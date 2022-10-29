У Кремлі обговорювали ядерний удар по Німеччині перед нападом на Україну, - Spiegel
За кілька тижнів до нападу РФ на Україну в російській армії обговорювалися сценарії ядерного удару по Німеччині. Західні спецслужби перехопили радіоповідомлення ВМФ Росії з маневру на Балтійському морі наприкінці минулого року.
Про це пише німецьке видання Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За даними розвідки, йшлося про ядерні удари по Німеччині із зазначенням трьох цілей: Берлін, авіабаза США в Рамштайні та авіабаза Бюхель, де армія США зберігає ядерну зброю. Експерти з безпеки оцінюють радіоповідомлення по-різному.
З одного боку, використання ядерної зброї зазвичай обговорювалося та відпрацьовувалося на військових навчаннях - це також траплялося під час маневрів НАТО. З ним не обов'язково має бути пов'язана реальна небезпека.
Інші експерти вважають, що росіяни, знаючи, що їх прослуховують, навмисне назвали цілі, щоб залякати Захід.
Згідно з недавнім опитуванням Civey для Spiegel, настрої в Німеччині такі: 51% німців стурбований тим, що може вибухнути ядерна війна. 57% побоюються ядерного удару Росії по Україні та 37% по Німеччині.
Будь ласка, зачекайте...
В США никто не учит немецкий лет 30, только как туристический или же военный, киссинджер по сути слил всю работу ЦРУ как завербованный диверстант. На России же спецслужбы немецкий учили очень плотно и хорошо ведут пропаганду. Вбивают чушь якобы вы нам 1.5 триллиона евро должны за то, что мы не получили компенсации после вывода войск из части Берлина и самой ГДР, а сами там столько всего построили.
Всем, кто у нас знает разговорный немецкий, нужно день и ночь сидеть на их политических сайтах и строить правильную пропаганду, по методичке от куратора. И должна быть строка в бюджете на эти расходы, в том числе и подкуп лоббистов, шантаж и остальное, что делают кацапы в непрерывном режиме. Сами немцы, увы, имеют низкий уровень политической и геополитической грамотности, школьная программа устарела сильно.
⚡️ В бухте Севастополя уничтожены не менее трёх кораблей-носителей ракет «Калибр». Россияне максимально пытаются скрыть свой провал
Для нас очень важно, что на потопленных кораблях были высокоточные ракеты «Калибр». Это значит, что интенсивность обстрелов украинских городов этим типом боеприпасов снизится. С другой стороны, россия продолжит использовать неточные ракеты типа х101, которые не менее разрушительны.
По нашим данным, случился «френдлифаер», и в рф очень не хотят, чтобы об этом узнали. В районе инцидента у людей забирают телефоны и едва ли не стреляют, чтобы в сеть не утекли фото и видео. СООБЩАЕТ UKR Информ Украинав свое телеграмм канале...
«В результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля черноморского флота РФ - в том числе фрегат и десантный корабль».
Ось новина:
У Севастопольській бухті вибухнули військові кораблі РФ: відеоГеращенко опублікував кадри з місця події
https://hvylya.net/uk/authors/hvylja "ХВЫЛЯ" 29.10.2022 13:23:00
У бухті Севастополя в окупованому Росією Криму пролунали сильні вибухи.
Як https://t.me/Pravda_Gerashchenko/49084 повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко, вибухнули чотири військові кораблі ВМС ЧФ РФ.
https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/mozhemo-povtoriti-yak-radyanski-soldati-po-zviryachomu-i-bezkarno-gvaltuvali-nimeckih-zhinok-2031973.html "Можемо повторити": як радянські солдати по-звірячому і безкарно ґвалтували німецьких жінок"
це ж вам не Естонія з Молдовою, наслідки будуть на 50 років вперед