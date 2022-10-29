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Новини Агресія Росії проти України
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Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 4 кораблі

севастополь,чф,рф,корабель

Ворожий флот з 4 кораблів у Чорному морі має напоготові 32 ракети "Калібр".

Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

Станом на 29.10.2022:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожих носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 32 ракети;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 3 кораблів та катерів;
  • в Середземному морі – 13 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр".

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 34 судна, з них 14 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 37 суден, з них 11 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія тримає у трьох морях на бойовому чергуванні 19 кораблів та катерів

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 4 кораблі 01

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Топ коментарі
+11
я извиняюсь... скоко скоко ????
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29.10.2022 16:48
+8
Наступна публікація має бути "Росія колись тримала на бойовому чергуванні... (далі по тексту)
До речі, хтось бачив Єнота
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29.10.2022 16:51
+6
там американцы еще хотят испытать на "варшавянках" свои подводные дроны, которые нам передали летом.
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29.10.2022 16:44
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а де курва решта?
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29.10.2022 16:42 Відповісти
приєдналися до "Москви"
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29.10.2022 16:45 Відповісти
там американцы еще хотят испытать на "варшавянках" свои подводные дроны, которые нам передали летом.
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29.10.2022 16:44 Відповісти
Пора Єноту отримати акваланг та засоби транспортування бойового плавця
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29.10.2022 16:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fKzpZhb7ac4 Енот пока занят надводной частью чф рф
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29.10.2022 18:04 Відповісти
Єнот вже вчиться до водної працi:
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29.10.2022 19:11 Відповісти
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29.10.2022 16:44 Відповісти
в якому сенсі....? В розумінні БУЛИ на чергуванні, чи як? Бо там он чули, що з дому пишуть?
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29.10.2022 16:46 Відповісти
я извиняюсь... скоко скоко ????
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29.10.2022 16:48 Відповісти
Наступна публікація має бути "Росія колись тримала на бойовому чергуванні... (далі по тексту)
До речі, хтось бачив Єнота
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29.10.2022 16:51 Відповісти
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29.10.2022 19:14 Відповісти
від "бойових комарів" рузькі караблі не втечуть.
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29.10.2022 16:53 Відповісти
Как там "ваня голубец"?🌈😮
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29.10.2022 16:56 Відповісти
Певне, що каком кверху
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29.10.2022 16:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=O0glD242Znw&fbclid=IwAR19u1DsZqRskWMxOIuicFv5chOm_vfZBPwRL09uOlpIWowEBysiLvKmCIU https://www.youtube.com/watch?v=O0glD242Znw





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