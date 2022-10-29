УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10822 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 080 8
ВМС (1364) Генштаб ЗС (6064) втрати (4282)

За тиждень морські піхотинці знищили 70 загарбників, дев’ять танків і гелікоптер, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

вмс

Військовослужбовці Військово-Морських сил ЗСУ з 22 по 28 жовтня знищили 70 загарбників, дев’ять танків і гелікоптер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram ВМС ЗСУ.

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневого ураження по російських загарбниках", - йдеться у повідомленні.

За уточненими даними, у період з 22 по 28 жовтня військовослужбовці ВМС знищили: особового складу – понад 70 загарбників, 9 танків, 6 БТР (БМД, БМП, ББМ), 1 РСЗВ, 2 міномети, гелікоптер, а також сховище з боєприпасами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Shahed-136 збито українським катером над Чорним морем

За тиждень морські піхотинці знищили 70 загарбників, дев’ять танків і гелікоптер, - ВМС 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну шо? На кацапстані почалось. Щойно на кухні бубонить телевізор і сказали шо Калмики заявили про незалежність та вихід зі складу кацапстану.
показати весь коментар
29.10.2022 16:15 Відповісти
Скільки там тих калмиків. Навіть 300 тис. нема. Завалять їх росіяни своїми трупами. Але прийдеться частину військ перекинути з України. Це вже плюс
показати весь коментар
29.10.2022 16:24 Відповісти
Генерал-полковник Лапин уволен.
Кто бы мог подумать, что горской бандит и уголовник смогут реально вмешиваться в сферу высших воинских кадровых изменений
В росии начинается время Кадырова-Пригожина.
А чем это обернется...
Российский "Титаник еще не пошел ко дну, но уже идет прямиком по направлению к айсбергу.
показати весь коментар
29.10.2022 16:18 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2022 16:18 Відповісти
Дякуємо! Знищуйте їх побільше
показати весь коментар
29.10.2022 16:22 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2022 16:31 Відповісти
Наші ж ви котики, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
показати весь коментар
29.10.2022 17:06 Відповісти
Браво, морпіхи!
Бийте кацапа влучно, повертайтесь та живіть довго!
показати весь коментар
29.10.2022 17:12 Відповісти
 
 