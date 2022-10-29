Вдень 29 жовтня віялові відключення не плануються. Увечері обмеження можуть бути застосовані, - Укренерго

Сьогодні вдень в Україні не плануються відключення електроенергії. При цьому ввечері можуть бути застосовані обмеження у разі необхідності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

"Сьогодні вранці Диспетчерський центр "Укренерго" не надавав операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень споживачів. Ранковий пік споживання був на 4,6% нижче, ніж напередодні в п’ятницю, а його верхня точка – трохи пізніше, що уповільнило зріст споживання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на вихідних споживання знижується внаслідок того, що не працює більшість офісів, і багато людей загалом починає користуватися електрочайниками, плитами тощо пізніше, ніж в робочий день.

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Втім, попереду вечірній пік споживання, під час якого у разі необхідності можуть бути застосовані обмеження. Адже ввечері, повертаючись додому, ми вмикаємо світло та різні електроприлади, збільшуючи навантаження на мережі більше ніж в ранковий час", - сказано у повідомленні.

Українців закликають свідомо зменшити користування потужними електроприладами особливо ввечері з 17:00 до 23:00.

В "Укренерго" повідомили, що вже завершується робота над впорядкуванням графіків відключень споживачів, які доведеться застосовувати надалі. Вже найближчим часом з’явиться інформація, якими будуть графіки обмеження споживачів, щоб вони були більш рівномірними та зрозумілими для українців.

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