх кораблей-носителей ракет «Калибр». Россияне максимально пытаются скрыть свой провал

Для нас очень важно, что на потопленных кораблях были высокоточные ракеты «Калибр». Это значит, что интенсивность обстрелов украинских городов этим типом боеприпасов снизится. С другой стороны, россия продолжит использовать неточные ракеты типа х101, которые не менее разрушительны.

По нашим данным, случился «френдлифаер», и в рф очень не хотят, чтобы об этом узнали. В районе инцидента у людей забирают телефоны и едва ли не стреляют, чтобы в сеть не утекли фото и видео. СООБЩАЕТ UKR Информ Украинав свое телеграмм канале...
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29.10.2022 13:34 Відповісти
Одним из четырех кораблей, которые взорвались в Севастопольской бухте, оказался фрегат «Адмирал Макаров».
«В результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля черноморского флота РФ - в том числе фрегат и десантный корабль».
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29.10.2022 15:19 Відповісти
Ну то таке...
Ось новина:

У Севастопольській бухті вибухнули військові кораблі РФ: відеоГеращенко опублікував кадри з місця події

https://hvylya.net/uk/authors/hvylja "ХВЫЛЯ" 29.10.2022 13:23:00

У бухті Севастополя в окупованому Росією Криму пролунали сильні вибухи.

Як https://t.me/Pravda_Gerashchenko/49084 повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко, вибухнули чотири військові кораблі ВМС ЧФ РФ.
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29.10.2022 13:35 Відповісти
развод лохов
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29.10.2022 13:35 Відповісти
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29.10.2022 13:35 Відповісти
Як Джугашвілі планував напасти на Ірманію першим, так планує і *****.
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29.10.2022 13:37 Відповісти
Не побоюватися треба, а прагнути знищення загрози, тобто РФ.
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29.10.2022 13:37 Відповісти
Этож надо, а сколько сейчас в Германии рускаязычных живёт, из самой рабсеи, прямо по своим, чтобы чужие боялись.
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29.10.2022 13:44 Відповісти
В тисячний раз впевнююсь,що кацапи не люди,а біологічне сміття.
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29.10.2022 13:51 Відповісти
Ну к чему этот бред? Берут пример с парашкинских сайтов, которые печатают комменты пару неадекватов и озаглавливают новость " Народ Германии восторгается речью путькина"!
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29.10.2022 14:02 Відповісти
Може хоч зараз у німців амнезія відпустить?

https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/mozhemo-povtoriti-yak-radyanski-soldati-po-zviryachomu-i-bezkarno-gvaltuvali-nimeckih-zhinok-2031973.html "Можемо повторити": як радянські солдати по-звірячому і безкарно ґвалтували німецьких жінок"
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29.10.2022 14:09 Відповісти
По факту бред 101%-ый. Если бы они ядерным оружием планировали ударить по Германии и США, то нападение на Украину точно не планировали бы, ибо при таких вариантах оно было бы невозможно. Разве что тикали бы москали до нас, что бы спрятаться от возмездия и большой войны.
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29.10.2022 14:23 Відповісти
Шпигель - довольно маргинальное издание. Если такое обсуждение и было, то только с единственной повесткой дня: а хватит в России белых простыней?
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29.10.2022 16:32 Відповісти
NARAIZZI, šanovnyj, - ne v.
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30.10.2022 04:54 Відповісти
Ну така собі казочка - кацапи у своїх союзників навряд чи будуть стріляти,
це ж вам не Естонія з Молдовою, наслідки будуть на 50 років вперед
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29.10.2022 21:43 Відповісти
 
 