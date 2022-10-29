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Новини Санкції проти Росії
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Єврокомісар Рейндерс допустив заморозку резервів Центробанку РФ, поки Росія не почне відбудову України

євро

Резерви Центробанку РФ можна було б тримати "замороженими", поки Росія добровільно не погодиться на відбудову України.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За його словами, Євросоюз заморозив російські активи на суму понад 17 мільярдів євро у рамках санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

"Наразі активи 90 осіб були заморожені, понад 17 мільярдів євро в семи країнах-членах, у тому числі 2,2 мільярда євро в Німеччині", - сказав він медіагрупі видань Funke.

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ЄС затвердив вісім пакетів санкцій з початку російської війни проти України вісім місяців тому. Українські політики неодноразово вимагали використати заморожені активи для відновлення країни після війни.

"Якщо ЄС конфіскує гроші, які надходять від кримінального бізнесу, їх можна направити в компенсаційний фонд для України. Однак ця сума далеко не достатня для фінансування реконструкції", - вважає єврокомісар.

За його словами, в рамках західних санкцій також заморожено 300 мільярдів євро з валютних резервів російського Центробанку.

"З моєї точки зору, ці 300 мільярдів євро принаймні можна зберегти як гарантію, поки Росія добровільно не візьме участь у відбудові України", - сказав Рейндерс.

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Топ коментарі
+5
не почне-навіть не думай.. але гроші зелебобікам теж не давай-розкрадуть все
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29.10.2022 22:35
+4
Деньги можно сразу перечислять на счета западных строительных компаний, чтобы сразу одновременно со всех стран запада присылали людей с готовыми планами проектов и одновременно шла стройка и учитывалось все так, чтобы были построены сразу проекты работающие - это должны быть дома, садики, школы, университеты, создавались сразу технологические парки в которых были процессы от А до Я выстроены. Можно строить вообще новые города. Можно выбрать по модели США. То бишь каждый город по направлению развит. Лас Вегас - казино, Нью Йорк - биржи и бизнес. Лос-Анджелес - кино - Голивуд. Типа того можно делать и в Украине. Можно тоже договориться с компаниями Голивуда, чтобы в Украине строили павильоны, открывали свои филиалы и так далее. С силиконовой долиной договориться, чтобы в Украине тоже строилось, как там и филиал был в Украине. Военно-промышленный комплекс нужно создавать мощный и чтобы со всего Запада были компании представлены в пазле. Чтобы танк допустим собирался из всех лучших комплектующих Запада и все вместе работали над этим и потом будем вооружать весь Запад - нашу сторону.
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29.10.2022 22:50
+2
Заморозили 17 мільярдів доки рашка не погодиться викласти з пів-трільона?
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29.10.2022 22:40
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не почне-навіть не думай.. але гроші зелебобікам теж не давай-розкрадуть все
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29.10.2022 22:35 Відповісти
Потрібно прийняти закон про відрубування руки у держслужбовців,що прокралися.І обидвох рук,якщо в військовий час.
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29.10.2022 23:00 Відповісти
Заморозили 17 мільярдів доки рашка не погодиться викласти з пів-трільона?
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29.10.2022 22:40 Відповісти
За його словами, в рамках західних санкцій також заморожено 300 мільярдів євро з валютних резервів російського Центробанку Джерело:
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29.10.2022 22:50 Відповісти
300 миллиардов - этого мало! Украине нужно по 300 миллиардов в год с РФ получать репарации и контрибуции!
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29.10.2022 22:52 Відповісти
Понятно что это минимум

И ущерб намного больше уже

Просто это "уже есть"
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29.10.2022 22:54 Відповісти
плюс
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29.10.2022 22:55 Відповісти
и то 300 миллиардов мало ибо разрушения колоссальные и ограбления, что целыми заводами воровали и вообще все воровали, даже с больниц оборудование дорогостоящие, банки, машины, вообще все за долгие годы выстроенное было разграблено. Россия должна Украине 300 триллионов долларов! И каждому пострадавшему, чьих родных русские убили, чьи дома разрушили - по 5 миллионов долларов от России!
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29.10.2022 22:56 Відповісти
Деньги можно сразу перечислять на счета западных строительных компаний, чтобы сразу одновременно со всех стран запада присылали людей с готовыми планами проектов и одновременно шла стройка и учитывалось все так, чтобы были построены сразу проекты работающие - это должны быть дома, садики, школы, университеты, создавались сразу технологические парки в которых были процессы от А до Я выстроены. Можно строить вообще новые города. Можно выбрать по модели США. То бишь каждый город по направлению развит. Лас Вегас - казино, Нью Йорк - биржи и бизнес. Лос-Анджелес - кино - Голивуд. Типа того можно делать и в Украине. Можно тоже договориться с компаниями Голивуда, чтобы в Украине строили павильоны, открывали свои филиалы и так далее. С силиконовой долиной договориться, чтобы в Украине тоже строилось, как там и филиал был в Украине. Военно-промышленный комплекс нужно создавать мощный и чтобы со всего Запада были компании представлены в пазле. Чтобы танк допустим собирался из всех лучших комплектующих Запада и все вместе работали над этим и потом будем вооружать весь Запад - нашу сторону.
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29.10.2022 22:50 Відповісти
она не согласиться. замораживайте и передавайте на баланс Украины.
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29.10.2022 22:52 Відповісти
А чому ще досі не заморозили ???
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30.10.2022 07:45 Відповісти
 
 