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Новини Агресія Росії проти України
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Понад 823 дитини зазнали поранень внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. ІНФОГРАФІКА

Більше ніж 1 253 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Станом на ранок 29 жовтня зросла кількість поранених – понад 823 дитини.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 420, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31. 28 жовтня внаслідок обстрілу ворогом с. Бахмутське Донецької області поранено 13-річну дівчинку", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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Понад 823 дитини зазнали поранень внаслідок повномасштабного вторгнення Росії 01

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Одужання дітям, та більше не знати що таке війна...
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29.10.2022 15:15 Відповісти
діти війни ******** ...бідні діточки... дика і безжальна русня вкрала в вас і дитинство і здоров"я...
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29.10.2022 15:25 Відповісти
 
 