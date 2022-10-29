Світ має забезпечити військовий супровід судам з зерном із України, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що після того, як Росія оголосила про призупинення своєї участі в "зерновій угоді", експорт продовольства з портів України повинен супроводжувати "військовий ескорт".
"Переговори з Росією не працюють. Путін порушує домовленості та шантажує всіх нас. Якщо він продовжить ставити під загрозу експорт зерна з України, вільний світ має об'єднатися, щоб охороняти судноплавство з військовим ескортом. Обійдемося без шантажу", – заявив він, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Топ коментарі
+19 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар29.10.2022 23:59
+13 Коди Смарт
показати весь коментар29.10.2022 23:59
+11 Urs
показати весь коментар30.10.2022 00:09
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Світ ще має покарати країну терориста та її владу.
Світ ще має домогти відновити зруйновані міста в Україні .
Світ ще має прийняти нас до Альянсу та ЄС .
Чому саме зерно та добрива так непокоять світ, коли він знаходиться на межі існування, якщо бункерний щур таки ***** ядрьоною зброєю?
Хотя бы