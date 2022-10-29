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Новини Війна
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Маріуполь (3205) обмін (1123) полон (1482) Єрмак Андрій (1352)

Україна повернула з полону ще 50 воїнів та 2 цивільних. Серед звільнених - захисники "Азовсталі" та оборонці ЧАЕС. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 29 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вдалося звільнити 52-х наших людей - офіцерів, медиків, сержантів та солдат.

"Серед них - 12 бійців НГУ, включно з двома "Азовцями", 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних.

"Додому повертаються захисники "Азовсталі", оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на "Азовсталі" і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону, та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем "Москва", а ще моряка з острова Зміїний. Також будуть вдома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні", - зазначив Єрмак.

Також читайте: Україна повернула з полону ще 10 військових

Україна повернула з полону ще 50 воїнів та 2 цивільних. Серед звільнених - захисники Азовсталі та оборонці ЧАЕС 01

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Топ коментарі
+24
Хлопці знесилені , втомлені , але Слава Богу живі , вітаємо Вас 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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29.10.2022 15:50
+19
хорошая новость!!!
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29.10.2022 15:37
+11
Нацгвардейцы, которые охраняли Чернобыльскую станцию и были взяты в плен в первые дни вторжения, видимо, тоже живы, раз в этой группе есть несколько человек оттуда.
Слава Богу, а то ведь о них вообще не вспоминали.
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29.10.2022 17:06
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хорошая новость!!!
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29.10.2022 15:37 Відповісти
Пайки в руках, на первом видео есть, а на втором куда делись?
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29.10.2022 15:42 Відповісти
Вони їх повикидали https://gazeta.ua/articles/politics/_vikinuli-gidotu-zvilneni-z-polonu-******-zhburnuli-rosijski-suhpajki/1118301
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29.10.2022 18:04 Відповісти
Найкраща новина за сьогодні.
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29.10.2022 15:42 Відповісти
Хлопці знесилені , втомлені , але Слава Богу живі , вітаємо Вас 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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29.10.2022 15:50 Відповісти
то, що знесилині, то добре видно(
не то що свині, що пруть на парашу, а потім розповідають про відсітнісь їжі!
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29.10.2022 19:23 Відповісти
Невже Богуслаєв вже на рашці? якщо так - то продешевили: за мертвечука аж дві сотні наших повернули...

Онуфрія Березовського ще посадіть!
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29.10.2022 15:53 Відповісти
Пушилін пише що обмін був 50 на 50
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29.10.2022 16:05 Відповісти
таки да, вже їхній генштаб підтвердив, що наші віддали 50-х.
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29.10.2022 16:33 Відповісти
Опять ермак, опять пиар на пленных, опять кремлевский пиар своих людей. Вспоминаем мертвечука, так же его пиарили. А можно что бы офисную секретутку Ермака совсем не вспоминать, он же никто, офисный планктон, пусть там копашится в своих офисных бумагах и не высовывается.
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29.10.2022 16:14 Відповісти
та шо ви так вишукуєте, хто там відповідав і тепер піариться. кому до того діло, окрім самих рекламуємих і їхніх технологів. На хлопців звільнених дивіться - живі, сонечки!
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29.10.2022 16:33 Відповісти
якби ще ж самого д'єрмака посадити в сізо - цікаво, скількох наших можна було би виміняти з полону?
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29.10.2022 16:34 Відповісти
Одного, він не кум пуйла, не офіцер, не льотчик і не кадирівець
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29.10.2022 16:47 Відповісти
Він- "козир".
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29.10.2022 23:25 Відповісти
Все вам ху.во на этом свете? Хорошего ничего не заметили в этой новости?
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29.10.2022 20:01 Відповісти
Здали в Маріку 2500! А звільняють десятками, ще й піаряться!...
На нарід вже забув, ХТО їх в полон " евакуював"...
Обмін - це досягнення воїнів, що захватили ворогів в обінний фонд, а не срані у " верхах"!...
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29.10.2022 21:21 Відповісти
щойно почали висвітлювати чергові корупційні оборудки зеленоі шобли (останній скандал з розпилом мільярдів гривень на дорожному крадівництві на Дніпропетровщині та зв`язка хланта-рэзніченко-голик-ОП), одразу ж з`являэться новина, про обмін наших полонених і на цьому піарять голову ОП - эрмака. Зв` язок очевидний - касапи за будь що рятують "реноме" свого "смотрящэго".
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05.11.2022 22:45 Відповісти
Нацгвардейцы, которые охраняли Чернобыльскую станцию и были взяты в плен в первые дни вторжения, видимо, тоже живы, раз в этой группе есть несколько человек оттуда.
Слава Богу, а то ведь о них вообще не вспоминали.
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29.10.2022 17:06 Відповісти
 
 