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Зеленський (22416) дрони (4299)

Українські захисники за тиждень збили понад 40 іранських ударних дронів і суттєву кількість російських ракет, - Зеленський

бпла,shahed

Упродовж тижня українськими військовими було збито понад 40 іранських ударних дронів, значну кількість російських ракет, шість ударних вертольотів та кілька літаків ворога.

Про це повідомив у своєму вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом тижня – від суботи до суботи – збито понад 40 іранських ударних дронів, суттєву кількість російських ракет, шість ударних вертольотів окупантів, кілька їхніх літаків…

Такий результат – це сотні врятованих життів українців, десятки збережених об’єктів критичної інфраструктури.

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І за поданням військового командування хочу сьогодні особливо відзначити Одеську та Херсонську зенітні ракетні бригади Повітряних сил. Молодці, хлопці! Дякую й усім нашим захисникам неба, абсолютно всім – усім зенітникам, льотчикам, мобільним вогневим групам, які виконують зараз одне з найважливіших стратегічних завдань – рятують країну від повітряних ударів терористів", - розповів Зеленський.

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Топ коментарі
+12
Тобто спочатку Зєля оголяє нашу оборону, урізаючи ракетні програми, скорочуює видатки на армію, допомагає ворогу з вертольотними двигунами, чим практично запрошує ворога захопити нашу країну, всі ми спостерігаємо щодня результат як кацапня знищує нас і після цього ми повинні з ним дивитися в одну сторону - в очі Ху#лу?
Зєля хоч якось згадав про затримання Богуслаєва у своїх брєдосіках?
Скільки Зєліне кодло пожертвувало на армію?
Про донати розкажи Кирилу Тимошенку, який змародерив автомобіль, призначений нашим захисникам, і Єрмаку, котрий торгував гуманітаркою!
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30.10.2022 06:01
+9
Не знаю - з яких саме "помилок" ваш "Блазень" зробив "висновки" І які саме! Бо на кожну стару "помилку" він кожен день робить нові!
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30.10.2022 09:23
+8
буба - переходь на 2тиждневі відоси.
бо ще трохи і на тебе звертати уваги перестануть вже всі - і прийдеться прати майку...
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30.10.2022 03:09
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буба - переходь на 2тиждневі відоси.
бо ще трохи і на тебе звертати уваги перестануть вже всі - і прийдеться прати майку...
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30.10.2022 03:09 Відповісти
клопан заїгрався в булаву - тре відбирати, не по 8 скумбрія....
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30.10.2022 03:13 Відповісти
Під час війни населення України, Президент України, діюча влада України та військо України повинні дивитися в одному напрямку і бути єдиним непереможним монолітом, що ми наразі і спостерігаємо. А такі, як ти ідіоти, які своїми вкидами намагаються розхитати ситуацію, ідуть вслід за "ваєнним карабльом"...Не можеш нічого конструктивного написать, переходь до лаптів на сайти, там тебе підтримають. Іще ... Хочеш зробити щось корисне - задонать 20-50 грн. на ЗСУ...більше ти все одно не виділиш...
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30.10.2022 05:31 Відповісти
бери зелену краску добав в неї чорну і перекрасся вже в дуже зелене
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30.10.2022 05:50 Відповісти
злабай мені на піаніні пітушок многословий..
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30.10.2022 05:52 Відповісти
Ти на ЗСУ 20 грн. вже нашкребло? Чи тільки срать в інтернеті вмієш? Якщо тільки срать, то пиз.уй на ru. Там таким як ти долба.обам, будуть ставити лайки.
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30.10.2022 06:46 Відповісти
пaцьомали один одноґо? - ну і щастя вам - девачкі...
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30.10.2022 09:48 Відповісти
Тобто спочатку Зєля оголяє нашу оборону, урізаючи ракетні програми, скорочуює видатки на армію, допомагає ворогу з вертольотними двигунами, чим практично запрошує ворога захопити нашу країну, всі ми спостерігаємо щодня результат як кацапня знищує нас і після цього ми повинні з ним дивитися в одну сторону - в очі Ху#лу?
Зєля хоч якось згадав про затримання Богуслаєва у своїх брєдосіках?
Скільки Зєліне кодло пожертвувало на армію?
Про донати розкажи Кирилу Тимошенку, який змародерив автомобіль, призначений нашим захисникам, і Єрмаку, котрий торгував гуманітаркою!
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30.10.2022 06:01 Відповісти
Не на часі, під час війни, розхитувати. Тим більше висновки зі своїх помилок Президент зробив. Всі питання після перемоги...
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30.10.2022 06:48 Відповісти
Не знаю - з яких саме "помилок" ваш "Блазень" зробив "висновки" І які саме! Бо на кожну стару "помилку" він кожен день робить нові!
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30.10.2022 09:23 Відповісти
Якщо Зє не товкти зараз носом в його зашквари, то не відомо чия перемога буде. Він лише по те й мріє, аби його теплу ванну не розхитували, бо його тошнитиме.
Доречі в нього самого є пародія на Куклачова, в якій він, типу, товче кота носом в гівно і каже "Кто ета здєлал?"
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30.10.2022 09:36 Відповісти
Ти хочеш перемогти під керуванням клоуна, московського агента єрмака і татарова ?
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30.10.2022 23:09 Відповісти
Ага! Спочатку зупинили оборонні програми, розхвиськали гроші на свої фантастичні "прожекти", розмінували оборонну лінію на Перекопі та Чонгарі, а тепер вимагаєте від нас " дивитися в одному напрямку і бути єдиним непереможним монолітом" З ким? З ВАМИ? Та ви й зараз красти не перестаєте! Аеропорт "Бориспіль" не діє на час війни Керівництво викидає півмільйона гривень на закупку паркувальних стовпчиків для території аеропорту В Бучі та Ірпіні у людей немає даху над головою, а ви асфальти кладете!
Ну прямо "класика анекдоту" - "Я всрався, а тепер давай разом думать та наші штани прать"!
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30.10.2022 09:45 Відповісти
"Кицю"! Ти мене "прокуратурою" не лякай! "Битий вовк! "Шерсть" і від них летіла! Ти язичок прибережи - бо якщо ТУТ почнеш так "страстно" вилизувать зад "Величайшому" , буде одне з двох - або язик зітреш, або без роботи залишишся (нахрен ти кому потім будеш потрібна)
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30.10.2022 14:02 Відповісти
А Татаров з Ермаком також дивляться в одну сторону? А голова НацБанку Шевченко який вкрав 200млн і втік в яку сторону дивиться? В яку сторону дивиться ЗЕбуїн коли покриває московських попів?
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31.10.2022 05:49 Відповісти
кацапня навіть не маскується....
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30.10.2022 08:30 Відповісти
Заради захоплення влади
Санітарів Вітьку ! Санітарів !
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30.10.2022 08:37 Відповісти
То йди на "лєнта сру" - там нема "порохоботів" І "роботодавець" - "під боком"!
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30.10.2022 09:28 Відповісти
Ватная подставка,закрой рота,от тебя тошнит
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30.10.2022 10:33 Відповісти
так что вы здесь делаете - валите насру...!
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30.10.2022 15:21 Відповісти
"Вітьок"! Протри очі! Ми з тобою несидимо не те що в одній "конторі" та за сусідніми столами а й навіть у різних державах Ми - в Україні" а ти - у "Лахтинській Великобританії"!
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30.10.2022 09:25 Відповісти
Не на українській мові- а українською мовою.
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30.10.2022 08:41 Відповісти
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30.10.2022 11:49 Відповісти
мій нік з 2014 - твій в 2022му - ну і з чого пес загавкав?
і саме інтересне не під мене?
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30.10.2022 09:18 Відповісти
Робить Бутусову нічого - 15 років Подоляку в тюрму передачі носить!
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30.10.2022 09:47 Відповісти
не тебе Ивану свинорылу за Бутусова переживать...!
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30.10.2022 15:23 Відповісти
слюни свои подбери...
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30.10.2022 15:22 Відповісти
я тобі, казлу, зараз дам клаву англійську і ти мені хоч слово україньскою напиши...
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30.10.2022 15:30 Відповісти
Чудово коли і ЗСУ і влада працюють злагоджено і ефективно. Тільки так переможемо. Дуже хороша практика - регулярні звернення президента до народу. Цей постійний зв'язок вселяє оптимізм у втомлених війною і емоційно виснажених людей, а також, впевнений, додає наснаги нашим славним воїнам. Разом до перемоги, попри все.
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30.10.2022 04:30 Відповісти
Приходить чоловік п"янючий додому, після корпоративу Дружина дивиться телемарафон Видно, що чоловікові "поплохєло" і його нудить Дружина каже:
- Зачекай! Я зараз на всяк випадок принесу тазик!
Пішла у ванну кімнату Повертається і по дорозі чує з залу - "Бр-буль-буль!" Забігає, а половина кімнати забльована!
- Ти чого не потерпів?!!!"
- Та який там "потерпіть"? На екран зі своїм "відосиком" знову оте "зелене небрите мурло" вилізло! От мене й знудило!
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30.10.2022 06:26 Відповісти
- Куме! Ви бачили проект нової марки, яку "Укрпошта" збирається випустить?
- Яку саме?
А вони скопіювали знаменитий монумент "батькам-засновникам" (президентам США) на скельному масиві А там розмістили портрети борців за волю України (Бандеру в тому числі) А на перше місце вчепили портрет нашого "ГоловБлазня"!
- Заспокойтеся! Її все одно ніхто не купуватиме!
- Чому?
- Основна маса українців плюватиме саме на лицьову сторону, а "зелені " саме її будуть лизать" Так марку ж тоді приклеїть не можна буде!
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30.10.2022 06:31 Відповісти
У Подоляка усі такі "сочинителі" анекдотів? Сміяться у якому місці? Бо щось я на Порошенка в Інтернет дуже мало анекдотів зустрічаю - а от про твого "Блазня" у мене зібралося вже 97 СТОРІНОК!!! Збірник видавать можна!

Возвращается Зеленский с зарубежной поездки, а ему навстречу - новый анекдот…

- Бл..ь, ты чего так долго?! Мне уже скучно стало!!!...



С 2019 года мир приобрёл новую геополитическую конфигурацию - он делится на страны, где Зеленский уже опозорился, и куда ещё не доехал…

Если бы Порошенко сделал всё то плохое, о чём говорят, то его бы фамилия была Зеленский.
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30.10.2022 08:22 Відповісти
Водій - класичний ЗЕ- виборець.
Нечесний пройдоха і ідіот.
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30.10.2022 08:33 Відповісти
А Порох молодець. Його навіть гідно описали в анекдоті, який би мав нашкодити.
Самі подумайте. Водій, прихильник теорії какая разніца хоч поржьом, збиває свиню. Порох, як адекватна і порядна людина, відчуває обов'язок компенсувати кошти господарям. Дає водію 100 доларів і відправляє шукати власника спочилої свині.
Більшість зе -виборців сприймає це як ганебний факт, бо ж вони би втікали з місця пригоди, навіть якби наїхали на власника тої свині. А про компенсацію і мови нема.
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30.10.2022 08:46 Відповісти
...отож!))) А он ВітьокУА, трохи вище, майже кримінал пришив. Дякую за підтримку.😉
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30.10.2022 09:02 Відповісти
скільки летіло і скільки пройшло? - сбиті не цікавлять,
бо це те що бійці мають робити і ми всі знаємо - роблять гарно...
скільки летіло і скільки пройшло?
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30.10.2022 04:50 Відповісти
гуй вам відповдь.
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30.10.2022 11:04 Відповісти
У Києві встановили нову систему ПВО-ПРО. Подивимось скільки буде знищено Шахіді, та скільки ракет. Зараз у кацапів з ракетами морського базування будуть проблеми після учорашніх події у Севастополі. Можливо використовували дрони підводні з електродінамічними двигунами, таких не чутно.
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30.10.2022 17:14 Відповісти
переселіть бубу в орєхово-зуєво... - і йому зручніше і ппо з пво за ним...
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30.10.2022 17:23 Відповісти
А про збиті вертольоти з богуслаєвськими двигунама Найвеличнішвшивий і не згадує, типу, вони не роблять нам ніякої шкоди.
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30.10.2022 06:03 Відповісти
шість ударних вертольотів окупантів, кілька їхніх літаків… Джерело: https://censor.net/ua/n3377056
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30.10.2022 07:00 Відповісти
Де щоденна вимога до русні про видачу ху@ла для страти.
Воно повинно це чути щодня.
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30.10.2022 08:30 Відповісти
ви, сукі, на "паляницю" ловитеся бездоганно...
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30.10.2022 11:18 Відповісти
Интересно, а Байрактар может небольшие ракеты нести, которые будут лететь на звук Шахида, и выбрасывать прочную сеть, желательно с парашютом? Тогда можно Шахидов будет ловить почти целыми, вряд ли у них сейчас установлен самоликвидатор.
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30.10.2022 16:34 Відповісти
 
 