Комплекси NASAMS серйозно посилять протиповітряну оборону України, - речник Повітряних сил Ігнат
Україна найближчим часом чекає на постачання норвезьких комплексів NASAMS, які можуть серйозно посилити протиповітряну оборону.
Про це повідомив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Коментуючи ситуацію із протиповітряною обороною в Україні, Ігнат зазначив, що зараз командування посилює конкретні напрямки, зокрема, на Півдні країни, де продовжуються інтенсивні бойові дії.
"Чекаємо звісно ще NASAMS. Вже (голова Пентагону. - Ред.) Ллойд Остін озвучив, що найближчим часом, на початку листопада, надходитимуть системи NASAMS, які можуть серйозно посилити нашу систему ППО", - сказав він.
При цьому Ігнат додав, що питання залишається у кількості норвезьких комплексів, які мають прибути до України.
Будь ласка, зачекайте...
коли треба гроші то я думаю все населення скинеться на
таку добру справу
Может быть, сможем эти ракеты от насамс поставить на наши самолеты, нужно по сути бортовая электроника отдельная в кабину летчика поставить и отдельное к ней и ракете электропитание (что можно сделать аккумуляторами новыми лифешными и переменный ток взять от ИБП с трансформатором любое напряжение). Тогда у нас будет ПВО с большим радиусом поражения и вдобавок по всей линии фронта, а не всего на пару десятком км прикрытия. Захватывать в цель можно радаром в самолете, радаром в головке самонаведения у ракеты (а ракету с тепловым наведением просто прямой наводкой в ракету пулят и она сама ее поймает) или же с наземных РЛС по цифровому каналу связи с самолетом как худший, но рабочий вариант. Заодно можно и любой кацапский самолет щелкнуть на 50 или даже 100км спокойно, с наземного ПВО радар эти самолеты на 50м высоте не увидит, а с воздуха они как на ладони.