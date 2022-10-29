Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 4 кораблі
Ворожий флот з 4 кораблів у Чорному морі має напоготові 32 ракети "Калібр".
Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 29.10.2022:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожих носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 32 ракети;
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 3 кораблів та катерів;
- в Середземному морі – 13 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр".
За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 34 судна, з них 14 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 37 суден, з них 11 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
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