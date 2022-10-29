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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Луганськ (574) Луганщина (4811) студенти (416) мобілізація (2873)

Майже 600 студентів очної форми навчання вже мобілізовано в окупованому Луганську, - Центр національного спротиву

рф,окупанти,окупант,мобілізація

З 20 лютого в тимчасово окупованому Луганську росіяни мобілізували до лав 2-го армійського корпусу збройних сил РФ 575 осіб. Більшість з них студенти вишів очної форми навчання.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ

"Мобілізують студентів очної форми, хоч і окупанти постійно запевняють, що цього не робитимуть. За даними від нашого підпілля, окупанти почали формувати списки повнолітніх студентів по усіх так званих вишах на тимчасово окупованій території України. Зокрема і в Криму", - йдеться в повідомленні. 

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Топ коментарі
+24
Луганськ
народ , от скажіть мені
у їхніх батьків ЗА ВІСІМ РОКІВ не було можливості пристроїти своїх діточок десь крім Лугандону?
ВІСІМ ПЛЯТЬ РОКІВ НА ПОДУМАТЬ
можна було швендяти до України за пенсією через кордони, але не пристроїти дітей?

НІ, СЦУК, НЕ ШКОДА ТЕПЕР
НІ БАТЬКІВ НІ СОЛДАТІВ ЗЛУГАНДОНУ

ЖОДНОГО
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29.10.2022 15:47
+23
Згідний з Мухарським, що це жителі області але не українці. Це рускіє і люді. Тому цифра МО про втрати ворога саме і є втратами серед москалів, бо для України вони і є всі ворогами.
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29.10.2022 15:46
+18
які там студенти? яке навчання? чому їх навчають? Які там в них дипломи?
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29.10.2022 15:46
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Матькивщину треба хахищати !
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29.10.2022 15:45 Відповісти
Згідний з Мухарським, що це жителі області але не українці. Це рускіє і люді. Тому цифра МО про втрати ворога саме і є втратами серед москалів, бо для України вони і є всі ворогами.
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29.10.2022 15:46 Відповісти
ВСІ !
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29.10.2022 16:08 Відповісти
які там студенти? яке навчання? чому їх навчають? Які там в них дипломи?
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29.10.2022 15:46 Відповісти
институт воровского, факультет карманной тяги
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29.10.2022 16:13 Відповісти
отожбо
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29.10.2022 16:27 Відповісти
Луганськ
народ , от скажіть мені
у їхніх батьків ЗА ВІСІМ РОКІВ не було можливості пристроїти своїх діточок десь крім Лугандону?
ВІСІМ ПЛЯТЬ РОКІВ НА ПОДУМАТЬ
можна було швендяти до України за пенсією через кордони, але не пристроїти дітей?

НІ, СЦУК, НЕ ШКОДА ТЕПЕР
НІ БАТЬКІВ НІ СОЛДАТІВ ЗЛУГАНДОНУ

ЖОДНОГО
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29.10.2022 15:47 Відповісти
зачем так переживать за байстрюкив?
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29.10.2022 16:08 Відповісти
байстрюк = позашлюбна дитина
не теє слово
тут інше
тут власні батьки з дітей зробили МАНКУРТІВ
ото пєсєц очам
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29.10.2022 16:12 Відповісти
а батьки хто? кто из иконами стояли и матюкали наших солдат
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29.10.2022 16:15 Відповісти
знаєте, оці могли вивезти на расєю
але якщо не зробили ані одного руху за вісім років - нехай не скиглять
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29.10.2022 16:19 Відповісти
ну шо ж вы так за них переживаете?...вы с Днр?
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29.10.2022 16:27 Відповісти
зрозумійте мою точку зору
я (люблю /ненавиджу) Україну з точки зору жителя лугандона ми зараз винесли за дужки
але ж СВОЇХ ДІТЕЙ Я МАЮ ЛЮБИТИ?
ДБАТИ ПРО НИХ?
а на дворі періодично зникають люди, які комусь не сподобалися
або навпаки - жінки/дівчата які сподобалися комусь з влади лугандону
я розумію, що живу в жопі світу, але я ж маю щось зробити, щоб мою дитину не знищили?
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29.10.2022 16:29 Відповісти
шо то сильно умно написали....вы не Янукович?
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29.10.2022 16:32 Відповісти
я нє
а ваш діагноз підтверджено
ОЦИМ ВАШИМ ПОСТОМ
і це реально не лікується

співчуваю
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29.10.2022 16:43 Відповісти
а я вам не спивчуваю....
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29.10.2022 18:34 Відповісти
плюс!
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29.10.2022 16:09 Відповісти
это балласт. И их родители, и они сами - претенденты на премию Дарвина.
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29.10.2022 16:10 Відповісти
Взагалі не розумію цього крику душі.
Чи було ще до війни де вчитися у тому Лоханську чи Даунецьку? Чи у Криму?
Ні.
Всі адекватні батьки віддавали дітей до вузів Харкова та Київа.
То що там, бляха, коїлося з "вищою освітою" у тих лидинири після 2014-го року? Які там, в біса, взагалі могли бути "студенти"?
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29.10.2022 20:02 Відповісти
Зачет будут сдавать в окопах и выглядеть это будет в виде похоронки!
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29.10.2022 15:48 Відповісти
В нас стільки чоловіків не буде щоб ще й луганських худих, злих трамадольних самок запліднювати після того як їхні мальчікі залишаться в наших степах.
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29.10.2022 15:50 Відповісти
2 курс это 18-19 лет...8 из которых "Украинабамбитдамбас"...т.е. уже засоренные говнопропагандой мозги...
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29.10.2022 15:51 Відповісти
Хай себе за сраку зараз кусають. Чи за мамину, яка їх в лугандон вперла 8 років тому.
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29.10.2022 15:54 Відповісти
В расход *********. Даже их ровесники из центральных областей ********* на интервью у Золкина в 100 более адекватные.
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29.10.2022 20:04 Відповісти
ані хатєлі раSSію....ані далжни умірєть за раZZію...за руSSкій мір!
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29.10.2022 15:54 Відповісти
ТЄпєрь будут як їхні кумири "мАтарола", "гіві" ,вони там обожнюють їх, в соцмережах. Більшість то діти зрадників, котрі радувались війні,кликали рАссію, а тепер плачуть. А є ще категорія, що втікали від української мобілізації. Щоб не призвали в АТО ще тоді, втікали на окуповані території. А тепер бумеранг і карма, все рівно воювати прийдеться, але вже тепер в якості гарматного мяса, кацапи таких кидають на передок без зброї, без нічого,практично для знищення і для того,щоб ЗСУ витрачали **********, час та інші ресурси.
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29.10.2022 15:55 Відповісти
Це було очікувано. Вони категорично відмовлялись навчатись в вільній Україні, бо там "хахлацка мова" і бандерівці, зневажають самого ху...ла і "русский мир".
Ото ватні батьки будуть пишатись, що іхньго сина вбили в перший день на передку. Тільки білої "Лади" і грошової компенсації не дочекаються - використанній за призначенням туалетний папір не має ніякої цінності.
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29.10.2022 15:56 Відповісти
навчалысь, получив диплом ехали строить новый рузький мир
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29.10.2022 16:11 Відповісти
Коли гімназістофф луганскава імператарскава ліцея на фронт будуть брать?
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29.10.2022 15:58 Відповісти
Рассея - империя зла 😡

Молодой писатель из Колумбии Габриэль Гарсия Маркес, побывав в 1957 на Московском фестивале молодежи и студентов, сказал: «Счастье советского народа и правительства заключается в том,
что народ просто не знает, как он плохо живет».

После этого его книги перестали издавать в СССР😠
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29.10.2022 15:59 Відповісти
Потім попадуть в полон і будуть плакать: я не хотел,меня заставілі...
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29.10.2022 16:11 Відповісти
Дуже мало. Мають бути мобілізовані всі і чоловіки і жінки віком з 16 до 70 років. Вони цього бажали, вони за "мир у всьому мирі" і за цей "мир" вони мають за "расєю" за її "русский мир" здохнути всім кодлом.
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29.10.2022 16:59 Відповісти
__поступово готуэться регiOн для бурят . местныэ мадам мают шанс стати "буряткаМи"... Хто спасiтель-Ахмэтов,Колеснiков ????,,,,,,, ____
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29.10.2022 21:32 Відповісти
 
 