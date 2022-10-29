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енергетика (2483) електроенергія (6014) Білявський (9) Зелений тариф (416)

Попри енергетичну кризу, в Україні інвестори хочуть побудувати 300 МВт зелених потужностей, - Центр Разумкова

енергетика,вде,альтернативна

Інвестори хочуть добудувати 300 МВт потужностей зеленої генерації в Україні на фоні критичних проблем в енергосистемі та відключень електроенергії, які відбуваються через російські обстріли.

Про це в ході дискусії заявив провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський, додаючи, що інвестори чекають на підтримку їхньої пропозиції з боку держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Є інвестори, які готові під час війни генерувати 300 МВт електричної енергії, встановити вже прямо зараз таку солідну потужність вітрових електростанцій і сонячних електростанцій", - сказав Білявський.

"Але потрібен на мій погляд зворотній зв’язок від влади на цю ініціативу інвесторів, тому що для добудови цих проєктів потрібно, щоб влада продовжила мінімум на рік дію договорів pre-PPA. Це дуже важливо", - зазначив експерт.

За його словами, в напрямку відновлення та розбудови енергетики не потрібно чекати закінчення війни, бо такі проєкти потрібно реалізовувати вже зараз. Окрім того, Білявський презентував результати дослідження щодо стратегічних орієнтирів післявоєнного відновлення України.

Ним, зокрема, пропонується державі забезпечити умови для збільшення частки використання відновлюваних джерел енергії з 9% до 30% у 2030 році та при цьому зменшити частку використання вугільної генерації з існуючих 30% до 10% у 2030 році.

Також читайте: "Зелена" генерація має стати головним рушієм післявоєнного відновлення української енергетики, - Циганок

Як повідомлялося, 2 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. За його словами, Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

При цьому, за інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності зеленої енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки.їх

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Топ коментарі
+11
Як же ж ці гниди ненажерливі заїпали...
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29.10.2022 13:45
+5
Та стройте сколько хотите, только без никаких афер с космическими тарифами на эту энергетику которые оплачиваются с бюждета
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29.10.2022 13:58
+5
Это чистой воды афера.Тами еще интереснее. Написано-" зобов'язання держави залишити ще на рік" бажані тарифи. Тобто, держава щомісячно буде сплачувати підвищені тарифи, по раніше уведеним станціям, а ми, розкопаємо котловани( неглибокі) і будемо удавати, що щось там будуємо. Через рік, заблимавши оченятами, скажемо-"не вийшло".
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29.10.2022 14:07
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29.10.2022 13:44 Відповісти
Это не инвесторы а вымогатели -- ублюдки нашли как воровать бабки с бюджета Пусть строят и пользуютьса сами своей зеленной енергией Все кто участвует в этом разводе должны быть под следствием
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29.10.2022 15:31 Відповісти
Як же ж ці гниди ненажерливі заїпали...
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29.10.2022 13:45 Відповісти
Хто Вас заЇпаv? Вам краще сидіти без світла? Вам краще купувати російський газ і російське вугулля? Вам ужде тисячу раз повідомили, що сьогодні платять за "зелену" енергетику 1,68 грн,решту просто ануляювали. Але нарід прив'язаний до пропаганди і готовий знищити ті задуми, ті напрацювання, які дають відійти від всього російського. Щоб була тут дишева "зелена" поубавте апетит держави на митниці, порахуйте, яку надвелику суму вони отримують при завезені сюди сонячних модулів, інверторів, різних блоків живлення і трансформаторів.
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29.10.2022 14:37 Відповісти
Повторю свій пост:

Ну чому саме тупуваті кажуть що "гарна справа"?

Ну чим вона гарна? Засиранням довкілля одороблами-вітряками? Засиранням природи - на виготовлення та утилізацію засобів "зеленої енергетики" засирається довкілля у багато разів більше ніж іншими електростанціями (не вугільні і не мазутні)
Тим що за зелені тарифи деріть з людей і олігархи жирують?

Цим тобі так гарно?
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29.10.2022 14:59 Відповісти
Відповідаю на паропагандистський заклик знищення "зеленої" (вітряної, сонячної) енергетики і використовувати російське вугілля і газ, який наполовину розбавлений кров'ю і болем українців. Час і дев'ятий місяць боротьби народу України за свою волю і ідентичність покахзали, що дешеве російське вугілля і газ просто з часом вбивають. Пропоную пану показати "терикони" з вітряків і сонячних модулів в Україні. Вугільні терикони і відроблений шлак із ТЄС(ТЕЦ) море по всій Україні, особливо поля Дніпропетровської, Донецької і Луганської областей..
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29.10.2022 15:38 Відповісти
Отакі своєю тупістю і привели війну ...

вказано було - не вугільні і не мазутні. а думати ти не здатне - тільки що з телевізора каломойський у вуха залив...
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29.10.2022 15:44 Відповісти
війну своєю тупістю і тягою до шовінізму, імперіалізму, фашизму і нацизму розпочали московити, які себе у 1721 році назвали росіянами, вкравши історію Русі-України. Для Вас особисто пане, привів приклад териконів, бо на ТЕС і ТЕЦ використовують вугілля. Наведіть приклад "могильників" чи териконів "вітряків" і "сонячних модулів", де вони їх і як ними "засирається довкілля у багато разів більше ніж іншими електростанціями (не вугільні і не мазутні)"? Ваш приклад пане Вашої брехні.
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29.10.2022 16:32 Відповісти
найчистіша і найдешевша атомна енергія, потім - гідро.

Все що "зелене" - то гівно для розводу лохів.
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29.10.2022 16:47 Відповісти
Пан не відповів на питання, яке і сам порушив, де відходи від вітряків і сонячних модулів? Де вони чи ними загадили місцевісмть України? Назвіть хоч один з конкретною адресою.
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29.10.2022 17:04 Відповісти
Де відповідь пана про свою ж брехню? Якщо пан говорять про АЕС та гідро, то дійсно вони по завершенню будівництва ніби дешеві. А скільки потрібно мільярдів доларів США, щоб побудувати АЕС, хочаьи один реактор і скільки років займе ця побулова? Скільки коштів і років і знищення еккології займе побулова гідро? А для збереження відпрацьованого атомного палива є спеціалтьні спороди і скільки вони коштують країні і здоров"я громадянам? Пан мали на увазі дешеву Запорізьку АЕС на паливі США? Пану відомо, що цю АЕС поки що тримають в окупації кацапи?. Якщо нам вистачає дешевого АЕС-ної чи гідро енергії, то чому Україна відключає електроенергію по всіх областях?
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29.10.2022 18:31 Відповісти
Не нужно писать бред !!! Зеленый развод уже всех достал. Это прихоть для стран которым некуда деньги девать ... У нас абсолютно достаточно электроенергии .. Пусть гудок идет на ХЕР за руцким кораблем
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29.10.2022 15:33 Відповісти
Якщо у Вас достатньо електроенергії, то чому відключають днем електрику? Чому ми перестали продавати в ЄС енергетику за дуже високими цінами і збираємося купувати в них?
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29.10.2022 15:40 Відповісти
Вы даже совсем близко не понимаете о чем говорите. Видно поставили себе станцию на 30 кв и пенитесь здесь что то доказываете ... А ведь еще очень давно вся ровенская станция продавала за копейки начиная с Юли и ничего не поменялось до сих пор ... Узнайте за какую цену мы продаем за границу электроенергию ... Удивитесь очень нам вы зеленные продаете роввно в 10 раз дороже Вы просто лоббируете свой шкурный интерес ведь Я прав
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29.10.2022 15:46 Відповісти
Ні, Ви зовсім не праві і такими дописами бажаєте лобіювати російську енергетику в Україну, але цей потяг вже пішов, залишилися тільки пассажири. Ми задорого продавали енергетику в Європу, бо там вона набагато дорожча за нашу. "Експорт електроенергії з України до країн ЄС за перші два тижні вересня встановив торговий рекорд 131 млн доларів.Про це повідомила https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/455189616649869 пресслужба НЕК «Укренерго».«Сукупна вартість доступу до міждержавних електромереж, проданого на аукціонах «Укренерго» з 30 червня по 18 вересня, становить понад 4,1 млрд грн».В пресслужбі зауважують, що впродовж останнього тижня, 12-18 вересня, доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий в повному обсязі. Кількість учасників аукціонів у окремих випадках збільшилася до 12 компаній.На суміжних спотових ринках ціни продовжують знижуватися. На ринку «на добу наперед» (РДН) в Румунії середня ціна базового навантаження з 12 по 17 вересня становила близько 386,8 євро/МВт∙год, а в Словаччині - 442,6 євро/МВт∙год, тоді як тижнем раніше вони становили 412,9 євро та 446,2 євро відповідно. Водночас на українському ринку «на добу наперед» ціна базового навантаження зросла і в більшість днів становила 88-89 євро/МВт∙год.
https://www.slovoidilo.ua/2022/09/17/novyna/ekonomika/********-narostyla-prodazh-***************-yes-rekordnu-sumu Коли Україна скористається всіма можливостями для експорту електроенергії, то зможе отримати не менший прибуток, ніж від транзиту газу.Якщо в Україні електроенергія коштує близько 75 євро за МВт-год, то в Європейському Союзі ціна не опускається нижче 200 євро за МВт-год.За https://expro.com.ua/novini/pogodinn-cni-na-rdn-vropeyskih-kran-susdv-perevischuyut-ukransk-v-4-6-razv даними ExPro , погодинні ціни на ринках "на добу наперед" в Угорщині, Румунії та Словаччині 5-6 липня перевищували ціни на українському ринку в чотири-шість разів.
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/07/11/689052/
А власникам сонячних електростанцій до 30 квт держава платить 1,68 грн.за кіловат. Це Вам для відома.
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29.10.2022 16:45 Відповісти
Та це чмоботяра ахметовська, він все добре розуміє, але відробляє свої копійки
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29.10.2022 18:15 Відповісти
Ахметовська "чмоботяра" керує кабінетом міністра, а атомною енергетикою "спеціалісти" патріота росії андрія деркача. Свої копійки під європейськими та іншими прапорами якраз заробляєте ви.
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29.10.2022 18:34 Відповісти
Повіє ахметовська, та людям плювати хто там керує, поки в них в квартирах "атомне світло" по 3 центи, а не по 40 ахметовських
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29.10.2022 18:52 Відповісти
З реальними повіями не сперечаюся, ахметовські вони чи зеленського. Якщо пан запевняють людей про "атомне світло" по 3 центи, то де воно? Чому кожного дня відключають по декілька разів електроенергію і немає ні по 3 центи, ні по 40 центів? А Запорізька АЕС із 6-ма енергоблоками працює, якщо всім наплювати хто ким і чим керує?
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29.10.2022 19:02 Відповісти
якщо в нього достанть- то чому що - відключають? де ЗВЯЗОК?????
в нього = і хтось відключає, бо йому так сказали робити?

"Чому ми перестали продавати в ЄС енергетику" - хто сказав???? якраз скоріш за все експортується в ЕС, тому і навантаження пробують зняти! але тобі не повідомлять...!
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29.10.2022 17:06 Відповісти
Хто Вас заЇпаv? Вам краще сидіти без світла? Вам краще купувати російський газ і російське вугулля? Вам тисячу раз повідомили, що сьогодні платять за "зелену" енергетику 1,68 грн,решту просто ануляювали. Але нарід прив'язаний до пропаганди і готовий знищити ті задуми, ті напрацювання, які дають відійти від всього російського. Щоб була тут дишева "зелена" поубавте апетит держави на митниці, порахуйте, яку надвелику суму вони отримують при завезені сюди сонячних модулів, інверторів, різних блоків живлення та іншого обладнання.
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30.10.2022 16:23 Відповісти
Аби без корупційної складової при ціноутворенні тарифів-а так гарна справа.
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29.10.2022 13:47 Відповісти
Ну чому саме кацапи кажуть що "гарна справа"?

Ну чим вона гарна? Засиранням довкілля одороблами-вітряками? Засиранням природи - на виготовлення та утилізацію засобів "зеленої енергетики" засирається довкілля у багато разів більше ніж іншими електростанціями (не вугільні і не мазутні)
Тим що за зелені тарифи деріть з людей і олігархи жирують?

Цим тобі так гарно?
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29.10.2022 13:57 Відповісти
Це я бот?
Не відповідаєш бо не здатне...
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29.10.2022 14:08 Відповісти
Цікаво...
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29.10.2022 14:57 Відповісти
А де Ви побачили корупційну складову? Як її можна створити при лічильниках з двох боків (СЕС і гарпока(обленерго) і підписаних договорах?
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29.10.2022 14:39 Відповісти
з бюджету качають "бабло" за газ, вугілля і навіть на "велике крадівництво" на сьогоднійшній день.
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29.10.2022 14:40 Відповісти
чому "попри", якщо це, навпаки, стимулює розвиток альтернативної енергетики?
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29.10.2022 13:51 Відповісти
я теж те саме хотів написати! +++
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29.10.2022 17:07 Відповісти
Та стройте сколько хотите, только без никаких афер с космическими тарифами на эту энергетику которые оплачиваются с бюждета
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29.10.2022 13:58 Відповісти
Это чистой воды афера.Тами еще интереснее. Написано-" зобов'язання держави залишити ще на рік" бажані тарифи. Тобто, держава щомісячно буде сплачувати підвищені тарифи, по раніше уведеним станціям, а ми, розкопаємо котловани( неглибокі) і будемо удавати, що щось там будуємо. Через рік, заблимавши оченятами, скажемо-"не вийшло".
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29.10.2022 14:07 Відповісти
ВІДМІНЯЙТЕ МИТА ТА ПОДАТКИ НА ВВЕЗЕННЯ АКУМУЛЯТОРІВ/СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ. Ви гляньте що через цих виродків робиться на ринку відновлювальної енергетики, замість того щоб заохотити людей ставати енергонезалежними - неможливо завести в Україну обладнання, та ще й обладнання яке в цивілізованих країнах tax free у нас за ввезення +30% від суми. Тобто мало того що логістика роз@*₴@на так ще й людина змушена заплатити за обладнання мінімум на 30% більше ніж будь-який європеєць чи американець.
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29.10.2022 13:58 Відповісти
Это афера для своих, подключили промоушн, Разумкова, готовятся "делить потоки".
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29.10.2022 14:09 Відповісти
Якась туфта, бо за зелену електроенергію грошей не платять, та ще й станції які добудовують відмовляються підключати. А тут раптом інвестори щось хочуть. Мабуть ці інвестори із своїх, їм і договори підпишуть і платити будуть.
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29.10.2022 13:59 Відповісти
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4884 https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4884

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29.10.2022 14:01 Відповісти
Пишуть повну х. Ось я такий інвестор. Промислова станція недобудована і стоїть. Добудовувати немає за що і який зміст, якщо оплачують нерегулярно і лише 20%. За два останні місяці за виробіток з двох приватних станцій виплатили мені аж 8.5 тис. гривень. Борг гарпоку лише мені становить десь із 350 тис. гривень. Вироблену нами е-енергію просто фактично конфісковували (ну і продавали за кордон, про що ще недавно хвалилися, аж захлиналися). Через війну втрати вітрової енергетики - 90% потужностей, а сонячної - 50%! Який ідіот щось буде сюди інвестувати?
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29.10.2022 14:01 Відповісти
підпишіть петицію https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4884 https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4884

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29.10.2022 14:02 Відповісти
петиції до одного місця - невже до сих пір не зрозуміло?
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29.10.2022 17:09 Відповісти
так,ти правий,ідіоти не інвестують.Інвестують , в даному випадку ті,хто на ідіотів розраховує.Збудувати сонячну станцію зараз може електрик 4 розряду-включив і рахуй бабки. Далі саме цікаве- вироблені потужності потрібно диспетчеризувати,регулювати,бо станції ,як правило, будують там,де мають землю і можливості.Це ще плюс ,до й так високого зеленого тарифу. Нормальна така позиція-я збудую а ви, лохи ,все оплатіть і якомога швидше й більше.Сама ідея зеленої енергетики спаплюжена при зародженні .Потрібно кардинально змінити закон про зелену енергетику,інакше нас чекає такий же бардак,як і в газовій сфері.
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29.10.2022 14:34 Відповісти
Выглядит крайне, крайне сомнительно. Зеленая энергетика - это солнечные электростанции (тысячи квадратных метров либо панелей, либо коллекторов по принципу тепловых трубок), ветряки, приливы воды и многое другое, что есть наверху. У нас нету гейзеров или свалок мусора, но и они занимают большую площадь и уязвимы ко всему. А на строительство для них защиты уйдет больше энерговложений в бетон и арматуру, чем эта электростанция даст за 2-3 года.

И одновременно с этим 300МВт - это 2 малюсенькие новенькие газовые турбины от сименс, которые вдобавок модульные, приехали 2 фуры, разгрузили и уже работает от газа на месте. В том числе и сжиженный можно использовать. То есть рядом 4 фуры поставить и вот та же мощность. И ее, главное, можно легко засунуть под землю на глубину в 50м, там высокий КПД электростанции, снимать нагрев можно в том числе и на нагрев воды, особенно зимой нет проблем держать ее под землей под слоем бетона или в скале даже, вентиляция элементарно делается. Их никто не сможет повредить. Распределительные станции в том числе тоже можно оборудовать под землей, отводя тепло тем же масляным или водяным охлаждением, сейчас не 40-ые годы, когда не было ни тепловых трубок, ни термопасты, ни сварочников по ряду сплавов, все можно быстро доработать. И это даст защиту от всего, кроме разве что 2-3 ударов ракетами или бомбами (иранскими теми же) в одно место с идеальной точностью, а тут как раз ПВО и самолеты помогут сбивать ракеты, а зенитками сбивать бомбы.
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29.10.2022 14:03 Відповісти
Барыги типа Левочкина не могут упокоится. Сами для себя приняли закон с космическими тарифами а теперь все еще надеются оторвать свой кусок пирога от финансовой помощи Украине.
Какая на фиг "зеленая энергия вместо патронов" если объем метана, вытекшего из дыр СП, равен объему выхлопных газов 5 млн машин на протяжении 20 лет! Даже немцы отменяют решение о закрытии атомных станции и приготовились восстановить теплогенерацию на угле. Поляки уже на 80% используют уголь. Вся Европа готовится выживать, а эти местные мародеры энергетические все еще хотят забрать себе из военного бюджета. Конфисковать к едреней фене, и не только б/ушное оборудование, а украденное непомерными усилиями у народа Украина. Список инвесторов огласите и зарплату их родителей и бабушек в СССР, а то у них тяжело объяснить происхождения не только их первого миллиона, но и даже законность средств на покупку их ручных часов!
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29.10.2022 14:18 Відповісти
Ублюдки ************ свою зелену повісточку й спеціально дозволяють знищувати нашу енергетику щоб замінити цим зеленим фуфлом яке по суті є просто розкраданням коштів і аферою!
Подивіться як "чудово" працює зелена енергетика в Каліфорнії де 330 сонячних днів у році й найбільша в Америці площа сонячних панелей але вони чомусь так само змушені застосовувати віялові відключення електрики, хоча у них здається війни немає!
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29.10.2022 14:27 Відповісти
Якби Ви не розповідали вредність "зеленої" енергетики, а ми дивимося на захід, а там її частка з кожним роком збільшується. І там на заході люди живуть краще і заможніше. Не навіюйте наріду свої старі наративи - російська дишева енергетика. Звичайно АЕС і газ краще, але він весь в крові, чи Ви бажаєте сидіти в темряві?
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29.10.2022 14:49 Відповісти
Неправда !!! Вы пишите заведомый бред потому что сам судя по всему поставили панели и теперь хочется жить припеваючи а Народ Украины будет тебе оплачивать .... Все эти инвесторы так называемые должны быть под следствием
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29.10.2022 15:40 Відповісти
А можливо Ви пишите завідомо неправду? За даними Євростату, відновлювані джерела енергії (ВДЕ) у 2020 році задовольнили потреби Євросоюзу в енергії на 22,1%, їхня частка в енергобалансі продовжує зростати у міру активізації "зеленого" переходу в рамках стратегії Green Deal.
А я дійсно маю на своєму городі маленьку сонячну елекростанцію на 30 КВТ і знаю, що в країні війна і мені виплачують тільки 20% від генерації по ціні 1 гривня 68 копійрок за кіловат. Не пишіть неправду, або спустіться на українську землю.
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29.10.2022 16:54 Відповісти
це тупі і наглі гниди , які живцем убивають українську напівмертву економіку..дебілізму та цинічноссті нема меж..дєрєвня придурків(україна)
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29.10.2022 14:30 Відповісти
ні, влада придурків, яку обрали, таку і утримуємо(

КОЖЕН Українець, що обирав владу має розуміти, що усі негаразди від влади Є його персональним вибором!
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29.10.2022 15:08 Відповісти
не зрозуміють( будуть волати про поганого царя(
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29.10.2022 15:09 Відповісти
ІДІОТИЗМ, потім не розплатимося(
Хто буде утримувати компенсуючі потужності? Це коли немає сонця або вітру! А там повинен бути персонал і ще багато умов
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29.10.2022 15:05 Відповісти
друже -це простий дерибан..корупція і розкрадання..це знищення економіки та зубожіння..каже зелений придур..-будете у пітьмі сидіти..воно тупе навіть незнає що у пітьмі мсонячна енергетика непрацює..чи мо по ночам вони атомну крадуть???..взагалі ..що Шмондєль Дініс ..що його попєрєднік -банальні тупі розкрадачі та дерибанщики..ідіотизм зашкалив..Зельцман клоун сидить і свою долю закопує в Ізраїлі
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29.10.2022 15:20 Відповісти
Шановний пане, коли немає сонця і вітру, то немає і генерації, немає на лічильнику виробленої енергетики і немає оплати. А всі потужності і обладнання зберігають і охороняють власники, тільки вони ще платять державі і громадам дуже великі податки.
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29.10.2022 15:44 Відповісти
Анатолий К 65c6a92d. Его бы энергию да в мирных целях. Напали всем селом, еле отбились.
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29.10.2022 20:35 Відповісти
нужна помощь запада для страхования инвестиций, иначе в существующих реалиях никакой бизнес западный не захочет в нашей стране что-то строить
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29.10.2022 23:08 Відповісти
Меня эта новость только радует и инвесторы молодцы, раз пробуют инвестировать в эту отрасль и таким образом всю энергетическую систему нашей страны выводят на косвенно новый высокий уровень развития. Читаю сейчас публикации инвестиционного банкира Павла Присяжнюка https://korrespondent.net/user/187873/publication/ и понимаю, что он во многом был прав.
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12.01.2023 17:26 Відповісти
 
 