Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 4 кораблі

Ворожий флот з 4 кораблів у Чорному морі має напоготові 32 ракети "Калібр".

Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 29.10.2022:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожих носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 32 ракети;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 3 кораблів та катерів;

в Середземному морі – 13 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр".

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 34 судна, з них 14 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 37 суден, з них 11 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

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