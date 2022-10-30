Байден про вихід Росії з "зернової угоди": "Це повністю обурливо. Немає ніяких причин для них діяти подібним чином"

У США вважають рішення РФ про припинення участі в зерновій угоді "приводом для того, щоб використовувати продовольство в якості зброї".

Президент США Джо Байден назвав "обурливим" припинення Росією угоди про постачання зерна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Це повністю обурливо, це призведе до посилення голоду. Немає ніяких причин для них діяти подібним чином", - заявив президент США.

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У свою чергу, керівник прес-служби Ради національної безпеки Білого дому Ейдрієнн Уотсон вважає рішення РФ про припинення участі в зерновій угоді "приводом для того, щоб використовувати продовольство в якості зброї".

За його твердженням, такий крок "безпосередньо впливає на нужденні країни і світові ціни на продовольство", а також "погіршує ситуацію з гуманітарною кризою і продовольчою безпекою".

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі каже, що "Росія повинна дозволити експорту зерна досягти голодуючих у світі", оскільки "зернова угода" відіграє важливу роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.