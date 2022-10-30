Кулеба про пропозиції РФ замінити українське зерно на своє: Росія пропонує 500 тис. т краденого зерна, заблокувавши 2 млн т
Росія піариться на голоді.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи заяву Росія з пропозицією поставити 500 тис. т зерна після її виходу із "зернової угоди", передає Цензор.НЕТ.
"Голодний піар Росії. Москва обіцяє безплатно передати іншим країнам 500 тисяч тонн зерна (ймовірно, вкраденого з України) протягом наступних 4 місяців. Але, зруйнувавши зерновий коридор, Росія блокує 2 мільйони тонн зерна для Алжиру, Ємену, В'єтнаму, Бангладеш та інших просто зараз", - написав Кулеба.
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