За тиждень морські піхотинці знищили 70 загарбників, дев’ять танків і гелікоптер, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці Військово-Морських сил ЗСУ з 22 по 28 жовтня знищили 70 загарбників, дев’ять танків і гелікоптер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram ВМС ЗСУ.

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневого ураження по російських загарбниках", - йдеться у повідомленні.

За уточненими даними, у період з 22 по 28 жовтня військовослужбовці ВМС знищили: особового складу – понад 70 загарбників, 9 танків, 6 БТР (БМД, БМП, ББМ), 1 РСЗВ, 2 міномети, гелікоптер, а також сховище з боєприпасами.

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