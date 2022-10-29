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Новини Санкції проти Росії
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Росія розбирає на деталі для армії пралки і холодильники, які купує через треті країни, - Bloomberg

чіп

Росія може використовувати мікрочипи з побутової техніки для військових цілей.

Офіційні особи в Європі занепокоєні несподіваним сплеском експорту побутової техніки, яку РФ може купувати через треті країни для подальшого використання мікрочипів з пральних машин і холодильників у військовій техніці. Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Видання зібрало дані з Євростату, які свідчать про те, що Вірменія імпортувала більше пральних машин з Європейського Союзу за перші вісім місяців року, ніж за останні два роки разом узяті.

Дивну тенденцію помітили і у закупівлях Казахстану. Ця країна імпортувала європейські холодильники на суму 21,4 мільйона доларів до серпня 2022 року. Це більше ніж утричі перевищує суму за аналогічний період минулого року. При цьому дані уряду Казахстану свідчать про стрибок у постачанні холодильників, пральних машин та електричних молоковідсмоктувачів до Росії.

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І хоча таке зростання може говорити про намагання російського бізнесу зменшити дефіцит імпорту побутової техніки, у Європі виникли певні побоювання. Цілком імовірно, що деталі з цієї техніки використовуються Росією у військових цілях.

"Навіть дуже складні російські системи озброєння часто будуються зі стандартними мікроелектронними компонентами, які містяться в низці комерційних товарів. Цілком можливо, що російський військово-промисловий комплекс імпортує такі товари для розбору їх на запчастини", – вважає директор з відкритих джерел розвідувальних та аналітичних досліджень у Королівському інституті об'єднаних озброєнь Джеймс Бірн.

Видання зазначає, що незрозуміло, які саме компоненти побутової техніки можуть бути використані для потреб російської армії, хоча зазвичай усі вони містять мікрочипи.

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Топ коментарі
+14
значит нефиг поставлять парашке ютюги с чипами, пусть гладят на углях и стирают в волге...
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29.10.2022 23:38
+13
праски ,раніше були безпровідні
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29.10.2022 23:55
+11
Как-то жалко выглядит "втарая армия мира"
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29.10.2022 23:41
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значит нефиг поставлять парашке ютюги с чипами, пусть гладят на углях и стирают в волге...
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29.10.2022 23:38 Відповісти
праски ,раніше були безпровідні
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29.10.2022 23:55 Відповісти
,,,а як фігачили- вийдеш на кирильцо, зробиш заряд навколо голови і на тобі-одні кальсони вже попрасовані. Правда, а хто їх там прасував-постійно обісрані...
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30.10.2022 04:19 Відповісти
не ті що купують, а ті що крадуть в Україні...
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29.10.2022 23:40 Відповісти
Как-то жалко выглядит "втарая армия мира"
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29.10.2022 23:41 Відповісти
всрата армііія міііра
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29.10.2022 23:44 Відповісти
сначала силы в костюме ратник захватывают стиралки запада, а потом выковыряв чипы доходят до океана где моют сапоги
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29.10.2022 23:45 Відповісти
А чому в лапках, "вторая армия мира"?
Ось https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php в рейтингу за жовтень 2022 Росія все ще друга армія світу, ну як мінімум за даними global firepower
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29.10.2022 23:50 Відповісти
Тому, що цей рейтинг враховує ядерну зброю найбільше. Тому з точки зору цього рейтингу нічого не змінилося - ядерна зброя у кацапів залишилась така, яка й була.
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29.10.2022 23:52 Відповісти
Не правда! В рейтингу враховується більше 50 факторів. Ядерна зброя - тільки один з них.
Там же, все написано
...The finalized Global Firepower ranking below utilizes over 50 individual factors to determine a given nation's PowerIndex...
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30.10.2022 00:01 Відповісти
Так, враховується більше 50, але велика кількість ядерної брої - фактор вирішальний.
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30.10.2022 00:03 Відповісти
та я знаю, що там дофіга факторів. Але основних це 3 (тобто є фактори, які найбільш значущі) - населення (кількісний розмір армії та резерв), кількість авіації та кількість ядерних зарядів і їх носіїв. Саме тому ось тут питали чому Китай не другий, в нього авіації та ядерки набагато менше, в Індії ще менше в порівнянні з оркостаном.
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30.10.2022 00:15 Відповісти
Global Firepower:

NOTES/OBSERVATIONS:
Unit losses incurred during the Russo-Ukrainian War will be accounted for in the 2023 GFP index release. The update is tentatively expected in December 2022 - January 2023.
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29.10.2022 23:52 Відповісти
вона і буде в рейтингах другою. Бо там враховується кількість населення, авіація та ядерная зброя як пріорітетні компоненти. Населення здихає дуже повільно, авіація - це єдине, чого в них реально ще багато, а ядерна зброя нікуди не дінеться.
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29.10.2022 23:53 Відповісти
Ну населення в Китаї та Індії, більше в 10 разів, чим на Росії і все одно за даними цього рейтингу Російська армія сильніша за Китайську. І до речі літаків в Китаї вже більше ніж на Росії, та і морський флот, думаю сильніший та більший.
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30.10.2022 00:04 Відповісти
Хз що там враховується, але флот у Китая, це такий експеримент. Що з флотами роблять, Китай не особо в курсі, але мати щось подібне іншим треба.
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30.10.2022 07:34 Відповісти
А армія Ірану сильніша за Німецьку, Ізраїльську чи Українську? Якийсь цікавий рейтинг
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29.10.2022 23:57 Відповісти
Вірмени суки.
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29.10.2022 23:43 Відповісти
}{уйсосіяне
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29.10.2022 23:53 Відповісти
русня, а шо з *****?
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29.10.2022 23:43 Відповісти
Язнову десь не тут
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30.10.2022 00:23 Відповісти
Это легко проверить через таможни, оформление должно идти как реэкспорт.
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29.10.2022 23:47 Відповісти
Армения суки, реекспортируют стиралки на Россию, те скучивают чипы и делают ракеты.
Надо бы, Азербайджану, немного подрезать им крылья.
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29.10.2022 23:51 Відповісти
лучше яйца...
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29.10.2022 23:52 Відповісти
не факт что в ГТД заявляется реєкспорт...к тому же их по месту разбирают и только чипы вывозят. Да и кто будет проверять?
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29.10.2022 23:51 Відповісти
не факт що відсмоктувачі вони для військових цілей беруть
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29.10.2022 23:50 Відповісти
"ртом отсасывали при выплавке свинец и олово..... и из горящих глоток всего лишь два слова - диды и не такое отсасывали!" ))
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29.10.2022 23:53 Відповісти
"сидят в потьмах рабочие......"
чипы лезвиями "нева" из платы, лежащей на трофейном утюге, из трофейных стиралок выпаивают..... )) чем не "воспоминания о будущем" ))
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29.10.2022 23:50 Відповісти
може тому, рашисти крали пральні машини..по завдання партії і правітєльства....От тільки унітази?...там же чіпів нема...ніби то...ааааа...то напевно унітази животворящі...для боротьби з сатанізмом,як заповідав гундяєв
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29.10.2022 23:51 Відповісти
Цин

@PesdukMuhtar

·

https://twitter.com/PesdukMuhtar/status/1586369882714624000 6 ч

По севастопольскій бухті щось ***** не ясно. Цалієнко з Бутусовим: можливо щось горіло, а може й ні. Може то наші, а може й ні. Може щось навіть потонуло, але треба перевірити.
Що це за хрінь? Де притулин всепогодний супер-супутник, чи він кораблі не бачить?
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29.10.2022 23:51 Відповісти
Ну напевне у Цалієнко з Бутусовим не має доступу до супутника.
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29.10.2022 23:53 Відповісти
спутник давно летит в сторону тау Кита.
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30.10.2022 00:07 Відповісти
Гур хапнуло його і всьо
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30.10.2022 00:24 Відповісти
Из говна и палок + запчасти с стиралок - "мощ расии"...
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29.10.2022 23:53 Відповісти
А розумахи. Замість поставити собі адекватні побутові умови, розбирають і чудять.
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29.10.2022 23:55 Відповісти
А що зараз в Севастополі відбувається,знову хлопки?
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29.10.2022 23:56 Відповісти
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29.10.2022 23:57 Відповісти
Не думаю що в пралках чіпи багаторазового використання, раз на заводі зашили і більше непрошиваються, хоча...
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30.10.2022 00:03 Відповісти
Чипы от молокоотсосов идут в СУО в Т-90АМ "Прорыв", а из навороченных вибраторов - в "Ланцеты" - тогда дроном можно управлять из приложухи в смартфоне на дистанции до 40 км.
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30.10.2022 00:05 Відповісти
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30.10.2022 00:30 Відповісти
Новое, хорошо забытое старое. Этим занимались еще в СССР.
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30.10.2022 00:24 Відповісти
В шведів крадуть дорожні реєстратори. Пралки хоч купують. Країна.як говорив їх царь, цапцарап і ихтамнет.
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30.10.2022 00:48 Відповісти
Особенно много производительных чипов в японских унитазах с музыкой.
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30.10.2022 00:50 Відповісти
Спеціально для кацапського ринку треба компаудом позаливати всі мікрухи в побутовій техніці.
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30.10.2022 06:10 Відповісти
Перекуем стиралки на ракеты.
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30.10.2022 08:19 Відповісти
Скажіть будь ласка, які чіпи в унитазах АМД чи Інтеl?
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30.10.2022 10:08 Відповісти
Микроконтроллеры. Если честно звучит бредово. у того же Китая можно без проблем чего угодно купить, зачем стиралки. Скорее всего это вызвано наплывом кацапов в эти страны,которые пытаются там оселиться.
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30.10.2022 13:43 Відповісти
 
 