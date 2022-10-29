Майже 600 студентів очної форми навчання вже мобілізовано в окупованому Луганську, - Центр національного спротиву
З 20 лютого в тимчасово окупованому Луганську росіяни мобілізували до лав 2-го армійського корпусу збройних сил РФ 575 осіб. Більшість з них студенти вишів очної форми навчання.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Мобілізують студентів очної форми, хоч і окупанти постійно запевняють, що цього не робитимуть. За даними від нашого підпілля, окупанти почали формувати списки повнолітніх студентів по усіх так званих вишах на тимчасово окупованій території України. Зокрема і в Криму", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+24 Тетяна Тать
показати весь коментар29.10.2022 15:47
+23 Igor Grytselyak
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+18 Ан Мур
показати весь коментар29.10.2022 15:46
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Будь ласка, зачекайте...
народ , от скажіть мені
у їхніх батьків ЗА ВІСІМ РОКІВ не було можливості пристроїти своїх діточок десь крім Лугандону?
ВІСІМ ПЛЯТЬ РОКІВ НА ПОДУМАТЬ
можна було швендяти до України за пенсією через кордони, але не пристроїти дітей?
НІ, СЦУК, НЕ ШКОДА ТЕПЕР
НІ БАТЬКІВ НІ СОЛДАТІВ ЗЛУГАНДОНУ
ЖОДНОГО
не теє слово
тут інше
тут власні батьки з дітей зробили МАНКУРТІВ
ото пєсєц очам
але якщо не зробили ані одного руху за вісім років - нехай не скиглять
я (люблю /ненавиджу) Україну з точки зору жителя лугандона ми зараз винесли за дужки
але ж СВОЇХ ДІТЕЙ Я МАЮ ЛЮБИТИ?
ДБАТИ ПРО НИХ?
а на дворі періодично зникають люди, які комусь не сподобалися
або навпаки - жінки/дівчата які сподобалися комусь з влади лугандону
я розумію, що живу в жопі світу, але я ж маю щось зробити, щоб мою дитину не знищили?
а ваш діагноз підтверджено
ОЦИМ ВАШИМ ПОСТОМ
і це реально не лікується
співчуваю
Чи було ще до війни де вчитися у тому Лоханську чи Даунецьку? Чи у Криму?
Ні.
Всі адекватні батьки віддавали дітей до вузів Харкова та Київа.
То що там, бляха, коїлося з "вищою освітою" у тих лидинири після 2014-го року? Які там, в біса, взагалі могли бути "студенти"?
Ото ватні батьки будуть пишатись, що іхньго сина вбили в перший день на передку. Тільки білої "Лади" і грошової компенсації не дочекаються - використанній за призначенням туалетний папір не має ніякої цінності.
Молодой писатель из Колумбии Габриэль Гарсия Маркес, побывав в 1957 на Московском фестивале молодежи и студентов, сказал: «Счастье советского народа и правительства заключается в том,
что народ просто не знает, как он плохо живет».
После этого его книги перестали издавать в СССР😠