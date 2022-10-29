Попри енергетичну кризу, в Україні інвестори хочуть побудувати 300 МВт зелених потужностей, - Центр Разумкова
Інвестори хочуть добудувати 300 МВт потужностей зеленої генерації в Україні на фоні критичних проблем в енергосистемі та відключень електроенергії, які відбуваються через російські обстріли.
Про це в ході дискусії заявив провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський, додаючи, що інвестори чекають на підтримку їхньої пропозиції з боку держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Є інвестори, які готові під час війни генерувати 300 МВт електричної енергії, встановити вже прямо зараз таку солідну потужність вітрових електростанцій і сонячних електростанцій", - сказав Білявський.
"Але потрібен на мій погляд зворотній зв’язок від влади на цю ініціативу інвесторів, тому що для добудови цих проєктів потрібно, щоб влада продовжила мінімум на рік дію договорів pre-PPA. Це дуже важливо", - зазначив експерт.
За його словами, в напрямку відновлення та розбудови енергетики не потрібно чекати закінчення війни, бо такі проєкти потрібно реалізовувати вже зараз. Окрім того, Білявський презентував результати дослідження щодо стратегічних орієнтирів післявоєнного відновлення України.
Ним, зокрема, пропонується державі забезпечити умови для збільшення частки використання відновлюваних джерел енергії з 9% до 30% у 2030 році та при цьому зменшити частку використання вугільної генерації з існуючих 30% до 10% у 2030 році.
Як повідомлялося, 2 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. За його словами, Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.
При цьому, за інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності зеленої енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки.їх
Будь ласка, зачекайте...
Ну чому саме тупуваті кажуть що "гарна справа"?
Ну чим вона гарна? Засиранням довкілля одороблами-вітряками? Засиранням природи - на виготовлення та утилізацію засобів "зеленої енергетики" засирається довкілля у багато разів більше ніж іншими електростанціями (не вугільні і не мазутні)
Тим що за зелені тарифи деріть з людей і олігархи жирують?
Цим тобі так гарно?
вказано було - не вугільні і не мазутні. а думати ти не здатне - тільки що з телевізора каломойський у вуха залив...
Все що "зелене" - то гівно для розводу лохів.
https://www.slovoidilo.ua/2022/09/17/novyna/ekonomika/********-narostyla-prodazh-***************-yes-rekordnu-sumu Коли Україна скористається всіма можливостями для експорту електроенергії, то зможе отримати не менший прибуток, ніж від транзиту газу.Якщо в Україні електроенергія коштує близько 75 євро за МВт-год, то в Європейському Союзі ціна не опускається нижче 200 євро за МВт-год.За https://expro.com.ua/novini/pogodinn-cni-na-rdn-vropeyskih-kran-susdv-perevischuyut-ukransk-v-4-6-razv даними ExPro , погодинні ціни на ринках "на добу наперед" в Угорщині, Румунії та Словаччині 5-6 липня перевищували ціни на українському ринку в чотири-шість разів.
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/07/11/689052/
А власникам сонячних електростанцій до 30 квт держава платить 1,68 грн.за кіловат. Це Вам для відома.
в нього = і хтось відключає, бо йому так сказали робити?
"Чому ми перестали продавати в ЄС енергетику" - хто сказав???? якраз скоріш за все експортується в ЕС, тому і навантаження пробують зняти! але тобі не повідомлять...!
Ну чим вона гарна? Засиранням довкілля одороблами-вітряками? Засиранням природи - на виготовлення та утилізацію засобів "зеленої енергетики" засирається довкілля у багато разів більше ніж іншими електростанціями (не вугільні і не мазутні)
Тим що за зелені тарифи деріть з людей і олігархи жирують?
Цим тобі так гарно?
Не відповідаєш бо не здатне...
И одновременно с этим 300МВт - это 2 малюсенькие новенькие газовые турбины от сименс, которые вдобавок модульные, приехали 2 фуры, разгрузили и уже работает от газа на месте. В том числе и сжиженный можно использовать. То есть рядом 4 фуры поставить и вот та же мощность. И ее, главное, можно легко засунуть под землю на глубину в 50м, там высокий КПД электростанции, снимать нагрев можно в том числе и на нагрев воды, особенно зимой нет проблем держать ее под землей под слоем бетона или в скале даже, вентиляция элементарно делается. Их никто не сможет повредить. Распределительные станции в том числе тоже можно оборудовать под землей, отводя тепло тем же масляным или водяным охлаждением, сейчас не 40-ые годы, когда не было ни тепловых трубок, ни термопасты, ни сварочников по ряду сплавов, все можно быстро доработать. И это даст защиту от всего, кроме разве что 2-3 ударов ракетами или бомбами (иранскими теми же) в одно место с идеальной точностью, а тут как раз ПВО и самолеты помогут сбивать ракеты, а зенитками сбивать бомбы.
Какая на фиг "зеленая энергия вместо патронов" если объем метана, вытекшего из дыр СП, равен объему выхлопных газов 5 млн машин на протяжении 20 лет! Даже немцы отменяют решение о закрытии атомных станции и приготовились восстановить теплогенерацию на угле. Поляки уже на 80% используют уголь. Вся Европа готовится выживать, а эти местные мародеры энергетические все еще хотят забрать себе из военного бюджета. Конфисковать к едреней фене, и не только б/ушное оборудование, а украденное непомерными усилиями у народа Украина. Список инвесторов огласите и зарплату их родителей и бабушек в СССР, а то у них тяжело объяснить происхождения не только их первого миллиона, но и даже законность средств на покупку их ручных часов!
Подивіться як "чудово" працює зелена енергетика в Каліфорнії де 330 сонячних днів у році й найбільша в Америці площа сонячних панелей але вони чомусь так само змушені застосовувати віялові відключення електрики, хоча у них здається війни немає!
А я дійсно маю на своєму городі маленьку сонячну елекростанцію на 30 КВТ і знаю, що в країні війна і мені виплачують тільки 20% від генерації по ціні 1 гривня 68 копійрок за кіловат. Не пишіть неправду, або спустіться на українську землю.
КОЖЕН Українець, що обирав владу має розуміти, що усі негаразди від влади Є його персональним вибором!
Хто буде утримувати компенсуючі потужності? Це коли немає сонця або вітру! А там повинен бути персонал і ще багато умов