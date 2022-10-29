Звинувачення з боку Росії в участі у підриві "Північного потоку" є брехнею "епічного масштабу", - МО Великої Британії
Міністерство оборони Великої Британії спростувало інформацію Москви про свою причетність до вибухів на газогонах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у вересні, а також "атаку на кораблі Чорноморського флоту" 29 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міноборони Великої Британії.
"Щоб відвернути увагу від своєї катастрофічної роботи з незаконним вторгненням в Україну, російське міністерство оборони вдається до розповсюдження неправдивих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки всередині російського уряду, ніж про Захід", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+28 Ksenia VB
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+20 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+19 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.10.2022 17:46
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І всі члени РБ ООН будуть 2-3 години сидіти і слухати. А представник Китаю навіть висловить занепокоєння...
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