Буданов про можливий наступ ЗСУ на окупований Крим: "Це станеться наступного року"
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про можливим наступ ЗСУ на окупований Крим.
Як передає Ценор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Drive.
Так, відповідаючи на запитання про можливий наступ на окупований Крим, він сказав: "Це станеться лише військовою силою, і це станеться наступного року".
Водночас Буданов відмовився називати конкретну дату наступу.
"Я утримаюся від цього, вибачте", - сказав очільник ГУР МО.
Топ коментарі
+13 Urs
показати весь коментар29.10.2022 13:46
+9 Andrey Shevchenko f5154a7a
показати весь коментар29.10.2022 13:47
+8 Владимир Сухов e5dee246
показати весь коментар29.10.2022 13:43
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Будь ласка, зачекайте...
а чи звертало увагу шановне паньство на виступи головних розвідників інших країн? ні? так ото ж.
схрещуємо пальці на удачу:
https://twitter.com/newkc14/status/1586301911203840000?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Anewkc14%7Ctwcon%5Es1 Пишут, что, возможно, «Адмирал Макаров» уже наплавался в Севастопольской бухте.
Але це не питання віри. Ресурсів на це дійсно і близьком немає, тож ні про який Крим сьогодні говорити не можна.
Морозец схватит землю, можно быстро передвигаться.
17.08.2022
Балаболить по типу арестовища