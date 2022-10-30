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Держприкордонслужба (5681) Київська область (3803) прикордонники (1086) державна зрада (1638) ПВК Вагнер (1534)

На Київщині затримали двох зрадників, які прямували до столиці. ФОТОрепортаж

зрадники

На Київщині прикордонники виявили двох чоловіків, у засобах зв’язку яких містилися компроментуючі матеріалами, що свідчать про зв’язки з російськими окупантами. Громадяни прямували до столиці.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає Цензор.НЕТ.

"У громадянина України 1988 року народження, уродженця Луганської області, прикордонники виявили інформацію російської пропаганди, листування антиукраїнської спрямованості з особами, які проживають на тимчасово окупованій території. Також правоохоронці встановили, що чоловік знайомий з одним із бойовиків так званої чвк "вагнер".

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В іншого громадянина, 1950 року народження, уродженця Донецька прикордонники виявили російські рублі, записи розмов з правоохоронними органами рф та так званої днр, мобільні номери осіб, які тимчасово проживають на окупованих територіях та номери російських абонентів. Також прикордонники встановили, що чоловік наприкінці липня цього року їздив на територію рф, а в жовтні повернувся.

Для подальших правових дій громадян передали копметентним органам", - йдеться у повідомленні.

На Київщині затримали двох зрадників, які прямували до столиці 01
На Київщині затримали двох зрадників, які прямували до столиці 02

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Топ коментарі
+46
обычно в таком возрасте - это дети расконвоированных с тамбовщин и прочей чухломы, завезенных на работы после ВМВ на Луганщину и Донеччину. Там лишняя хромосома передавалась устойчиво.
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30.10.2022 00:29
+26
1950 року народження(c)....
Курва мать, якiй шляк мае дiда трафити, шоб в такомy вiци не жити спокiйно?
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30.10.2022 00:18
+16
72 рочкi цапу старому, а все зраднює свою країну.
а ви кажте перевиховувати....
кого?
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30.10.2022 00:33
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а як це можна поїхати на росію і вернутися назад в нас час?
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30.10.2022 00:14 Відповісти
Через інші країну можна.
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30.10.2022 00:16 Відповісти
1950 року народження(c)....
Курва мать, якiй шляк мае дiда трафити, шоб в такомy вiци не жити спокiйно?
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30.10.2022 00:18 Відповісти
обычно в таком возрасте - это дети расконвоированных с тамбовщин и прочей чухломы, завезенных на работы после ВМВ на Луганщину и Донеччину. Там лишняя хромосома передавалась устойчиво.
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30.10.2022 00:29 Відповісти
Через що, білку?
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30.10.2022 00:19 Відповісти
Два дебіла єтосіла.
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30.10.2022 00:24 Відповісти
72 рочкi цапу старому, а все зраднює свою країну.
а ви кажте перевиховувати....
кого?
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30.10.2022 00:33 Відповісти
Шпиёны реально тупые. Куда катится "русьскиймир"? Даже нашпиёнить уже мозгов не хватает.
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30.10.2022 00:53 Відповісти
На палю виродків!
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30.10.2022 04:39 Відповісти
Якщо людина з Донецька, то там вже 8 років ходять рублі.Записи розмов ...А що там?Дідок сперше на кордоні лугандоніі а потім на росіянському щось відповідав гебістам і при цьому записував це потайки щоб з нього ти уроди цапа не зробили? Тобто , людина з ризиком для життя записувала розмови з цим падлом (чи хтось думає що йому дозволили себе записувати) , а на нього вже тут ярлика причепили:зрадник?Ви серьйозно?Що там щє?Номери телефонів з окупованої теріторії? А якщо він приїхав з окупованої теріторії а хтось з родини й досі там, то які номера мусять бути?****, марсіантськи?А якщо є російськи номери у книжці, то може щє комусь не відомо , що вже десь з пів року як лугандонія перейшла на +7 замість +380 коду?Що щє?В ерефію в'їхав а потім з неї виїхав.А як щє можно , наприклад ,з Донецька не за всі кошти світу було у липні виїхати?Ну напишіть , вумники , за які кошти , наприклад , виїзджали через Запорізьку область у липні?А я напишу :від 2000 доларів наші, ****, тобто українські водії , мабуть у рамках гумдопомоги, драли з людей. Оці всі "запорізькі козаки" з паспортами України та пропискою на вільної теріторії. То чи не може бути так , що дідуган використав варіант з дуже довгим, але безкоштовним для нього шляхом трансферу через ерефію з життям десь у транзитних сібірських лагерях , та дочекався моменту , чи коли гроші отримав на виізд з рф, чи то часу підходящого на виізд?Тобто , дідуган -зрадник , а ви , **** ,лохторат великого боневтіка, який от все що вам вливав в вуха на виборах, все оказалось брехнею, бо як там, головне оказалося що потрібно було перестати стріляти.І як, перестав?То може вас потрібно засудити, за те що ви, падло, вибрали "слуг" разом з великим боневтиком коломойського, які шлях на південь України розмінували?І які після цього ордени своім лисим комедіантам кождого дня вішають?Тьфу!
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30.10.2022 05:35 Відповісти
Для подальших правових дій громадян передали копметентним органам", - йдеться у повідомленні. Джерело:

Так і має бути, правда?
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30.10.2022 06:53 Відповісти
"затримали двох зрадників" .Це ярлик, чи компетентні органи вже все розслідували? .Так і має бути, правда?
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30.10.2022 10:11 Відповісти
Правда, розберуться і дадуть оцінку автору матеріала.
До того ж, у повідомленні ДПСУ ні слова про зрадників, лише про «телефони, повні компромату».
Отже, слово це додав журналіст Цензора.
Його спитати не хочеш?
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30.10.2022 11:10 Відповісти
Я не мав мету розслідувати по ланцюгу за що діду журналіст Цензора надав ярлик "зрадник".Бо у коментарях вже все і так розтлумачили такі як ви, пан vigo.Я почув вас : ви не зрозумілі, що мій допис адресувався не Цензору або ДПСУ, а таким дописувачам як ви. Яким всегда все ясно: якщо з Донецька, то відразу зрадник. Мушу завершити на цьому своє листування, шановний представник електорату дїючого Президента, тому що знаходжусь у звільненні (служу в ЗСУ з 26.02) і вже просто немає часу на пустоту(((
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30.10.2022 11:36 Відповісти
Всі висловили свої припущення. Але не кидайтесь у звинувачення один одного. Може бути всяке. Заголовок можна було написати більш виважений.
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30.10.2022 07:17 Відповісти
Я не тільки висловив свої припущення, але і обгрунтував їх , на мій погляд досить логічно. Стосовно звінувачень ,то яких конкретно? Бо якщо ви маєте на увазі звинувачення 75%, що посадили на шію Україні пустобреха, ледве не просравшого країну, то так , я маю до вас , панове 75%, претензії. Так саме , як і претензії до електорату, що пасадив на шію Україні ( а значить і собі і мені) зека...Те, що вдалось вистояти у перші дні, то це не стільки заслуга пана бившого гарного комедіанта , а в основному заслуга нашої Армії, яку ледве не знищили після Пороха, і людей, що взяли у руки зброю в перші дні війни.Чи не єдина чеснота пана головного найнятого вами слуги що він , "бо не втік", як я розумію. А, щє- дорогі замість ракет (бо-ж було достатньо тільки перестати стріляти). Тобто ми маємо дорогі , по яких ворог за добу майже зі швідкістю потягу проїхав чверть країни (вітаю , вже не маємо) , замість ракет , за якими ми мусимо ходити тепер по всьому світу з протянутою рукою. А у "невиваженому" заголовку написано саме так , як і мало бути написано більшістю громадян цієї краіни (конкретніше: мінімум 75 відстокамі людей): "двох зрадників". Бо це все частки одного ланцюга : від нагородження лисих блазнів за те що вони продовжують відплясувати свій бидлогумор, відчисляючи з барського плеча на ЗСУ відсоток від гонорару за свої танці (до речі чи не за державні/лендлизівські кошти вони танцюють, "меня терзают смутньіе сомнения"?), до приклійки ярликів на людей тільки тому, що вони приїхали з окупованих міст. Так Армії допомогає вся громада, але нагороджають чогось тільки лисого.І да, я , наприклад , з Донецька. Але, хочь мені вже далеко за 50 , 25.02 я вже був у військоматі, а 26 го лютого -вже у ЗСУ, де служу і досі (так стало що сьогодні маю вільний час і нажаль мушу листуватись з вами).І я на власні очі бачив 25 го зранку , коли їхав до Шевченківського військомату, чергі молодяків у аптеки , банкомати та АТБ у порівнянні з чергою в 20-30 людей віком від 40+ у військоматі. А у інтернеті без проблем можно знайти фото проспекту Перемоги в районі б.мінІнфроструктури де видно чергу авто на виїзд проти черги на в'їзд у Киів.Це тікалі ваші 75% , ті що зараз легкою рукою дідугану кліють ярмо "зрадник".
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30.10.2022 11:21 Відповісти
Справді, особисто я вважаю на підставі життєвого досвіду і логіки поточних подій, що, за невеликим виключенням, «якщо з Донбасу, значить, зрадник». І поки вони не доведуть мені зворотнє, я будутак вважати.
Зараз війна, і «свій-чужий» визначається швидко.
На рахунок вашої пустоти-співчуваю, у вас своя, у мене-своя…Назвавши мене прихильником бубочки, насмішили відверто!
Вам би над дедукцією попрацювати…
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30.10.2022 11:51 Відповісти
листування із бойовиком чвк"вагнер" то "дружня" розмова із "сусідом"
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30.10.2022 07:44 Відповісти
В компетентних органів є поліграф.
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30.10.2022 08:56 Відповісти
А скільки таких по всій Україні((Думаєте ,що це москалі так влучають по об'єктах інфрастуктури на Прикарпатті наприклад,бо побачили з космосу?Серйозно? Електропідстанцію в лісі коло районного центру,в якомусь селі на ?(((
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30.10.2022 07:04 Відповісти
Активізація засилки агентури - одна з ознак підготовки до повторного наступу.
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30.10.2022 07:50 Відповісти
Тут без заперечень.Єдине ,що мене ще турбує,то масова віра в диво,бога і т.д.Замість скурпульозного аналізу ситуації та дій.Може цей аналіз і дії укрспецслужб і працює,просто не є очевидним для нас,то знімаю капелюха.Десь така думка є,як і про генштаб,на який всі гнали до війни,і дуже здивувалися після її початку.
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30.10.2022 08:05 Відповісти
А там (в ОПі) є кому аналізувати? Там є мозги?
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30.10.2022 09:08 Відповісти
А двох зрадник які зараз у столиці і працюють в офісі на Банковій - коли затримають?
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30.10.2022 08:02 Відповісти
Опаньки!Цілих ДВОХ схопили?А нічого,що СІМ років ОТАКІ ж як затримані,тисячами,ВІЛЬНО катались з лугандону в Україну та в зворотньому напрямку?Мало того, УКРАЇНА їм за це ще й гроші платила і ПЛАТИТЬ сьогодні?ЛУГАНДОН нас ВБИВАЄ,в прямому сенсі,а ми їм за це гроші та можливість, без закордонних пашпортів,через лаптєстан виїхати в ЄС.Повбивав українців,а потім за кордон.Ми,що країна імбі....л,якщо таке робимо?
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30.10.2022 08:43 Відповісти
"...чоловік наприкінці липня цього року їздив на територію рф, а в жовтні повернувся."
А це якиб боком він їздив, через які кордони? Чи кордони з ********** не закриті?
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30.10.2022 09:05 Відповісти
Для пенсов со стороны Луганды открыты.
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30.10.2022 10:24 Відповісти
З приводу діда, взагалі нічого не бачу підозрілого.С території окупованої люди мають можливість виїхати тількі с території рашки, а на тих територіях Донбаса рублі, оператори мобільні перевели на російські стандарти. І багато хто с пенсіонерів у яких немає грошей ,виїзжали до росії щоб отримати грошову допомогу, а потім на ті гроші виїзжали. Так і маріупольці у яких грошей не було виїзжали, а що робити,якось треба було з раші тікати, тікали за кошти окупанта. Записи на російських митницях, можливо для перестраховки. От у другого є протиукраїнськи переписки то вже підозріло, а сприводу діда треба спочатку розібратися, а потім звинувачувати.
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30.10.2022 09:58 Відповісти
 
 