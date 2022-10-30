УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10227 відвідувачів онлайн
Новини
4 311 25
Байден (2855) Велика Британія (5334) зерно (3092) США (20990)

Байден про вихід Росії з "зернової угоди": "Це повністю обурливо. Немає ніяких причин для них діяти подібним чином"

байден

У США вважають рішення РФ про припинення участі в зерновій угоді "приводом для того, щоб використовувати продовольство в якості зброї".

Президент США Джо Байден назвав "обурливим" припинення Росією угоди про постачання зерна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Це повністю обурливо, це призведе до посилення голоду. Немає ніяких причин для них діяти подібним чином", - заявив президент США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Світ має забезпечити військовий супровід судам з зерном із України, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

У свою чергу, керівник прес-служби Ради національної безпеки Білого дому Ейдрієнн Уотсон вважає рішення РФ про припинення участі в зерновій угоді "приводом для того, щоб використовувати продовольство в якості зброї".

За його твердженням, такий крок "безпосередньо впливає на нужденні країни і світові ціни на продовольство", а також "погіршує ситуацію з гуманітарною кризою і продовольчою безпекою".

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі каже, що "Росія повинна дозволити експорту зерна досягти голодуючих у світі", оскільки "зернова угода" відіграє важливу роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Мені обурливо, що ви даєте терористам себе шантажувати. Забезпечте заради подолання продовольчої кризи на землі військовий конвой суднам. Навіть на рівні радбезу ООН це можливо зробити, викинувши звідти самозванку недоімперію, яка без будь-яких юридичних підстав займає там місце. Того лисого олігофрена в законний спосіб можна гнати звідти ссяними ганчірками.
показати весь коментар
30.10.2022 01:31
+9
Він ніколи цього не зробить. Цей султан одночасно однією дупою на два базари встигає, хоча у нас в Одесі кажуть, що це - неможливо .

Як ви знаєте , з кацапії пішли усі світові бренди, але їхні товари успішно продаються через мережі турецьких магазинів. На раісі зараз можна купити все, як і раніше завдяки туркам. Султан продовжує фінансувати терористів та сам на них добряче заробляє.
показати весь коментар
30.10.2022 01:42
+7
Натовские военные корабли должны сопровождать торговые суда с продовольствием. Если орки дернутся, отправить на дно.
показати весь коментар
30.10.2022 01:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
щас Реджепович тоже обидится.
показати весь коментар
30.10.2022 01:14 Відповісти
Натовские военные корабли должны сопровождать торговые суда с продовольствием. Если орки дернутся, отправить на дно.
показати весь коментар
30.10.2022 01:15 Відповісти
что вы! НАТО не сторона конфликта! вам это столтенберг с дрожащей челюстью уже 100 раз повторил....
показати весь коментар
30.10.2022 01:42 Відповісти
повинні кому?
показати весь коментар
30.10.2022 03:20 Відповісти
Ефіопії, Україні яка сама все яо відправила на кацапію,
а та сталася курвою?
кому?
показати весь коментар
30.10.2022 03:25 Відповісти
а ви ще Джавеліни на кацапію відправте як яо,
а потім звинить ві всьому НАТО!
о це буде пердімонокль 2! - недалеко від кацапні і бійцівськив комарів... прям поруч.
показати весь коментар
30.10.2022 03:29 Відповісти
Эрдоган хутинА убьёт экономически - выгонит весь кацапский бизнес из Турции
показати весь коментар
30.10.2022 01:15 Відповісти
Він ніколи цього не зробить. Цей султан одночасно однією дупою на два базари встигає, хоча у нас в Одесі кажуть, що це - неможливо .

Як ви знаєте , з кацапії пішли усі світові бренди, але їхні товари успішно продаються через мережі турецьких магазинів. На раісі зараз можна купити все, як і раніше завдяки туркам. Султан продовжує фінансувати терористів та сам на них добряче заробляє.
показати весь коментар
30.10.2022 01:42 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2022 03:22 Відповісти
Надеюсь успели вывезти оставшееся от урожая 2021 года.
показати весь коментар
30.10.2022 01:18 Відповісти
не переймайся, Джо, і не відволікайся від діла яке робиш для України...
показати весь коментар
30.10.2022 01:22 Відповісти
Ця заява для внутрішнього «споживача» - ми боремося зі злом допомагаючи Україні. ВЦе як у Польщі на бордах і заява Сунака - в цінах на енергоносії винен ху*ло.
показати весь коментар
30.10.2022 08:37 Відповісти
Після таких заяв кацапи почнуть, що от ми можемо знову дозволити якщо і перелік хотєлок, і тільки би союзники не почали тиснути на Україну.
показати весь коментар
30.10.2022 01:23 Відповісти
Пустопорожні заяви.
показати весь коментар
30.10.2022 01:28 Відповісти
Мені обурливо, що ви даєте терористам себе шантажувати. Забезпечте заради подолання продовольчої кризи на землі військовий конвой суднам. Навіть на рівні радбезу ООН це можливо зробити, викинувши звідти самозванку недоімперію, яка без будь-яких юридичних підстав займає там місце. Того лисого олігофрена в законний спосіб можна гнати звідти ссяними ганчірками.
показати весь коментар
30.10.2022 01:31 Відповісти
а турки пропустять через Босфор отой військовий конвой?
Попри те, що турки член НАТО - питання риторичне.
показати весь коментар
30.10.2022 08:52 Відповісти
Дідо
Ти що забув, воно ж *****
Просто *****
А з *****м про що домовляються?
Правильно,. Ні про що
показати весь коментар
30.10.2022 01:32 Відповісти
Дорогий Джо, то давай зробимо так,щоб росія не заважала всім нормальним людям світу. Для чого тоді даром субмарини і авіаносці США плавають морями і океанами? Для чого тоді вся міць і зброя США, якщо якесь обісране хЛо ,може от так тероризувати голодом багато країн світу? Я вже мовчу про геноцид українців від рук країни-терориста... Чи то весь світ (крім України) боїться росії, чи то всім так приємно спостерігати, як терористи вбивають масово людей?
показати весь коментар
30.10.2022 01:49 Відповісти
Да вїбіть чм флот і все
показати весь коментар
30.10.2022 01:56 Відповісти
Что значит - "блокада" ?
Это что, частное море ?
показати весь коментар
30.10.2022 02:11 Відповісти
Чекаємо на аналогічні дії світу-блокаду рашки по всіх напрямках.
показати весь коментар
30.10.2022 04:39 Відповісти
Стыдно станет? Жалко станет? Логика включится? Вряд ли. Сотрясение воздуха это. Кринж
показати весь коментар
30.10.2022 04:51 Відповісти
До чого ці пусті заяви? Нема ніяких причин? Ну окрім того, що ми говоримо про терористів
показати весь коментар
30.10.2022 05:48 Відповісти
або спічрайтери в діда лайно, або морожено не свіже...
ху@ло це вбивця і терорист. Яка з цих двох кваліфікацій є обурливою для діда Джо?(((
показати весь коментар
30.10.2022 06:12 Відповісти
свинорусы понимают только силу ) запишите западные партнеры это себе на лбу) , нам нужно оружие и еще раз оружие)
показати весь коментар
30.10.2022 07:42 Відповісти
 
 