УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10822 відвідувача онлайн
Новини
5 814 16
Велика Британія (5334) звинувачення (215) росія (63574) Північний потік (2446)

Звинувачення з боку Росії в участі у підриві "Північного потоку" є брехнею "епічного масштабу", - МО Великої Британії

лондон,бен,велика,британія,біг

Міністерство оборони Великої Британії спростувало інформацію Москви про свою причетність до вибухів на газогонах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у вересні, а також "атаку на кораблі Чорноморського флоту" 29 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міноборони Великої Британії

"Щоб відвернути увагу від своєї катастрофічної роботи з незаконним вторгненням в Україну, російське міністерство оборони вдається до розповсюдження неправдивих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки всередині російського уряду, ніж про Захід", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Попри запевнення РФ уряд Німеччини не вірить у справність "Північного потоку-2"

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+28
якщо парашник не бреше, потикайте в нього паличкою, він напевно здох
показати весь коментар
29.10.2022 17:23
+20
Небензя на наступному засіданні РБ ООН буде розповідати, що британці заразили сказом морських равликів, і ті скажені равлики прогризли труби газогону.
І всі члени РБ ООН будуть 2-3 години сидіти і слухати. А представник Китаю навіть висловить занепокоєння...
Мені все більше подобається це шоу!
показати весь коментар
29.10.2022 17:26
+19
Alex Break



Просто уявив як важко було Порошенко за свою каденцію утримувати перемир'я .... партнери майже всі були на боці ***** кацапського.
показати весь коментар
29.10.2022 17:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якщо парашник не бреше, потикайте в нього паличкою, він напевно здох
показати весь коментар
29.10.2022 17:23 Відповісти
Небензя на наступному засіданні РБ ООН буде розповідати, що британці заразили сказом морських равликів, і ті скажені равлики прогризли труби газогону.
І всі члени РБ ООН будуть 2-3 години сидіти і слухати. А представник Китаю навіть висловить занепокоєння...
Мені все більше подобається це шоу!
показати весь коментар
29.10.2022 17:26 Відповісти
на привеликий жаль, деякі афро-авриканці, разом з іншими (що мають вузький розріз очей), роблять вигляд, що вірять у цю маячню(
показати весь коментар
29.10.2022 17:54 Відповісти
после победы над печенегами и половцами, ленин придумал парашу. )
показати весь коментар
29.10.2022 17:28 Відповісти
насправді, історія (згідно з засекречиними документами) розповідє, що лєнін зʼїв просрочку і довго ригав і срав не злізаючи з кроваті! коли, він нарешті зліз - то засохле гівно з ригачкою виглядало як кордони країни розміром з 1/6 частину кроваті! ось в той момент йому спало на думку, що він знає яку країну створити
показати весь коментар
29.10.2022 19:29 Відповісти
красти і брехати - традиція рашистів
показати весь коментар
29.10.2022 17:34 Відповісти
Alex Break



Просто уявив як важко було Порошенко за свою каденцію утримувати перемир'я .... партнери майже всі були на боці ***** кацапського.
показати весь коментар
29.10.2022 17:46 Відповісти
Олаф не был на стороне путина, об этом даже написано в его книге.
показати весь коментар
29.10.2022 21:56 Відповісти
А в Севастополі чудово попрацювали бойові бички-камікадзе, спеціально навчені в таємних біолабораторіях по запаху знаходити російські корита (мабуть їх дресирували на запах брудних портянок).
показати весь коментар
29.10.2022 18:52 Відповісти
А коли росія говорила правду? росія і правда це зовсім різні, протилежні речі.
показати весь коментар
29.10.2022 20:33 Відповісти
Брехати для кацапів як дихати повітрям.
показати весь коментар
29.10.2022 20:39 Відповісти
Дело не в том, что орки решили соврать как обы чно, просто вЯличие не позволяет признать, что Украина сама утилизирует их корабли. 😁 От британцев они
показати весь коментар
29.10.2022 21:03 Відповісти
еще как-то это стерпели бы)))))
показати весь коментар
29.10.2022 21:05 Відповісти
Да, вы правы)) то у них болгарская фура мост взорвала, то эффект линзы, то польские наемники, то британские военные, что угодно лишь бы не признать что украинцы вполне успешно херачат хваленую русню.
показати весь коментар
29.10.2022 22:10 Відповісти
Дезинформація це і є зброя рашистів з часів ще совка!!
http://loveread.ec/view_global.php?id=53585 Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти | Автор книги - http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ion-Mihay-Pachepa Ион Михай Пачепа , http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ronald-Ryichlak Рональд Рычлак
показати весь коментар
29.10.2022 21:37 Відповісти
А світ і ООН дебіли світового маштабу і лохи раз на все так реагують і дозволяють рашистами далі дурити голову
показати весь коментар
29.10.2022 23:10 Відповісти
 
 