З 24 лютого понад тисяча українців визволили з російського полону, - ГУР МО
З початку повномасштабної війни Росії проти України з російського полону вдалося визволити понад тисяча українських громадян.
Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Вже понад тисяча українців повернулись з російського полону з моменту повномасштабного вторгнення. Майже 30 обмінів відбулися", - наголосив Юсов.
За його словами, вже планується проведення наступних обмінів - "як велика робота в контексті обміну всіх на всіх, так і окремі обміни".
Юсов також наголосив, що динаміка обмінів добра і лише зростає.
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