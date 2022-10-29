Росія після виходу з зернової угоди вже пропонує замінити українське зерно на своє
У російському Мінсільгоспі після зупинки участі країни в "зерновій угоді" заявили, що Росія готова повністю замінити українське зерно на світовому ринку.
Про це заявив глава Мінсільгоспу РФ Дмитро Патрушев, повідомляють РИА Новости і "Медуза", передає Цензор.НЕТ.
"З урахуванням врожаю нинішнього року, Російська Федерація готова повністю замістити українське зерно і здійснювати поставки за прийнятними цінами всім зацікавленим країнам", - заявив Патрушев.
"З урахуванням того, що Росія завжди була і залишається надійним партнером і готова забезпечити світ необхідним обсягом продовольства, наша країна готова в найближчі чотири місяці безоплатно поставити найбіднішим країнам до 500 тис. тонн зернових. Зокрема, ми це будемо робити за участю нашого надійного партнера – Туреччини", - додав він.
Патрушев також заявив, що зернова угода "не тільки не розв'язала проблеми нужденних країн, а й навіть у певному сенсі їх посилила", оскільки судна з України нібито переважно прямували до Європи, що неодноразово спростовувалося представниками України.
Будь ласка, зачекайте...
оонь до кацапії, як мухі на лайно летять - партнери знайшли один одного.
Не совсем...Иран разрабатывал дроны с 1989 года. То, что они получили в распоряжение пару сбитых американсикх дронов, конечно, способствовало разработке, но дроны у них были и до того.
Те, которые терроризируют наши города называются Шахед 136 не просто так - это 136я модель этой серии дронов...а у них есть и другие серии.
И да, у США нет таких дешевых и одновременно мощных дронов, да еще и в таких количествах.
Оборотни...
бо мета в них одна - знищення України, а це, в тому числі, означє позбавити Україну експорту, тобто грошей.
прикриється сомалі, ефіопією, голодаючіми мозамбікцямі, іраном, хріном собачiм - і погодиться на кацапські умови...
1. Всі преференції експорту за зерновою угодою для РФ будуть зняті.
2. РФ вклала кошти в накопичення пропозиції для експорту (нехай їх і куштує).
3. Військовий супровід кораблів з Українським зерном буде дуже ефективним!.
Росія не є надійним партнером ні в чому.
Для них головне - накормити Африку, бо інакше вони будуть вимушені кормити її власним зерном.
У мордорі все через згвалтування.
"Принуждение к миру, любви, закупке газа, зерна."
Тьху, збоченці довбані.
Невже російські та білоруські ракетні удари по наших елеваторах із зерном були не достатньою підставою щоб отравити та знищити все російське зерно і всі їх ферми?