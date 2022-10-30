На Київщині затримали двох зрадників, які прямували до столиці. ФОТОрепортаж

На Київщині прикордонники виявили двох чоловіків, у засобах зв’язку яких містилися компроментуючі матеріалами, що свідчать про зв’язки з російськими окупантами. Громадяни прямували до столиці.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає Цензор.НЕТ.

"У громадянина України 1988 року народження, уродженця Луганської області, прикордонники виявили інформацію російської пропаганди, листування антиукраїнської спрямованості з особами, які проживають на тимчасово окупованій території. Також правоохоронці встановили, що чоловік знайомий з одним із бойовиків так званої чвк "вагнер".

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В іншого громадянина, 1950 року народження, уродженця Донецька прикордонники виявили російські рублі, записи розмов з правоохоронними органами рф та так званої днр, мобільні номери осіб, які тимчасово проживають на окупованих територіях та номери російських абонентів. Також прикордонники встановили, що чоловік наприкінці липня цього року їздив на територію рф, а в жовтні повернувся.

Для подальших правових дій громадян передали копметентним органам", - йдеться у повідомленні.



