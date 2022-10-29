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З 24 лютого понад тисяча українців визволили з російського полону, - ГУР МО

полонені

З початку повномасштабної війни Росії проти України з російського полону вдалося визволити понад тисяча українських громадян.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Вже понад тисяча українців повернулись з російського полону з моменту повномасштабного вторгнення. Майже 30 обмінів відбулися", - наголосив Юсов.

За його словами, вже планується проведення наступних обмінів - "як велика робота в контексті обміну всіх на всіх, так і окремі обміни".

Юсов також наголосив, що динаміка обмінів добра і лише зростає.

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За один день здали в полон дві з половиною тисячі, а за вісім місяців визволили тільки тисячу та ще й разом з цивільними
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29.10.2022 18:26 Відповісти
З язика зняли! Хто весь південь з людьми сдав? Хто розмінував!
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29.10.2022 18:37 Відповісти
Але то був наказ Зелі !
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29.10.2022 20:45 Відповісти
 
 