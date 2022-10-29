УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10736 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
7 922 44
Буданов (469) Крим (14081) деокупація (947)

Буданов про можливий наступ ЗСУ на окупований Крим: "Це станеться наступного року"

крим

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про можливим наступ ЗСУ на окупований Крим.

Як передає Ценор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Drive.

Так, відповідаючи на запитання про можливий наступ на окупований Крим, він сказав: "Це станеться лише військовою силою, і це станеться наступного року".

Водночас Буданов відмовився називати конкретну дату наступу.

"Я утримаюся від цього, вибачте", - сказав очільник ГУР МО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Визволення Херсона може тривати до кінця листопада, - Буданов

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
нихера! Это ему арестовичъ сказал.
показати весь коментар
29.10.2022 13:46
+9
Пиз..еть не мешки ворочать
показати весь коментар
29.10.2022 13:47
+8
Вангой працювати краще чим в розвідці.
показати весь коментар
29.10.2022 13:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Два!
показати весь коментар
29.10.2022 13:43 Відповісти
а в очі пуйлу вже дивитися ніхто не буде? Там всі ж мирні, то війну розпочав Порошенко, щоб збагатитися, чому Володя її не припинив, чи сам збагачується? Скільки лайна в голови наріду лили "слуги", виправдовуючи російський режим. Весь репертуар "95 кварталу" був виключно на обSиранні українців і вихваленні "русского мира".
показати весь коментар
29.10.2022 15:00 Відповісти
Аякже! От тільки чий - не скаже.
показати весь коментар
29.10.2022 15:21 Відповісти
Вангой працювати краще чим в розвідці.
показати весь коментар
29.10.2022 13:43 Відповісти
нихера! Это ему арестовичъ сказал.
показати весь коментар
29.10.2022 13:46 Відповісти
як тільки цього амбітного кловуна на посаді головного розвідника країни в ефірі стає забагато треба очікувати застою як на фронтах так і на банковій.
а чи звертало увагу шановне паньство на виступи головних розвідників інших країн? ні? так ото ж.
показати весь коментар
29.10.2022 15:55 Відповісти
Пиз..еть не мешки ворочать
показати весь коментар
29.10.2022 13:47 Відповісти
Не пізде...ть а сіяти серед ворогів паніку - нехай крисчане спять спокойно
показати весь коментар
29.10.2022 14:57 Відповісти
он прогнозировал до конца года в мае но видим из за медленных поставок оружия+ могилизация сместили термины
показати весь коментар
29.10.2022 13:48 Відповісти
не в тему (не про п.дорасів)
схрещуємо пальці на удачу:
https://twitter.com/newkc14/status/1586301911203840000?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Anewkc14%7Ctwcon%5Es1 Пишут, что, возможно, «Адмирал Макаров» уже наплавался в Севастопольской бухте.
показати весь коментар
29.10.2022 13:49 Відповісти
Чем дольше ВСУ не наступает, тем мощнее русские построят оборону и тем больше будет мобилизовано и обучено русских и тем больше потерь будет у ВСУ. ВСУ должны наступать все время и не давать русским успеть готовиться. России только этого и нужно накопить силы и тогда они не только обороняться будут, а будут наступать!
показати весь коментар
29.10.2022 13:50 Відповісти
Яка розумна думка. А якщо ні техніки, ні *********** не достатньо для наступу?
показати весь коментар
29.10.2022 13:57 Відповісти
Тоді не треба ляпати маячню про звільнення Криму.
показати весь коментар
29.10.2022 17:13 Відповісти
Я особисто взагалі к таким планам відношусь скептично. Ніби особи при владі просто блефують для кращої позиції на переговорах, коли говорять про Крим. Але схоже, що вони в це вірять справді.
Але це не питання віри. Ресурсів на це дійсно і близьком немає, тож ні про який Крим сьогодні говорити не можна.
показати весь коментар
29.10.2022 17:22 Відповісти
Они будут наступать уже в конце ноября-декабре. Все недебилы понимают, что могилизация 300 тысяч орков не для того чтобы обороняться.
показати весь коментар
29.10.2022 13:58 Відповісти
Я думаю 25 декабря.
Морозец схватит землю, можно быстро передвигаться.
показати весь коментар
29.10.2022 14:31 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2022 13:51 Відповісти
І ця брехлива самозакохана істота називається розвідником? Та в нього з ширінки труси з рашистським прапором виглядають!
показати весь коментар
29.10.2022 13:54 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
29.10.2022 15:42 Відповісти
Поповнення в подоляцькій зекоманді?
показати весь коментар
29.10.2022 15:47 Відповісти
Знову після попойки з гогілашвілі та похмєлуги настав час о#ухтєльних історій.
показати весь коментар
29.10.2022 13:57 Відповісти
про це він заявив в інтерв'ю https://www.thedrive.com/the-war-zone/ukraines-intel-chief-on-how-the-war-ends-putins-nuclear-threats-iranian-drones-and-more The Drive . так це не ГУР а блогер цілий вже, друге за тиждень роздає інтервью направо наліво мабуть так само роблять в сша і Британіїї звичайна людина тепер знае все, сразу відчуваеться що кварталівський кадр на першому місці шоу
показати весь коментар
29.10.2022 13:59 Відповісти
Буданов решил побыть аферистовичем, - а ведь когда-то была серьезная спецслужба... спецоперация по вагнеровцам, - высшая лига...
показати весь коментар
29.10.2022 14:01 Відповісти
Ванюша, иди домой, - здесь водки нет =)

17.08.2022
показати весь коментар
29.10.2022 14:04 Відповісти
Буданов вже як ворожка..
Балаболить по типу арестовища
показати весь коментар
29.10.2022 14:10 Відповісти
все рассказал... после такой информации ***** обоссался и спрятался в бункере
показати весь коментар
29.10.2022 14:13 Відповісти
Цей Буданов такий самий базіка як і його зільоний бос.
показати весь коментар
29.10.2022 14:23 Відповісти
Казали-мазали. А ще казали в березні що за 2 неділі рашистов вигонять, а в липні казали що до кінця жовтня дойдемо до граніц 24.02.22 р. Закриваємо вуха, відкриваємо очі, дивимося карту і все, знімаємо лапшу з вух.
показати весь коментар
29.10.2022 14:51 Відповісти
Бо прогноз ніхто не дає під час війни,хтось прогнозував раніше звільнення харьковской обл за 5 днів ні,це був сюрприз навіть для західн аналітиків?так само і тут,все може перевернуться с ніг на голову
показати весь коментар
29.10.2022 15:07 Відповісти
Як само?
показати весь коментар
29.10.2022 15:49 Відповісти
А чего стесняться ?! Если ты вместо разведчика работаешь клоуном - давай и даты и направления и качественно количественные показатели формирований... #какаяразница: ты публично сдашь или дерьмак втихаря?
показати весь коментар
29.10.2022 15:38 Відповісти
Тріпло.
показати весь коментар
29.10.2022 17:16 Відповісти
Нехай говорить - ми ж до нього не прислухаємось , еге ж ? Прислухаємось до інших ,на кшталт Залужного ,Марченка ,Кривоноса і їм подібних . А Буданова будемо слухати трохи пізніше - за Чонгар , Каховку і Херсон , за Бердянськ ,Мелітополь і Маріуполь і за багато ще чого .
показати весь коментар
29.10.2022 18:42 Відповісти
Як для начальника військової розвідки цей добродій надто балакучий. Він краще б займався своїми справами, а ніж вангувати.
показати весь коментар
29.10.2022 19:05 Відповісти
ищите предателей в окружении зэШки,никаких перекуров
показати весь коментар
29.10.2022 21:50 Відповісти
 
 