Буданов про можливий наступ ЗСУ на окупований Крим: "Це станеться наступного року"

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про можливим наступ ЗСУ на окупований Крим.

Як передає Ценор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Drive.

Так, відповідаючи на запитання про можливий наступ на окупований Крим, він сказав: "Це станеться лише військовою силою, і це станеться наступного року".

Водночас Буданов відмовився називати конкретну дату наступу.

"Я утримаюся від цього, вибачте", - сказав очільник ГУР МО.

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