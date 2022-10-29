За тиждень морські піхотинці знищили 70 загарбників, дев’ять танків і гелікоптер, - ВМС. ІНФОГРАФІКА
Військовослужбовці Військово-Морських сил ЗСУ з 22 по 28 жовтня знищили 70 загарбників, дев’ять танків і гелікоптер.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram ВМС ЗСУ.
Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневого ураження по російських загарбниках", - йдеться у повідомленні.
За уточненими даними, у період з 22 по 28 жовтня військовослужбовці ВМС знищили: особового складу – понад 70 загарбників, 9 танків, 6 БТР (БМД, БМП, ББМ), 1 РСЗВ, 2 міномети, гелікоптер, а також сховище з боєприпасами.
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Кто бы мог подумать, что горской бандит и уголовник смогут реально вмешиваться в сферу высших воинских кадровых изменений
В росии начинается время Кадырова-Пригожина.
А чем это обернется...
Российский "Титаник еще не пошел ко дну, но уже идет прямиком по направлению к айсбергу.
Бийте кацапа влучно, повертайтесь та живіть довго!