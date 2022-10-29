УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10480 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 755 89
зерно (3092) ООН (3272) росія (63574)

ООН веде переговори з російською владою щодо виходу РФ із "зернової угоди"

зерно

Організація Об’єднаних Націй заявила, що веде переговори з російською владою після того, як Росія оголосила про призупинення участі в угоді з експорту зерна.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника ООН Стефана Дюжарріка, передає Цензор.НЕТ з посиланням ЛігаБізнесІнформ.

"Ми бачили повідомлення Російської Федерації про призупинення їхньої участі в Чорноморській зерновій ініціативі після нападу на Чорноморський флот РФ. Ми підтримуємо зв’язок із російською владою з цього приводу", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна очікує на реакцію Туреччини та ООН щодо виходу Росії із "зернової угоди", - Никифоров

"Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу, яка є надзвичайно важливою гуманітарною діяльністю, що явно позитивно впливає на доступ до їжі для мільйонів людей у всьому світі", – додав Дюжаррік.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+48
А ООН не хоче провести переговори з рф, що до вбивства українців ?

Якась секта дармоїдів та хабарників, а не ООН
показати весь коментар
29.10.2022 19:57
+31
"важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу" Джерело:

Якщо це натяк на те, що Україна повинна припинити бити рашистів навіть на своїй території, то, як на мене, най хоч увесь світ буде пухнути з голоду, а нам свою справу робити - звільняти наші землі!
показати весь коментар
29.10.2022 20:02
+23
імпотентна ООН повинна бути розформована та утворений реальний світовий "центр прийняття рішень"( як один із варіантів- правом голосу більшості)...
показати весь коментар
29.10.2022 19:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ООН не хоче провести переговори з рф, що до вбивства українців ?

Якась секта дармоїдів та хабарників, а не ООН
показати весь коментар
29.10.2022 19:57 Відповісти
Організація глибоко стурбованих.
показати весь коментар
29.10.2022 20:02 Відповісти
Точна!
показати весь коментар
29.10.2022 20:27 Відповісти
сотні тисяч вбитих
збитки від руйнувань більше ніж пів трільйона баксів
а зерно на першому плані.....
Україна потопила ракетоносці, негри повиння дохнути з голоду
цей ************ воює з ЗСУ чи неграми????? його, млять мать...
показати весь коментар
29.10.2022 20:32 Відповісти
Так, у них на першому плані зерно, а на другому - добрива з кацапії. Я впевнена, що війна в Україні у них на останньому місці.
показати весь коментар
29.10.2022 20:48 Відповісти
Сейчас ООН нужно для защиты судов с зерном пригласить НАТО, они не будут против, и России будет писец..
показати весь коментар
29.10.2022 21:02 Відповісти
Та ви шо таке кажете. Гутерреш на раську працює, він цього ніколи не зробить.
показати весь коментар
29.10.2022 21:16 Відповісти
імпотентна ООН повинна бути розформована та утворений реальний світовий "центр прийняття рішень"( як один із варіантів- правом голосу більшості)...
показати весь коментар
29.10.2022 19:57 Відповісти
Не рабочая схема. Если голосовать по населению, то Китай+Индия весь мир подомнет. Если голосовать по странам, то смешно когда страна, размером с нашу область имеет такой же вес как Китай например, или США. Поэтому по сути и ничего не меняют - кто успел к корыту тот тем и пользуется...
показати весь коментар
29.10.2022 23:06 Відповісти
було б бажання - і яке значення Китай чи Ліхтенштейн...- право голосу Країни Планети Земля...
показати весь коментар
31.10.2022 19:56 Відповісти
Большое значение. Потому что США или Китай пошлют с такой идеей что их голос приравняют к Лихтенштейну или Сомали. А какой фронт для скупки голосов открывается...
показати весь коментар
31.10.2022 20:59 Відповісти
шантажик опять удался...?
показати весь коментар
29.10.2022 19:58 Відповісти
позвіть в переговорну групу хлопця з о. Зміїний
показати весь коментар
29.10.2022 19:59 Відповісти
ЛЮТО, ПРОСТО ЛЮТО!!!! ЕТА 5!!!!!!!!!
показати весь коментар
29.10.2022 20:17 Відповісти
Зараз домовляться щоб Україна не мала права навіть відстрілюватись. Не говорячи про превентивні удари. Бо нєгри зголоду помруть!
показати весь коментар
29.10.2022 20:00 Відповісти
Ой, ой, ой. Окупанта образили. Знищили мирні російські ракетоносії
показати весь коментар
29.10.2022 20:00 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2022 20:39 Відповісти
оон - це шо і де, імпотент може більше
показати весь коментар
29.10.2022 20:01 Відповісти
"важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу" Джерело:

Якщо це натяк на те, що Україна повинна припинити бити рашистів навіть на своїй території, то, як на мене, най хоч увесь світ буде пухнути з голоду, а нам свою справу робити - звільняти наші землі!
показати весь коментар
29.10.2022 20:02 Відповісти
И кубаньнаш
показати весь коментар
29.10.2022 20:06 Відповісти
Так цапи зі свої кораблів ******** нас увесь час!Яки ще "дії"потрібні?!!
показати весь коментар
29.10.2022 20:08 Відповісти
Так то воно так, але нам теж треба продавати зерно, бо це наші гроші і воно пропаде.
показати весь коментар
29.10.2022 21:30 Відповісти
Не переговоры должны вести, а обеспечить выполнение военными средствами!
показати весь коментар
29.10.2022 20:02 Відповісти
бабло утекает из рук озабоченцев
показати весь коментар
29.10.2022 20:03 Відповісти
То нехай усі, хто нашого зерна хоче, самовивозом займаються.
показати весь коментар
29.10.2022 20:04 Відповісти
хоч під прапором ООН.
показати весь коментар
29.10.2022 20:06 Відповісти
Гутериш ща скажет что б украинцы перестали стрелять и воевать, а райсея пусть себе и дальше с этих кораблей стреляет по людях мирных
показати весь коментар
29.10.2022 20:06 Відповісти
Эти корабли ракетными ударами постоянно терроризировали города Украины убивая мирных жителей. Мы не можем и не имеем права размениваться жизнями своих граждан ради того, чтобы где то - кто то не голодал.

Нас русские нацисты ставят в положение - мы будем убивать ваших граждан, а взамен вы будете иметь возможность поставлять зерно в страны Африки что бы они имели возможность кормить своих граждан
показати весь коментар
29.10.2022 20:07 Відповісти
*********?"Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій - не оборонятись не стріляти у відповідь а вбивати і гатити мають тільки кацапи щоб і дихнути на кацапів боялись бо все прекрутять і образяться
показати весь коментар
29.10.2022 20:08 Відповісти
это вообще что. они бью по людям в УКРАИНЕ. миллионы дюдей страдают а они что думали украинцы будут падать перед ними. кто есть раша сейчас .они никакие договора не выполняют. СЛАВА ЗСУ,
показати весь коментар
29.10.2022 20:08 Відповісти
щас і макроша почне визвонювати
показати весь коментар
29.10.2022 20:09 Відповісти
А ШО ЗА ДЕЛА , разбомбили орки украинскую энергетику . Украина же не выходила из-за этого из зерновой угоды. А могла . А тут кто-то на корабле покурил - и хремль обоссался
показати весь коментар
29.10.2022 20:10 Відповісти
УЧТИТЕ, украинцы сидят в темноте И ОЧЕНЬ ЗЛЫЕ ‼️‼️‼️

показати весь коментар
29.10.2022 20:11 Відповісти
Туреччина, Румунія входять до НАТО. НАТО ж спокійнесенько може ввести в Чорне море свої кораблі і попередити кацапів, якщо вони будуть обстрілювати судна, які заходять і виходять з українських портів з зерном чи навіть металопродукцією, то всі ці кацапські посудини будуть потоплені. **** з тими кацами сюсюкатись з тими зерновими угодами, якщо каци ніколи не намагалися виконувати угоди.
показати весь коментар
29.10.2022 20:11 Відповісти
Какой им профит ?
показати весь коментар
29.10.2022 21:26 Відповісти
а что, надо позволять и дальше террористам диктовать свои условия?
показати весь коментар
29.10.2022 21:31 Відповісти
Отсутствие сильно загорелых беженцев у своих границ.
показати весь коментар
29.10.2022 23:03 Відповісти
обе страны не сильно страдают от загорелых, не сильно богатые страны.
да обеим прямой конфликт, совсем не нужен.
турция успевает сливки снимать, про румынов мало знаю ибо совсем не видно.
показати весь коментар
30.10.2022 02:03 Відповісти
Жизненно важно - чьи жизнии ООН берет во внимание? Если жизненно важно, то не упускайте из виду жизни украинцев которые умирают из за ракетных ударов русских террористов.

Жизненно важно выкинуть террористов из ООН и ввести миротворческий контингент который обеспечит вывоз украинской продукции из Украины.
показати весь коментар
29.10.2022 20:12 Відповісти
ООН хочет вы@аться и не напрячься. Пора уже и ООН напрячься а не строить серьезную рожу при плохой игре.
показати весь коментар
29.10.2022 20:16 Відповісти
Кацапофлот "калібрує" Україну майже щодня. Якщо заради голодуючих, до яких "калібри" не долітають, оонівські покидкі вимагатимуть від України не бити по флоту, який б'є по Україні, то хай оон йде до Африкі годувати голодуючих самотужки.
показати весь коментар
29.10.2022 20:14 Відповісти
Нехай ООН ціцьку видростить. Стурбовані стурбованці.
показати весь коментар
29.10.2022 20:23 Відповісти
Не кцапи обнагліли і просить скликати засідання Радбезу ООН на понеділок. Тема - удар дронами по Севастополю.

От як «Калібрами» звідти бомбити ТЕС та дитячі майданчики - то не треба в ООН, а тут захотілось. Чекаємо нові перли Нєбєнзі про бойових комарів.
показати весь коментар
29.10.2022 20:24 Відповісти
ООН не хоче втопити все військові судна рашистских террористів?
показати весь коментар
29.10.2022 20:26 Відповісти
зернова угода виповнила свою місію
більше продовжувати її Україні не має сенсу
ми спокійнісінько можем вивозити зерно другими дорогами
і без участі рашистів-путіністів
показати весь коментар
29.10.2022 20:31 Відповісти
Нажаль не можемо другими шляхами, по суші недостатьня пропускна здатність
показати весь коментар
29.10.2022 21:32 Відповісти
А, що там вести переговори? Краще введіть натовські кораблі у блакитних каска ООН, і буде вам щастя. Хай контролюють і убезпечують вашу угоду.
показати весь коментар
29.10.2022 20:34 Відповісти
Оон в афріку навчати полювати, вирощувати хоч щось істівне і розповісти всім, хто розбестив їх, годувати оце все. Я ні до чого, гніди супер пупер перекупники українські самі возіть вкрадене в мене
показати весь коментар
29.10.2022 20:34 Відповісти
Ви інколи читаєте,що пишете?Це-жах....
показати весь коментар
29.10.2022 20:41 Відповісти
Я пісатель, а не читатель. Де неправда? Україна підсадила на т.з.спокуту за рабів? Що не так? Я не можу купити молока, я винна Африці?
показати весь коментар
29.10.2022 20:58 Відповісти
Я вас не розумію.Ви щось приймаєте,пігулки,горілка?
показати весь коментар
29.10.2022 21:00 Відповісти
Його допис нагадав мені спічі нашого Президента коли він без папірця. Там також патужний паток сазнанія.
показати весь коментар
29.10.2022 21:03 Відповісти
Не вкакайся від жаху. Зароблянці
показати весь коментар
29.10.2022 23:23 Відповісти
Завдяки Україні ООН наразі має сильну позицію в переговорах з московією. - Якщо ви й надалі тероризуватимете судна з зерном для дітей Африки, ми звернемося за допомогою до ЗСУ. Ми сподіваємося, що вони швидко і ефективно відреагують на наше прохання щодо прочистки морських шляхів у Чорному морі...
показати весь коментар
29.10.2022 20:39 Відповісти
Тут саме головне, щоб ООН вели перемовини, а не АраХамія, Президенти Офісу, і всілякі позаштатні радники позаштатних замів.
показати весь коментар
29.10.2022 20:40 Відповісти
Это они сами, провокация. Какие ваши доказательства?
показати весь коментар
29.10.2022 20:58 Відповісти
То може якщо Світ хоче жерти, то пора тому Світу вже розібратися з тим чорноморським флотом? Не буде флота, не буде потрібно ніяких зернових угод. І нехай тоді рашка хоч виходить з зернової угоди,хоч іде вслід за своїм "руськім карабльом".
А ні, то хай дохнуть з голоду та і далі оглядаюся на путіна...
показати весь коментар
29.10.2022 21:00 Відповісти
Справа в тім що більше всіх хочуть жерти наші зернотрейдери, тому стільки галасу з українського боку і повна тиша з боку цівілізованого світу.
показати весь коментар
29.10.2022 22:57 Відповісти
Sami kacapi kazdi den mopedami atakajut goroda,a tut podbyli i mozet potopili neskolko karablej i uze ugrazajet vsemu miru kacapi.Vsio ravno krymu amerikansi obecali potopit ves flot , teper uze im nenado budet eto delat
показати весь коментар
29.10.2022 21:18 Відповісти
Залишилось ще 3 кораблі і Чорне море буде вільним.
показати весь коментар
29.10.2022 21:22 Відповісти
яким боком, задом, хвостом чи рилом кацапи до українського зерна??? для чого з кремлівськими свинособаками перемовини? ввести військові кораблі країн - союзниць і забезпечити цей коридор. знищуючи кацапські лоханки, якщо зайдуть в любі територіальні води, хоч України, хоч Румунії, хоч Болгарії або Турції. якщо будуть проогрожувати, знищувати нечисть і в 200 км. економічних зонах.
показати весь коментар
29.10.2022 21:25 Відповісти
Оце в єдиного в вас слушна думка, два пива цьому козаку)
показати весь коментар
29.10.2022 21:33 Відповісти
дякую!
показати весь коментар
29.10.2022 21:53 Відповісти
Їх треба щимити (душити), а не вести перемовини. Орда розуміє тільки силу.
показати весь коментар
29.10.2022 22:02 Відповісти
Если бы они реально заботились о голодных африканцах, возможно их бы волновали и жизни украинцев.
Но их заботят голодные европейские коровы (в буквальном смысле этого слова), а потому ...
показати весь коментар
29.10.2022 23:58 Відповісти
болота мацковии,недострана террорист.Врет как как дышит
показати весь коментар
30.10.2022 07:21 Відповісти
Торгуються, чим би ще принудити поступитися Україну.
показати весь коментар
30.10.2022 08:02 Відповісти
 
 