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зерно (3092) Литва (2265) Ландсбергіс Габріелюс (210)

Світ має забезпечити військовий супровід судам з зерном із України, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що після того, як Росія оголосила про призупинення своєї участі в "зерновій угоді", експорт продовольства з портів України повинен супроводжувати "військовий ескорт".

"Переговори з Росією не працюють. Путін порушує домовленості та шантажує всіх нас. Якщо він продовжить ставити під загрозу експорт зерна з України, вільний світ має об'єднатися, щоб охороняти судноплавство з військовим ескортом. Обійдемося без шантажу", – заявив він, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шантаж Росії щодо "брудної бомби" варто сприймати серйозно, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: 
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Топ коментарі
+19
Хочь хтось таки промовив це у голос.
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29.10.2022 23:59
+13
А краще допомогти потопити всі посудини кремлівські))
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29.10.2022 23:59
+11
военный конвой ракетными корветами - ваще хорошая идея.
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30.10.2022 00:09
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Світ ще не дозрів до такого сценарію. Ще не зрозуміли з ким мають справу.
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29.10.2022 23:58 Відповісти
А краще допомогти потопити всі посудини кремлівські))
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29.10.2022 23:59 Відповісти
Хочь хтось таки промовив це у голос.
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29.10.2022 23:59 Відповісти
военный конвой ракетными корветами - ваще хорошая идея.
Мне нравится.
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30.10.2022 00:09 Відповісти
Браво! Совет не мальчика а мужа!! 💪✊
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30.10.2022 00:10 Відповісти
И это правда НАТО и США давно могли бы установить контроль. Пока не разгонят бездельников ООН, дела не будет.
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30.10.2022 00:13 Відповісти
Там Турция еще упирается
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30.10.2022 00:38 Відповісти
Розумахо, і нефіх ''недозрів'', отак і дозріє
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30.10.2022 00:15 Відповісти
Світ ще має забеспечити мир в Україні .

Світ ще має покарати країну терориста та її владу.

Світ ще має домогти відновити зруйновані міста в Україні .

Світ ще має прийняти нас до Альянсу та ЄС .

Чому саме зерно та добрива так непокоять світ, коли він знаходиться на межі існування, якщо бункерний щур таки ***** ядрьоною зброєю?
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30.10.2022 00:24 Відповісти
А що, залізницею зерно не їде, що Путіна треба прохати?
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30.10.2022 00:32 Відповісти
Для начала нужно чтобы Турция Босфор открыла для военных

Хотя бы
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30.10.2022 00:34 Відповісти
Тобто для моззковыъ? Чи як?
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30.10.2022 04:07 Відповісти
Ну хоть весь мир еще раз убедился что договариваться с кремлевским режимом нельзя. Любым договором они вытрут жопу когда им ето вздумается. Для рашистов вообще подписать договор ето называется обмануть врага. Как неоднократно любил говорить *****, ето рузкая смекалка, а не позор.
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30.10.2022 00:45 Відповісти
світ має вбити путлера накуй а не розводити підооорську торесастію!
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30.10.2022 01:14 Відповісти
там не один путлер, пів параші стерти з лиця земля, а ще краще всю повністю
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30.10.2022 06:19 Відповісти
Суднам, в судах судді, в суднах зерно
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30.10.2022 02:03 Відповісти
Не видно поки що реакції Ердогана. Невже він стерпить такий "кидок" Пуйла.
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30.10.2022 08:25 Відповісти
 
 