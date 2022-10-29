УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10480 відвідувачів онлайн
Новини Війна
33 109 132
армія рф (16180) Херсон (3193) Чорнобаївка (77) Хлань (119)

Херсон і Чорнобаївка спорожніли: росіяни тікають разом з технікою, - Хлань

херсон

Росіяни перекидають техніку на лівий берег Дніпра і залякують місцеве населення.

З Чорнобаївки вперше з моменту захоплення Херсонської області ворог вивіз всю техніку. У самому Херсоні росіян стало набагато менше. Про це в ефірі телемарафону розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За словами Хланя, в облцентрі росіян стало менше, але вони продовжують грабувати місто. А Чорнобаївка спорожніла вперше за довгі місяці.

"Підготовки до вуличних боїв у місті Херсоні не видно. Укріплень не видно, якихось нових споруд і нових там мішків з піском і блокпостів – цього всього не спостерігається. ... Вони заявили, що нібито евакуацію завершено, але тим не менше продовжують грабувати. Вчора зазначалося, що окупанти продовжували пакувати обладнання медичних закладів, продовжували вивозити, в тому числі і "швидкі". Ми побачили супутникові знімки Чорнобаївки, яка виглядає абсолютно порожньою. Ми всі пам'ятаємо, безумовно, серіали, коли наша артилерія відпрацьовувала техніку окупантів. Але попри це окупанти завжди Чорнобаївку використовували як логістичний центр, бо вона логістично зручна для перерозподілу техніки та зброї. Ось за цими знімками ... Чорнобаївка абсолютно спорожніла від техніки і від боєприпасів. І це вперше з дня окупації міста Херсона та Херсонської області", – каже Хлань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні та області зник російський мобільний зв’язок

Чиновник також зазначає, що росіяни перекидають техніку на лівий берег Дніпра.

"Вона не йде масово на правий, а все-таки відхід техніки з лівого берега, його видно. Вони це здійснюють у районі Каховської ГЕС на переправах у селах Львова та Козацьке, у бік Нової Каховки видно переміщення техніки. Також це переміщення техніки в районі Антонівського мосту на понтонах, міксують з цивільними машинами", – додає він.

Що стосується цивільних, Хлань зазначає, що кілька тисяч людей піддалися паніці і залишили Херсон, виїхавши в Росію.

"Частина людей дійсно піддалася паніці і поїхала разом з тими колаборантами, які цілеспрямовано їхали в бік Росії. Повідомляється про те, що по 1000 сидячих місць в автобусах окупанти щодня надавали. Хоч вони розповідають, що 30 тисяч перемістили в Росію, можна елементарно порахувати: не більше 5-6 тисяч вони вивезли в Російську Федерацію. Обіцяють по 100 тисяч гривень в еквіваленті одноразової допомоги та якийсь житловий сертифікат. Незрозуміло, що це за сертифікат, де він буде застосовуватися. Але розповідають, що нібито його можна буде використовувати як початковий внесок за іпотекою. Може, десь у Хабаровському краї. Людей вивозять Краснодарський край, далі зв'язок з людьми втрачається", – повідомив Хлань.

Радник голови ОВА також висловив побоювання з приводу того, що репресії в Херсоні можуть посилитися, оскільки відмовляються виїжджати з міста переважно люди з активною проукраїнською позицією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські магазини припиняють роботу на правому березі Херсонщини, окупанти забороняють постачати продукти, - Хлань

Зараз окупанти домагаються того, щоб якомога більше людей виїхали з міста.

"Ось вчора був ще один вибух в одному з відділень поліції. Давайте відзначимо, що ці відділення поліції порожні. Це ось другий вже вибух у відділенні поліції. Вони порожні, але окупанти починають роздувати скандал, нібито "бачите, терористичні акти". Ось, "Збройні Сили України влаштовують терористичні акти". Тобто відбувається нагнітання ситуації, заохочують, щоб люди евакуювалися з Херсона", – переконує він.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
.
показати весь коментар
29.10.2022 20:56
+27
Херсон і Чорнобаївка не тому спорожніли. Там всіх зїли генномодифікованы бойові комарі
показати весь коментар
29.10.2022 21:03
+23
Якусь підлість готують, козломордим вірити - себе не поважати.
показати весь коментар
29.10.2022 20:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Напівхороша новина)Техніку та зброю залиште,казли))
показати весь коментар
29.10.2022 21:05 Відповісти
Это все ни о чем. Если бы реально собирались уходить с правого берега, о чем уже полтора месяца из каждого утюга, ситуациЯ на фронте была бы совершенно иной. Пока продвижений, на считая самого северо-запада правобережной группировки уже два месяца практически нет. Давайте друг другу писаить-"бегут, сдаются", легче от этого не будет.
показати весь коментар
29.10.2022 21:07 Відповісти
Хланю лавры Гайдая не дают покоя....я по новостям не понимаю уже....,они уходят или накопичують сили на правому березi....
показати весь коментар
29.10.2022 21:12 Відповісти
Зеленський каже що не відходять цей що відходять. Хер вас поимеш хлопці.
Або мовчіть обоє або договоріться казати щось одне...
показати весь коментар
29.10.2022 21:17 Відповісти
ЗАЧИСТКА У КРЕМЛІ: З МОСКВИ-РІКИ ДІСТАЛИ ТІЛО ГЕНЕРАЛА ЛАПІНА, ЯКИЙ КОМАНДУВАВ ОКУПАНТАМИ НА СХОДІ УКРАЇНИ - ЗМІ

З Москви-ріки 29 жовтня дістали тіло російського генерала Олександра Лапіна. Він командував угрупованням загарбницьких військ "Центр". На місці працюють медики та рятувальники. Про це https://24tv.ua/moskvi-riki-distali-tilo-generala-lapina_n2187712 "24 каналу" повідомили джерела у спецслужбах.

Втім, російські ЗМІ та офіційні ресурси наразі не коментують інформацію.
КОМУ БУЛА ВИГІДНА ЛІКВІДАЦІЯ ЛАПІНА

Лапін керував угрупованням, яке воює на лугансько-харківському напрямку. Зауважимо, саме його неодноразово критикував голова Чечні рамзан кадиров. Він звинуватив генерала спочатку у відступі окупантів з Харківської області, потім - у "здачі" Лимана та прориві ЗСУ в інших населених пунктах Донецької області.

Критикував Лапіна і очільник ВПК "Вагнер" Євгеній Пригожин. У мережі зазначали, що Кадиров та Пригожин на початку жовтня розпочали кампанію з дискредитації генерала. Можна припустити, що генерала "прибрали" саме через внутрішні конфлікти російської верхівки.
Зауважимо, що кадирова та пригожина до критики спонукали, ймовірно, саме внутрішня боротьба за вплив та прагнення отримати доступ до коштів воєнного бюджету, ніж хвилювання за поразки окупантів на фронті.
показати весь коментар
29.10.2022 21:19 Відповісти
Это просто УГРЮМСТАН... каароч у пыни должен морозец по шкуре пробежаться... А ШО ДЕЛАТЬ...ЭТО ЖИСТЯ...ХЕХ...
показати весь коментар
29.10.2022 22:19 Відповісти
Не комментируют потому что вы купились на фейк. Вам простительно, у вас нет возможности это проверить, а вот крупным информагенствам-нет.
показати весь коментар
29.10.2022 22:29 Відповісти
Я взял инфу с нашего украинского сайта - пятый канал.
показати весь коментар
29.10.2022 22:48 Відповісти
"Я прямо даже жалею, что написал сегодня эту шутку в Твиттере! Пошла гулять новость по Интернету. Надо будет в конце каждого сообщения ставить знак ЧЮ - чувство юмора" - написал публицист Сергей Талк и прикрепил скриншот опубликованной "сенсации" от СМИ(с)
показати весь коментар
29.10.2022 22:58 Відповісти
Нажаль, це фейк. Але шкода...
показати весь коментар
29.10.2022 23:46 Відповісти
Давайте зачекаємо, може і не фейк.

Судячи з того, що відбувається навколо *****, я маю на увазі неймовірний вплив пригожина останнім часом та його всемогутність свідчать лише про те, що військові - це його вороги. Як у справжнього урки-рецидивіста його ненависть до ментів та військових може зробити нам багато корисного. Повбивають своїх генералів, а замість них прийдуть урки без військового досвіду та знань. Гіркін вже фінансується пригожиним та збирає армію одічалих.

Зараз дивилась відео Швеця на цю тему, було цікаво.
показати весь коментар
30.10.2022 00:01 Відповісти
Yuri@Yuri57048376

https://twitter.com/Yuri57048376/status/1586429925061529602 2 ч

Нехай і фейк, але якщо довго сидіти на березі річки, то рано чи пізно по ній пропливе труп кацапського хінірала))
показати весь коментар
30.10.2022 00:34 Відповісти
Дивує , з якою легкістю їх випускають! Панянка з " Пвдня " постійно говорила про " вогневий контроль " над переправами! Наразі , замовкла. Те , що прикриваються цивільними , дурня! За цими " цивільними " тюрма "плаче ". Тікають разом з " хазяями " ! Це всі розуміють , но випускають ! Щось не так !
показати весь коментар
29.10.2022 21:20 Відповісти
Прочитала на канале Саши Сотника:

Из Москвы-реки сегодня достали тело российского генерала Александра Лапина. Он командовал рашистской группировкой захватнических войск "Центр".

Вот теперь точно уволили.
показати весь коментар
29.10.2022 21:28 Відповісти
рашисти,кадирівці,генерал-потопельник,а в нашій памяті залишилось як нинішня влада кидала за грати в МИРНИЙ час генералів по політичних мотивах і цим послабила АРМІЮ
показати весь коментар
29.10.2022 21:28 Відповісти
ехай нафуй, навсегда...
показати весь коментар
29.10.2022 21:30 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2022 21:31 Відповісти
Наведені переправи, курсують баржі, міст через каховську гес знову функціонує, кацапи масово вивозять техніку та людей.
показати весь коментар
29.10.2022 21:32 Відповісти
Чого ж тоді ВСУ стоять на місці? Мабудь тому що ніхто нічого не виводить.
показати весь коментар
29.10.2022 22:45 Відповісти
ВСУ вже в Херсоні.
показати весь коментар
29.10.2022 22:50 Відповісти
А таргани все тікають і тікають і навіть Зе їм нічим допомогти не може 😁
показати весь коментар
29.10.2022 21:40 Відповісти
Шо,знову "жест доброї волі"?
показати весь коментар
29.10.2022 21:44 Відповісти
Хлань то базікало. Вірити йому неможна.
показати весь коментар
29.10.2022 21:59 Відповісти
А в цей час антоновский мост забавовнявiв.
показати весь коментар
29.10.2022 22:21 Відповісти
Щось про Херсон схоже на черговий пиз№іж.
показати весь коментар
29.10.2022 22:32 Відповісти
Не думаю что надо принимать в серьёз заявления какого-то там советника.
показати весь коментар
29.10.2022 22:43 Відповісти
не думаю что было какое-то там заявление.
показати весь коментар
29.10.2022 22:47 Відповісти
ага, после потери Херсона, верю каждому слову неизвестных людей
показати весь коментар
29.10.2022 23:02 Відповісти
Нічо так контроль над мостами та переправами
показати весь коментар
29.10.2022 23:28 Відповісти
Якась маячня. Вже дві неділі тікають, їх що там було, мільйон?
показати весь коментар
29.10.2022 23:29 Відповісти
Покотилося. Москалі ще самі собі не хочуть признатись. але цей процес вони вже не зможуть зупинити навіть до Волги. За Урал ми точно не підемо, там нехай китайці кацапню по санітарних таборах розподіляють. Недарма ж набудували? А лікувати китайці ******* - їх рисом не годуй, а дай полікувати.
показати весь коментар
30.10.2022 00:03 Відповісти
Здається,- це- пастка. З «Чєрнобаєвкі»? Вони там поклали стільки своїх дебілів, і тут- тікають… щось, підлота, придумал
показати весь коментар
30.10.2022 14:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 