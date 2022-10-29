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Росія після виходу з зернової угоди вже пропонує замінити українське зерно на своє

дмитрий,патрушев

У російському Мінсільгоспі після зупинки участі країни в "зерновій угоді" заявили, що Росія готова повністю замінити українське зерно на світовому ринку.

Про це заявив глава Мінсільгоспу РФ Дмитро Патрушев, повідомляють РИА Новости і "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

"З урахуванням врожаю нинішнього року, Російська Федерація готова повністю замістити українське зерно і здійснювати поставки за прийнятними цінами всім зацікавленим країнам", - заявив Патрушев.

"З урахуванням того, що Росія завжди була і залишається надійним партнером і готова забезпечити світ необхідним обсягом продовольства, наша країна готова в найближчі чотири місяці безоплатно поставити найбіднішим країнам до 500 тис. тонн зернових. Зокрема, ми це будемо робити за участю нашого надійного партнера – Туреччини", - додав він.

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Патрушев також заявив, що зернова угода "не тільки не розв'язала проблеми нужденних країн, а й навіть у певному сенсі їх посилила", оскільки судна з України нібито переважно прямували до Європи, що неодноразово спростовувалося представниками України.

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Топ коментарі
+30
Не своє зерно,а пижжене в Україні
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29.10.2022 23:59
+19
Если они выходят из зернового соглашения то и санкции должны на них вернуться соответствующие
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30.10.2022 00:02
+16
Через Туреччину хочуть. Значить, Чорним морем. Тобто, це не кацапське зерно - це теж українське зерно, просто вкрадене кацапами. Наїбуліна вже вихвалалася про "рєкордний уражай", який дивним чином збігся з окупацією зерносховищ Півдня України
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30.10.2022 00:06
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Гроші не пахнуть, щури з оон готові танцювати під кацапську дуду!
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29.10.2022 23:53 Відповісти
це може статися...
оонь до кацапії, як мухі на лайно летять - партнери знайшли один одного.
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29.10.2022 23:57 Відповісти
куй за щеку им...
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29.10.2022 23:53 Відповісти
замінити їм в масквабад ракету ядерну та в бункер на уралі
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29.10.2022 23:54 Відповісти
Та вже весь світ знає, які ви "надьожниє партньори"
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29.10.2022 23:56 Відповісти
Будущий през рашки
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29.10.2022 23:56 Відповісти
Альянс Кадирова з Прігожиним буде проти
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30.10.2022 00:19 Відповісти
это не тот патрушев)
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30.10.2022 01:43 Відповісти
Той вже старий, він саме цього свого сина й проштовкує на самий верх
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30.10.2022 03:41 Відповісти
Лучше потопить весь пиратский флот России и не идти на условия русских пиратов и террористов. Нужно Украине больше подводных дронов и больше ракет всех дальностей и больше беспилотников, эти шахиды иранские же по дронам США создали, Украине нужны оригинальные дроны от США - 5 тысяч дронов!!! Украина уничтожит всю Армию России!!!
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29.10.2022 23:56 Відповісти
"эти шахиды иранские же по дронам США создали"

Не совсем...Иран разрабатывал дроны с 1989 года. То, что они получили в распоряжение пару сбитых американсикх дронов, конечно, способствовало разработке, но дроны у них были и до того.
Те, которые терроризируют наши города называются Шахед 136 не просто так - это 136я модель этой серии дронов...а у них есть и другие серии.
И да, у США нет таких дешевых и одновременно мощных дронов, да еще и в таких количествах.
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30.10.2022 00:08 Відповісти
Та США якось не планували мабуть терористичні атаки , а для ударів по військовим цілям треба інші дрони .
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30.10.2022 00:13 Відповісти
Отож.
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30.10.2022 00:14 Відповісти
Комар может и в пароход с зерном из кацапии залететь. Случайно.
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29.10.2022 23:57 Відповісти
Не своє зерно,а пижжене в Україні
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29.10.2022 23:59 Відповісти
Кстати, таки да! и на это МЗС Украины просто обязано обратить внимание Мира.
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30.10.2022 00:06 Відповісти
ООН плевать чьё зерно, главное чтобы оно было.
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30.10.2022 00:25 Відповісти
Як так розумію "пизжене" уже розпродали ( якось з новин зникло про то шо Україна вимагає зарештувати чи не купувати крадене зерно як раз після "угоди". одна із умов ? (можливо помиляюсь ) , і тепер "угода" стала не потрібна москалям .
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30.10.2022 00:09 Відповісти
Надёжный партнёр?Даже не смешно.
Оборотни...
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30.10.2022 00:02 Відповісти
Если они выходят из зернового соглашения то и санкции должны на них вернуться соответствующие
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30.10.2022 00:02 Відповісти
Усі щось забули, що за цією угодою кацапам послабили санкції та дозволили продавати добрива. Зараз треба ці санкції миттєво повернути!!!
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30.10.2022 00:24 Відповісти
Там наверное и не только это
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30.10.2022 00:27 Відповісти
Тоді було також розблоковано постачання підсанкційних матеріалів у московитський анклав - Кенінгсбегрську обл.
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30.10.2022 16:50 Відповісти
Газ, нефть, алмази - ноу, хоть хліб заберу у населенія, мо чмобілізуватись будуть
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30.10.2022 00:04 Відповісти
Рф уже лет 10 в топе экспортёров зерна.
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30.10.2022 00:26 Відповісти
І шо?
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30.10.2022 00:35 Відповісти
Лось надувной топ - не зерно а понти
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30.10.2022 00:58 Відповісти
Твоя рашка в таком же *топ-10* як і *друга армія світу*
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30.10.2022 01:18 Відповісти
Про армию сказать сложно, но даже по англоязычным данным по экспорту пшеницы рф обошла США в 2016 году и с тех пор №1.
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30.10.2022 01:25 Відповісти
замість того аби сратись друг з другом достатньо відкрити статистику. Я про експорт зерна з раші більший ніж з України знав ще до 2014 року. Курська і інші області разом з Кубанню, що межують з нами більші по площі за Україну. А це - чорноземні області. Та й сіроземи при достатньому удобрюванні дають високі врожаї. Ще є степи поволжья. Можливо кукурудзи у відсотках вони вирощують менше.
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30.10.2022 12:48 Відповісти
та кацапи своє і безкоштовно ооні віддадуть,
бо мета в них одна - знищення України, а це, в тому числі, означє позбавити Україну експорту, тобто грошей.
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30.10.2022 00:05 Відповісти
Через Туреччину хочуть. Значить, Чорним морем. Тобто, це не кацапське зерно - це теж українське зерно, просто вкрадене кацапами. Наїбуліна вже вихвалалася про "рєкордний уражай", який дивним чином збігся з окупацією зерносховищ Півдня України
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30.10.2022 00:06 Відповісти
Не тільки зерносховищ...вони ще й врожай зібрали з Херсонщини і Запорізьскої області....
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30.10.2022 00:09 Відповісти
Крадене зерно вони роспродали під час дії зернової угоди, однією з умов було розблокувати платежі за нього, наше зерно пішло лише частково, через те що вони часто затримували відправку....
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30.10.2022 00:16 Відповісти
Вони й своє в більшості продавали через Чорноморські порти. Але потужності Новоросійська не надто великі. Тож захопивши Крим вони збільшили свої потужності за рахунок кримських портів. А наші заблокували в Маріуполі, Бердянську, Херсоні і Миколаєві. Тож поки не звільнимо Херсон, то про Миколаїв і говорити нічого. А взагалі для нашої безпеки раша не повинна мати кораблів у Чорному морі. Навіть торгові судна повинні арештовуватись через розбійницьку політику раші.
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30.10.2022 12:54 Відповісти
На своє, чи на те, що у нас вкрали?
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30.10.2022 00:08 Відповісти
Ну так а с х#я ли им по 500 тыс. тонн бесплатно предлагать африканским нигерам? Понятно,что краденное в Украине.
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30.10.2022 00:11 Відповісти
Вывезли зерно с Украины и хотят продать его как свое.
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30.10.2022 00:11 Відповісти
Вонючие ублюдки,которым различные гутиереши с радостью сделают минет.
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30.10.2022 00:12 Відповісти
Бізнес продовжується.. Невже газу їм не вистачило, щоб повестися на це лайно?
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30.10.2022 00:13 Відповісти
Не допоможе, кацапьске вороване зірно в крові, все пропаде та зіпсується.
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30.10.2022 00:16 Відповісти
для оон це черговий тест на вшивість і вона знов його не пройде.
прикриється сомалі, ефіопією, голодаючіми мозамбікцямі, іраном, хріном собачiм - і погодиться на кацапські умови...
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30.10.2022 00:17 Відповісти
да это дно...
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30.10.2022 00:23 Відповісти
Якщо світова спільнота поведе се вірно, то:
1. Всі преференції експорту за зерновою угодою для РФ будуть зняті.
2. РФ вклала кошти в накопичення пропозиції для експорту (нехай їх і куштує).
3. Військовий супровід кораблів з Українським зерном буде дуже ефективним!.
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30.10.2022 00:27 Відповісти
До речі варте уваги те, що ******** Патрушева став міністром. Нікакой карупциі на раисе нєт))
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30.10.2022 00:29 Відповісти
Який надійний партнер з маніяка і злочинця.
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30.10.2022 00:32 Відповісти
Яке своє?Вона сп"здила наше зерно а тепер видає за своє.
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30.10.2022 00:49 Відповісти
Патрушев тягне патрушева на президента 🤣 Кадыров в пролёте Скоро там будет море трупов
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30.10.2022 01:13 Відповісти
Не вийде. Це такий же шантаж, як і з газом.

Росія не є надійним партнером ні в чому.
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30.10.2022 01:18 Відповісти
ООН погодиться на умови терориста та підпише свій некролог .
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30.10.2022 01:51 Відповісти
Найцікавіше в цій історії те, що самі "нужденні" ні слова не мовлять. Може вони там не такі голодні??
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30.10.2022 06:14 Відповісти
ну так вони можуть за свої купити значно менше. Це оон бідкається аби в недемократичних і воровських режимах люди не вмирали з голоду. Така собі гуманність до одних, а те, що в Україні і раші теж гинуть люди через дії кремля, це оон турбує ще трохи менше ніж папу римського.
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30.10.2022 12:58 Відповісти
І ООН погодиться. Їм начхати, що більшою мірою то зерно українське, із захоплених територій, що гроші, які вони заплатять парашці за це, підуть на подальшу війну в Україні, на загибель тичяч українців.
Для них головне - накормити Африку, бо інакше вони будуть вимушені кормити її власним зерном.
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30.10.2022 08:13 Відповісти
По любові, взаємній згоді, домовленності, це не про кацапів.
У мордорі все через згвалтування.
"Принуждение к миру, любви, закупке газа, зерна."
Тьху, збоченці довбані.
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30.10.2022 09:45 Відповісти
Не обращая внимания на конвульсии молча 3.14ить.
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30.10.2022 09:46 Відповісти
Надежный партнёр аххахахаха
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30.10.2022 12:34 Відповісти
Да какое нахрен у рашки своё зерно, когда они последний хрен без соли доедают???
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30.10.2022 13:40 Відповісти
Питання, а чому це в рф досі існує зерно??? Чому воно досі не було знищено та не було отравлено?

Невже російські та білоруські ракетні удари по наших елеваторах із зерном були не достатньою підставою щоб отравити та знищити все російське зерно і всі їх ферми?
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30.10.2022 15:45 Відповісти
А значить нам блокаду вільного мореплавства а загарбнику тепер і санкції зняти і експорт якій їм ніхто і так не блокував...схема нехитра подивимось як безпринципний захід відреагує
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30.10.2022 16:04 Відповісти
 
 