У Британії очікують на "помсту" росіян після фейкових звинувачень у підриві "Північних потоків": "РФ почала операцію під "чужим прапором"
У Британії вважають, що війна Росії в Україні "все більше переходить у нетрадиційний бойовий простір".
Британський депутат-консерватор і голова Спеціального комітету з оборони Тобіас Еллвуд заявив, що Великобританія повинна очікувати подальших дій з боку Росії після того, як вона почала операцію "під чужим прапором".
Еллвуд вважає, що російське звинувачення Великобританії в підриві газопроводу "Північний потік" в Балтійському морі - "умисна російська провокація, спрямована на ескалацію напруженості за межі України та виправдання російської військової ескалації".
"Виставивши цей "фальшивий прапор", ми повинні очікувати, що Росія тепер "помститься", - вважає Еллвуд.
Він вважає, що війна в Україні "все більше переходить у нетрадиційний бойовий простір".
Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили витік газу. За словами шведських сейсмологів, причиною цього міг бути вибух. 29 жовтня російське Міноборони заявило, що нібито фахівці військово-Морських сил Великобританії причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі, і нібито "брали участь" у підриві двох газопроводів - "Північний потік" і "Північний потік-2". Міністерство оборони Великої Британії спростувало інформацію про нібито причетність до вибухів на газогонах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у вересні, а також до атаки на кораблі Чорноморського флоту 29 жовтня: "Брехня епічного масштабу".
Будь ласка, зачекайте...
шашликі жрати точно не підуть.
На початках війни у Британії також були свої, завезені здалека "какая разніца, шнапс чи віскі". Бритти на них дивилися ліберально і толерантно, як на придурків, та не чіпали. Спокійно дивилися до того моменту, як перші німецькі бомби впали на робітничі квартали. А після цього, британський рабочій клас оту завезену "какую разніцу" почав тихо і масово різати, як свиней на м'ясокомбінаті. Без емоцій. І не було на то ради, бо поліція і спецслужби дивилися на це патріотичне дійство крізь пальці. Основна маса "какая разніца" втекла по швеціях-норвегіях.
самі за себе стояли - і вистояли...
опі би прислухатися хоч на цей раз до людей,
які щиро намагаються допомогати, а не до своїх ненажерливих шлунків.
це в них кацапня розхерачила південь країни і 23 Йоркшіркі?
ну хоч трохи, ну хоч іноді мозок включайте...
треба ставитися дуже і дуже обережно.
і хоч іноді брати якись слова в лапки, чи там коми якись,
шо би ми таки зрозуміли, що це був "сарказм".
спілкування в інеті - не діалог очі в очі, завжди затримка і не бачно лиця...
важливо і дуже розуміти один одного...
"опі би прислухатися хоч на цей раз до людей,
які щиро намагаються допомогати, а не до своїх ненажерливих шлунків."
удар, на який вже кацапня спромогнеться, буде по Україні - не по Британії...
кацапня - ссикуння знатне...
Сцикливі кагебешні щури завжди анонсують свої злочини і казки про брудну бімбу в Україні свідчать про те, що вони цю бімбу вже готові застосовувати . Британія чи Німеччина стануть першими жертвами, невідомо, але їм треба, щоб у Європі боялись жити, боялись дихати та починали кудись тікати від забруднення радіаційного. Нас вони щодня лякають ракетами, ми вже не боїмося їх це не влаштовує. Тому на черзі хтось з Західних країн .
а це так, трохи з'їхати з зеленні на позитив ...
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https://www.youtube.com/watch?v=43GIk0Hgh_c Я, кум, дві лопати (гімн ТРО)
то і ***** стане всім крім мене...
використовуйте цей шанс.