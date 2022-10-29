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зерно (3092) Сергій Никифоров (158)

Україна очікує на реакцію Туреччини та ООН щодо виходу Росії із "зернової угоди", - Никифоров

зерно

Україна очікує на реакцію від Туреччини та ООН щодо заяви Російської Федерації про вихід із "зернової ініціативи".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар Президента України Сергій Никифоров у коментарі Суспільному.

"Україна не підписувала з РФ жодних "зернових угод". Підписантами є Росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з Росією жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів", - зазначив Никифоров.

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Автор: 
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Топ коментарі
+21
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29.10.2022 19:37
+17
"Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу..." ????
Якщо однією із умов т.з. зернової угоди було те щоб Україна не валила рашистські ********, то нехай ідуть з такою угодою за сруським кораблем. При чому два рази.
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29.10.2022 19:43
+13
Ну так най і роблять щось - вони ж підписанти. Турків хай напрягають, рашистів...
А нам свою справу робити - землі наші звільняти. Буде коридор - будем відгружати, не буде - не будем. Але це не привід зупинятись бити ворога
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29.10.2022 19:47
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Будет знать турок, как с плешивым ушлепком дела иметь.
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29.10.2022 19:33 Відповісти
Турок прекрасно знает ботексного карлика.
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29.10.2022 19:58 Відповісти
ось реакція імпотентного ООН "Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу, яка є критично важливою гуманітарною діяльністю, яка явно позитивно впливає на доступ до їжі для мільйонів людей у ​​всьому світі", - сказав Дюжаррік.
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29.10.2022 19:35 Відповісти
"Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу..." ????
Якщо однією із умов т.з. зернової угоди було те щоб Україна не валила рашистські ********, то нехай ідуть з такою угодою за сруським кораблем. При чому два рази.
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29.10.2022 19:43 Відповісти
Ну так най і роблять щось - вони ж підписанти. Турків хай напрягають, рашистів...
А нам свою справу робити - землі наші звільняти. Буде коридор - будем відгружати, не буде - не будем. Але це не привід зупинятись бити ворога
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29.10.2022 19:47 Відповісти
они в первый день этой угоды, расхирячили ракетой наш катер в порту Одессы. ООн еще сопли жевало, что это типа "военная цель"
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29.10.2022 21:02 Відповісти
есть ещё идиоты которые расчитывают на договора с парашкой
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29.10.2022 19:37 Відповісти
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29.10.2022 19:37 Відповісти
Росія в будь-який момент може порушити всі домовленості це така країна яка бреше грабує і вбиває.
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29.10.2022 19:38 Відповісти
Зебилы чекають... А слабо инициировать в международном суде производство против ягелеядии, за геноцид народов АЗИИ-Африки, провоцируя голод своими запретами на экспорт украинского збiжжя.
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29.10.2022 19:40 Відповісти
ІРОДГАН, бешек-мешек, фсьо?
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29.10.2022 19:41 Відповісти
Может уже пришло время шандарахнуть по бункеру осатаневшего деда?
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29.10.2022 19:51 Відповісти
одно очевидно- гуталиниш теряет гешефт...
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29.10.2022 19:52 Відповісти
Дійсно теракт! Укри зовсім озвіріли, так і хочуть зірвати постачання зерна. Знешкодити судна, які охороняли зерновий коридор, це верх цинічності! В той час, коли миротворці самої мирної держави у світі роблять все для збереження і захисту миру, ці нехароші люди роблять все навпаки. Тепер коридор став зовсім незахищеним і зерно може попасти у руки Українських крадіїв!!!!
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29.10.2022 19:55 Відповісти
Ну, нехай виходять, а всім іншим, варто попередити *****, що в разі заподіяння шкоди кораблям із зерном, буде гітлер - капут.....чи сцикотно ?
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29.10.2022 20:00 Відповісти
Це яка така Україна ''чекає'' реакції? Особисто я чекаю адекватної ціни на наші продукти
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29.10.2022 20:18 Відповісти
Пора Турции включится в санкции для России, то есть в скорейший розвал, у Турции есть свой интерес на Кавказе или кавказци живущие в Турции уже простили
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29.10.2022 20:24 Відповісти
Султан с ***** и так имеет все и даже больше. Хотелось бы, конечно, чтоб ввел санкции и эмбарго, как Евросоюз.
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30.10.2022 15:47 Відповісти
Шо, султану наплевали на тюрбан? Пусть ятаган очередной ***** засунет.
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30.10.2022 15:42 Відповісти
Турецкий флот чтоб конвоировал суда и пусть султан ***** накажет за вскукареки.
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30.10.2022 15:54 Відповісти
 
 