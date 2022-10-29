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Комплекси NASAMS серйозно посилять протиповітряну оборону України, - речник Повітряних сил Ігнат

про,nasams

Україна найближчим часом чекає на постачання норвезьких комплексів NASAMS, які можуть серйозно посилити протиповітряну оборону.

Про це повідомив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Коментуючи ситуацію із протиповітряною обороною в Україні, Ігнат зазначив, що зараз командування посилює конкретні напрямки, зокрема, на Півдні країни, де продовжуються інтенсивні бойові дії.

"Чекаємо звісно ще NASAMS. Вже (голова Пентагону. - Ред.) Ллойд Остін озвучив, що найближчим часом, на початку листопада, надходитимуть системи NASAMS, які можуть серйозно посилити нашу систему ППО", - сказав він.

При цьому Ігнат додав, що питання залишається у кількості норвезьких комплексів, які мають прибути до України.

Читайте: Дві системи ППО NASAMS будуть готові до надання Україні в листопаді, - Блінкен

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робіть що хочете а 10 комплексів повинні бути в Україні
коли треба гроші то я думаю все населення скинеться на
таку добру справу
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29.10.2022 15:41 Відповісти
А нету их в природе еще. Не было целесообразности в НАТО вообще иметь эшелонированное ПВО на 3000 км линии фронта. Его и нету, собственно, вон в Румынию старая тушка-мишень (БПЛА) пролетела и никто ее и не видел на радарах, и не сбивал ракетами, там просто этого нету, лежат патриоты на складе и нужны в крайнем одноразовом случае от ядерных ракет. Вся борьба с крылатыми ракетами в НАТО ведется с самолетов, они элементарно любую крылатую ракету щелкнут в любом месте. Весь этот комплекс по сути даунгрейд ф16(15, 18) с ракетой аим-120, т.к. радар на джипе максимум на пару десятков метров поднимается (и любой холм и гора его ослепит), а ракете надо набрать скорость аж с земли в плотных слоях атмосферы. А на самолете генератор на сотню киловатт электричества, радар на огромной высоте покрывающий на сотни километров расстояние и запуск ракеты уже на скорости и с высоты. Ириски, кстати, больше на тепло реагируют, ну против кацапов это плевать, у них нету стелс-поглощающего покрытия ни на одной из ракет. А большой радар у НАТО на ДРЛО с дозаправкой в воздухе, этот вообще на тысячу километров взлет с аэродрома бомбардировщика кацапского увидит.

Может быть, сможем эти ракеты от насамс поставить на наши самолеты, нужно по сути бортовая электроника отдельная в кабину летчика поставить и отдельное к ней и ракете электропитание (что можно сделать аккумуляторами новыми лифешными и переменный ток взять от ИБП с трансформатором любое напряжение). Тогда у нас будет ПВО с большим радиусом поражения и вдобавок по всей линии фронта, а не всего на пару десятком км прикрытия. Захватывать в цель можно радаром в самолете, радаром в головке самонаведения у ракеты (а ракету с тепловым наведением просто прямой наводкой в ракету пулят и она сама ее поймает) или же с наземных РЛС по цифровому каналу связи с самолетом как худший, но рабочий вариант. Заодно можно и любой кацапский самолет щелкнуть на 50 или даже 100км спокойно, с наземного ПВО радар эти самолеты на 50м высоте не увидит, а с воздуха они как на ладони.
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29.10.2022 16:51 Відповісти
а ответные удары по инфраструктуре террораши повысят еще больше
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29.10.2022 15:42 Відповісти
Ну... не України а Київа, так точніше. Чи хтось реально вірить що ті хто мородерить гуманітарне авто віддадуть іньшим ППО ???
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29.10.2022 15:45 Відповісти
 
 