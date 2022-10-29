ООН веде переговори з російською владою щодо виходу РФ із "зернової угоди"
Організація Об’єднаних Націй заявила, що веде переговори з російською владою після того, як Росія оголосила про призупинення участі в угоді з експорту зерна.
Про це повідомляє CNN з посиланням на речника ООН Стефана Дюжарріка, передає Цензор.НЕТ з посиланням ЛігаБізнесІнформ.
"Ми бачили повідомлення Російської Федерації про призупинення їхньої участі в Чорноморській зерновій ініціативі після нападу на Чорноморський флот РФ. Ми підтримуємо зв’язок із російською владою з цього приводу", – сказав він.
"Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу, яка є надзвичайно важливою гуманітарною діяльністю, що явно позитивно впливає на доступ до їжі для мільйонів людей у всьому світі", – додав Дюжаррік.
Будь ласка, зачекайте...
Якась секта дармоїдів та хабарників, а не ООН
збитки від руйнувань більше ніж пів трільйона баксів
а зерно на першому плані.....
Україна потопила ракетоносці, негри повиння дохнути з голоду
цей ************ воює з ЗСУ чи неграми????? його, млять мать...
Якщо це натяк на те, що Україна повинна припинити бити рашистів навіть на своїй території, то, як на мене, най хоч увесь світ буде пухнути з голоду, а нам свою справу робити - звільняти наші землі!
Нас русские нацисты ставят в положение - мы будем убивать ваших граждан, а взамен вы будете иметь возможность поставлять зерно в страны Африки что бы они имели возможность кормить своих граждан
да обеим прямой конфликт, совсем не нужен.
турция успевает сливки снимать, про румынов мало знаю ибо совсем не видно.
Жизненно важно выкинуть террористов из ООН и ввести миротворческий контингент который обеспечит вывоз украинской продукции из Украины.
От як «Калібрами» звідти бомбити ТЕС та дитячі майданчики - то не треба в ООН, а тут захотілось. Чекаємо нові перли Нєбєнзі про бойових комарів.
більше продовжувати її Україні не має сенсу
ми спокійнісінько можем вивозити зерно другими дорогами
і без участі рашистів-путіністів
А ні, то хай дохнуть з голоду та і далі оглядаюся на путіна...
Но их заботят голодные европейские коровы (в буквальном смысле этого слова), а потому ...