Світ має забезпечити військовий супровід судам з зерном із України, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що після того, як Росія оголосила про призупинення своєї участі в "зерновій угоді", експорт продовольства з портів України повинен супроводжувати "військовий ескорт".

"Переговори з Росією не працюють. Путін порушує домовленості та шантажує всіх нас. Якщо він продовжить ставити під загрозу експорт зерна з України, вільний світ має об'єднатися, щоб охороняти судноплавство з військовим ескортом. Обійдемося без шантажу", – заявив він, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

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