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поховання (188) смерть (6708) Харківщина (6053) Монастирський (392)

На Харківщині знайшли 765 тіл загиблих під час війни, попередньо ідентифіковано 453, - Монастирський

поховання

У Харківській області на 29 жовтня правоохоронці виявили 765 тіл загиблих під час окупації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі нацмарафону повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"На Харківщині знайдено 765 тіл, з них попередньо ідентифіковано 453", - сказав Монастирський.

"Складність у тому, що всі експертизи проводяться через ДНК-аналіз. Візуально встановити схожість вже майже неможливо, тому відбираються зразки ДНК від тіл. Йдуть запити від родичів зниклих, потім родичі здають ДНК й відбувається порівняння. У разі, якщо є збіг, тоді ми можемо казати, що так, особа ідентифікована", - пояснив міністр.

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Черга на ДНК-експертизу стоїть у два місяці в середньому.

За його словами, ймовірніше, людей, яких не зможуть ідентифікувати, за деякий час ховатимуть на спеціальних майданчиках, взявши зразки ДНК. Коли родичі загиблого, чия особа не встановлена, звернуться, й аналіз покаже збіг, людину дозволять перепоховати.

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Кацапи це не люди, це створіння гірше чуми.
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29.10.2022 20:48 Відповісти
Это ужасно... . А еще ужаснее, что в Херсоне может быть еще хуже.
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29.10.2022 21:03 Відповісти
в Мариуполе пипец!!!
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29.10.2022 22:24 Відповісти
Вірю(
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30.10.2022 00:07 Відповісти
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29.10.2022 21:23 Відповісти
 
 