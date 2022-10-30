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зерно (3092) росія (63574) Кулеба Дмитро (3604)

Кулеба про пропозиції РФ замінити українське зерно на своє: Росія пропонує 500 тис. т краденого зерна, заблокувавши 2 млн т

кулеба

Росія піариться на голоді.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи заяву Росія з пропозицією поставити 500 тис. т зерна після її виходу із "зернової угоди", передає Цензор.НЕТ.

"Голодний піар Росії. Москва обіцяє безплатно передати іншим країнам 500 тисяч тонн зерна (ймовірно, вкраденого з України) протягом наступних 4 місяців. Але, зруйнувавши зерновий коридор, Росія блокує 2 мільйони тонн зерна для Алжиру, Ємену, В'єтнаму, Бангладеш та інших просто зараз", - написав Кулеба.

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Воры, грабители, подонки
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30.10.2022 02:46 Відповісти
Патологические алкоголики, конченные брехуны, и просто тупые ватные долбоебы
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30.10.2022 09:43 Відповісти
А неграм пофигу,по сути.
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30.10.2022 09:50 Відповісти
на годину взад? - і куча новин пропала?
це те, що я називаю.... - коли на тебе нападуть?
нічого не роби, і не звертай уваги...
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30.10.2022 03:26 Відповісти
Касапы вместо зерна будут ягель парить...
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30.10.2022 04:01 Відповісти
Плять , Мир сошёл с ума . ***** занимается открытым пиратством , а эти долбо£бы ему потакают . Чего уж проще введите флот НАТО в Чёрное море . И пусть занимается конвоем . И эта )(уйня продолжается с 2008 года .
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30.10.2022 05:51 Відповісти
 
 