Херсон і Чорнобаївка спорожніли: росіяни тікають разом з технікою, - Хлань
Росіяни перекидають техніку на лівий берег Дніпра і залякують місцеве населення.
З Чорнобаївки вперше з моменту захоплення Херсонської області ворог вивіз всю техніку. У самому Херсоні росіян стало набагато менше. Про це в ефірі телемарафону розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За словами Хланя, в облцентрі росіян стало менше, але вони продовжують грабувати місто. А Чорнобаївка спорожніла вперше за довгі місяці.
"Підготовки до вуличних боїв у місті Херсоні не видно. Укріплень не видно, якихось нових споруд і нових там мішків з піском і блокпостів – цього всього не спостерігається. ... Вони заявили, що нібито евакуацію завершено, але тим не менше продовжують грабувати. Вчора зазначалося, що окупанти продовжували пакувати обладнання медичних закладів, продовжували вивозити, в тому числі і "швидкі". Ми побачили супутникові знімки Чорнобаївки, яка виглядає абсолютно порожньою. Ми всі пам'ятаємо, безумовно, серіали, коли наша артилерія відпрацьовувала техніку окупантів. Але попри це окупанти завжди Чорнобаївку використовували як логістичний центр, бо вона логістично зручна для перерозподілу техніки та зброї. Ось за цими знімками ... Чорнобаївка абсолютно спорожніла від техніки і від боєприпасів. І це вперше з дня окупації міста Херсона та Херсонської області", – каже Хлань.
Чиновник також зазначає, що росіяни перекидають техніку на лівий берег Дніпра.
"Вона не йде масово на правий, а все-таки відхід техніки з лівого берега, його видно. Вони це здійснюють у районі Каховської ГЕС на переправах у селах Львова та Козацьке, у бік Нової Каховки видно переміщення техніки. Також це переміщення техніки в районі Антонівського мосту на понтонах, міксують з цивільними машинами", – додає він.
Що стосується цивільних, Хлань зазначає, що кілька тисяч людей піддалися паніці і залишили Херсон, виїхавши в Росію.
"Частина людей дійсно піддалася паніці і поїхала разом з тими колаборантами, які цілеспрямовано їхали в бік Росії. Повідомляється про те, що по 1000 сидячих місць в автобусах окупанти щодня надавали. Хоч вони розповідають, що 30 тисяч перемістили в Росію, можна елементарно порахувати: не більше 5-6 тисяч вони вивезли в Російську Федерацію. Обіцяють по 100 тисяч гривень в еквіваленті одноразової допомоги та якийсь житловий сертифікат. Незрозуміло, що це за сертифікат, де він буде застосовуватися. Але розповідають, що нібито його можна буде використовувати як початковий внесок за іпотекою. Може, десь у Хабаровському краї. Людей вивозять Краснодарський край, далі зв'язок з людьми втрачається", – повідомив Хлань.
Радник голови ОВА також висловив побоювання з приводу того, що репресії в Херсоні можуть посилитися, оскільки відмовляються виїжджати з міста переважно люди з активною проукраїнською позицією.
Зараз окупанти домагаються того, щоб якомога більше людей виїхали з міста.
"Ось вчора був ще один вибух в одному з відділень поліції. Давайте відзначимо, що ці відділення поліції порожні. Це ось другий вже вибух у відділенні поліції. Вони порожні, але окупанти починають роздувати скандал, нібито "бачите, терористичні акти". Ось, "Збройні Сили України влаштовують терористичні акти". Тобто відбувається нагнітання ситуації, заохочують, щоб люди евакуювалися з Херсона", – переконує він.
Будь ласка, зачекайте...
Або мовчіть обоє або договоріться казати щось одне...
З Москви-ріки 29 жовтня дістали тіло російського генерала Олександра Лапіна. Він командував угрупованням загарбницьких військ "Центр". На місці працюють медики та рятувальники. Про це https://24tv.ua/moskvi-riki-distali-tilo-generala-lapina_n2187712 "24 каналу" повідомили джерела у спецслужбах.
Втім, російські ЗМІ та офіційні ресурси наразі не коментують інформацію.
КОМУ БУЛА ВИГІДНА ЛІКВІДАЦІЯ ЛАПІНА
Лапін керував угрупованням, яке воює на лугансько-харківському напрямку. Зауважимо, саме його неодноразово критикував голова Чечні рамзан кадиров. Він звинуватив генерала спочатку у відступі окупантів з Харківської області, потім - у "здачі" Лимана та прориві ЗСУ в інших населених пунктах Донецької області.
Критикував Лапіна і очільник ВПК "Вагнер" Євгеній Пригожин. У мережі зазначали, що Кадиров та Пригожин на початку жовтня розпочали кампанію з дискредитації генерала. Можна припустити, що генерала "прибрали" саме через внутрішні конфлікти російської верхівки.
Зауважимо, що кадирова та пригожина до критики спонукали, ймовірно, саме внутрішня боротьба за вплив та прагнення отримати доступ до коштів воєнного бюджету, ніж хвилювання за поразки окупантів на фронті.
Судячи з того, що відбувається навколо *****, я маю на увазі неймовірний вплив пригожина останнім часом та його всемогутність свідчать лише про те, що військові - це його вороги. Як у справжнього урки-рецидивіста його ненависть до ментів та військових може зробити нам багато корисного. Повбивають своїх генералів, а замість них прийдуть урки без військового досвіду та знань. Гіркін вже фінансується пригожиним та збирає армію одічалих.
Зараз дивилась відео Швеця на цю тему, було цікаво.
https://twitter.com/Yuri57048376/status/1586429925061529602 2 ч
Нехай і фейк, але якщо довго сидіти на березі річки, то рано чи пізно по ній пропливе труп кацапського хінірала))
Из Москвы-реки сегодня достали тело российского генерала Александра Лапина. Он командовал рашистской группировкой захватнических войск "Центр".
Вот теперь точно уволили.