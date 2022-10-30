Байден про вихід Росії з "зернової угоди": "Це повністю обурливо. Немає ніяких причин для них діяти подібним чином"
У США вважають рішення РФ про припинення участі в зерновій угоді "приводом для того, щоб використовувати продовольство в якості зброї".
Президент США Джо Байден назвав "обурливим" припинення Росією угоди про постачання зерна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Це повністю обурливо, це призведе до посилення голоду. Немає ніяких причин для них діяти подібним чином", - заявив президент США.
У свою чергу, керівник прес-служби Ради національної безпеки Білого дому Ейдрієнн Уотсон вважає рішення РФ про припинення участі в зерновій угоді "приводом для того, щоб використовувати продовольство в якості зброї".
За його твердженням, такий крок "безпосередньо впливає на нужденні країни і світові ціни на продовольство", а також "погіршує ситуацію з гуманітарною кризою і продовольчою безпекою".
Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі каже, що "Росія повинна дозволити експорту зерна досягти голодуючих у світі", оскільки "зернова угода" відіграє важливу роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.
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а та сталася курвою?
кому?
а потім звинить ві всьому НАТО!
о це буде пердімонокль 2! - недалеко від кацапні і бійцівськив комарів... прям поруч.
Як ви знаєте , з кацапії пішли усі світові бренди, але їхні товари успішно продаються через мережі турецьких магазинів. На раісі зараз можна купити все, як і раніше завдяки туркам. Султан продовжує фінансувати терористів та сам на них добряче заробляє.
Попри те, що турки член НАТО - питання риторичне.
Ти що забув, воно ж *****
Просто *****
А з *****м про що домовляються?
Правильно,. Ні про що
Это что, частное море ?
ху@ло це вбивця і терорист. Яка з цих двох кваліфікацій є обурливою для діда Джо?(((