44 цивільні об’єкти пошкоджено або знищено у Миколаївській області за минулу добу
Всього від початку повномасштабного вторгнення в Миколаївській області частково пошкоджено або повністю знищено 12 773 цивільні об’єкти. З них 8 188 житлових будинків, 89 медичних закладів, 383 навчальні установи, 183 культурні об’єкти, а також 185 промислових підприємств.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військові адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 29 жовтня пошкоджено 975 об'єктів газопостачання, 730 об'єктів електропостачання, 30 об'єктів водопостачання та 96 об'єктів теплопостачання", - йдеться в повідомленні.
В області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни. Без газопостачання залишаються 6 612 споживачів. Також пошкоджено або знищено 1 914 інших невійськових об'єктів.
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