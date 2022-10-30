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Новини Війна
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Велика Британія (5334) росія (63574) Північний потік (2446)

У Британії очікують на "помсту" росіян після фейкових звинувачень у підриві "Північних потоків": "РФ почала операцію під "чужим прапором"

британія

У Британії вважають, що війна Росії в Україні "все більше переходить у нетрадиційний бойовий простір".

Британський депутат-консерватор і голова Спеціального комітету з оборони Тобіас Еллвуд заявив, що Великобританія повинна очікувати подальших дій з боку Росії після того, як вона почала операцію "під чужим прапором".

Еллвуд вважає, що російське звинувачення Великобританії в підриві газопроводу "Північний потік" в Балтійському морі - "умисна російська провокація, спрямована на ескалацію напруженості за межі України та виправдання російської військової ескалації".

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"Виставивши цей "фальшивий прапор", ми повинні очікувати, що Росія тепер "помститься", - вважає Еллвуд.

Він вважає, що війна в Україні "все більше переходить у нетрадиційний бойовий простір".

Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили витік газу. За словами шведських сейсмологів, причиною цього міг бути вибух. 29 жовтня російське Міноборони заявило, що нібито фахівці військово-Морських сил Великобританії причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі, і нібито "брали участь" у підриві двох газопроводів - "Північний потік" і "Північний потік-2". Міністерство оборони Великої Британії спростувало інформацію про нібито причетність до вибухів на газогонах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у вересні, а також до атаки на кораблі Чорноморського флоту 29 жовтня: "Брехня епічного масштабу".

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Топ коментарі
+26
То кацапи, вважають себе нащадками СРСР, а бігають із власівськими прапорами. Це клініка, коли вони встають під гімн союзу, а прапор аквафреш. Гітлеру зі Сралиним в пеклі стає ще гарячіше від цих довбо-ів, сплагіатити навіть якісно не можуть, ні першого, ні другого.
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30.10.2022 02:07
+24
"бояться" не те слово - але британці при наявністі любої загрози
шашликі жрати точно не підуть.
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30.10.2022 02:29
+20
Россияне из мести перестанут слушать "Битлз".
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30.10.2022 02:07
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Россияне из мести перестанут слушать "Битлз".
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30.10.2022 02:07 Відповісти
ті що слухали померли-зараз тільки распердуева слухають
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30.10.2022 06:18 Відповісти
Росіяни забувають, що в гру "під чужим прапором" можна грати удвох.
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30.10.2022 07:47 Відповісти
То кацапи, вважають себе нащадками СРСР, а бігають із власівськими прапорами. Це клініка, коли вони встають під гімн союзу, а прапор аквафреш. Гітлеру зі Сралиним в пеклі стає ще гарячіше від цих довбо-ів, сплагіатити навіть якісно не можуть, ні першого, ні другого.
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30.10.2022 02:07 Відповісти
Складається враження,що всі,крім українців,бояться кацапню. Смішно.
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30.10.2022 02:21 Відповісти
"бояться" не те слово - але британці при наявністі любої загрози
шашликі жрати точно не підуть.
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30.10.2022 02:29 Відповісти
Про скелети у британській шафі.

На початках війни у Британії також були свої, завезені здалека "какая разніца, шнапс чи віскі". Бритти на них дивилися ліберально і толерантно, як на придурків, та не чіпали. Спокійно дивилися до того моменту, як перші німецькі бомби впали на робітничі квартали. А після цього, британський рабочій клас оту завезену "какую разніцу" почав тихо і масово різати, як свиней на м'ясокомбінаті. Без емоцій. І не було на то ради, бо поліція і спецслужби дивилися на це патріотичне дійство крізь пальці. Основна маса "какая разніца" втекла по швеціях-норвегіях.
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30.10.2022 04:42 Відповісти
британці, коли ніякої ще допомоги не від кого не було - Америка стояла нейтралом, совєтскіє як завжди за фашистів.
самі за себе стояли - і вистояли...
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30.10.2022 05:14 Відповісти
от і Україна вистоїть!
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30.10.2022 07:22 Відповісти
Британці добре знають з ким мають діло...
опі би прислухатися хоч на цей раз до людей,
які щиро намагаються допомогати, а не до своїх ненажерливих шлунків.
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30.10.2022 02:25 Відповісти
Ну що, британці, довоювалися? Як легко чесна та авторитетна завдяки своїй завжди правдивій поведінці росія, що має без будь-яких сумнівів другу та непереможну армію в світі та порядне фсб, вивела вас на чисту воду ))
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30.10.2022 02:29 Відповісти
британці довоювалися?
це в них кацапня розхерачила південь країни і 23 Йоркшіркі?
ну хоч трохи, ну хоч іноді мозок включайте...
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30.10.2022 02:34 Відповісти
Бачу, що слово "сарказм" для Вас невідоме. Буває
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30.10.2022 02:51 Відповісти
до слова "сарказм", особливо під час війни,
треба ставитися дуже і дуже обережно.
і хоч іноді брати якись слова в лапки, чи там коми якись,
шо би ми таки зрозуміли, що це був "сарказм".
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30.10.2022 03:02 Відповісти
Там весь текст, що я написав про недоімперію можна взяти в лапки. Ніколи не був помічений в прославлянні кацапів. Та й в кінці )) поставив, щоб було зрозуміла моя позиція насправді.
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30.10.2022 03:37 Відповісти
тому ваш коммент і був роспамлений мною.
спілкування в інеті - не діалог очі в очі, завжди затримка і не бачно лиця...
важливо і дуже розуміти один одного...
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30.10.2022 03:51 Відповісти
Британії готуватися до помсти звісно ж треба, але я вважаю що помста кацапів буде по мирному населенню України Ви можете собі уявити щоб свинособача недоімперія воювала з рівним по силі суперником?
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30.10.2022 02:45 Відповісти
саме за те був мій допис
"опі би прислухатися хоч на цей раз до людей,
які щиро намагаються допомогати, а не до своїх ненажерливих шлунків."
удар, на який вже кацапня спромогнеться, буде по Україні - не по Британії...
кацапня - ссикуння знатне...
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30.10.2022 02:58 Відповісти
У Британії очікують і правильно роблять.
Сцикливі кагебешні щури завжди анонсують свої злочини і казки про брудну бімбу в Україні свідчать про те, що вони цю бімбу вже готові застосовувати . Британія чи Німеччина стануть першими жертвами, невідомо, але їм треба, щоб у Європі боялись жити, боялись дихати та починали кудись тікати від забруднення радіаційного. Нас вони щодня лякають ракетами, ми вже не боїмося їх це не влаштовує. Тому на черзі хтось з Західних країн .
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30.10.2022 03:08 Відповісти
Мстя у касапа недоросла..
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30.10.2022 04:00 Відповісти
Солсбері?
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30.10.2022 04:14 Відповісти
як би не ТРО - х.. зна де б ми зараз були.
а це так, трохи з'їхати з зеленні на позитив ...
.....................
https://www.youtube.com/watch?v=43GIk0Hgh_c Я, кум, дві лопати (гімн ТРО)
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30.10.2022 04:15 Відповісти
дорогеньки мої - іноді здається вам ще раз стане ***** і аби поржать?
то і ***** стане всім крім мене...
використовуйте цей шанс.
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30.10.2022 05:00 Відповісти
канешн бояться - понасирають в парадняках і новічком побризкають
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30.10.2022 06:35 Відповісти
свинорусы понимают только силу ) запишите западные партнеры это себе на лбу) , нам нужно оружие и еще раз оружие)
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30.10.2022 07:39 Відповісти
 
 