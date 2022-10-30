У Британії очікують на "помсту" росіян після фейкових звинувачень у підриві "Північних потоків": "РФ почала операцію під "чужим прапором"

У Британії вважають, що війна Росії в Україні "все більше переходить у нетрадиційний бойовий простір".

Британський депутат-консерватор і голова Спеціального комітету з оборони Тобіас Еллвуд заявив, що Великобританія повинна очікувати подальших дій з боку Росії після того, як вона почала операцію "під чужим прапором".

Еллвуд вважає, що російське звинувачення Великобританії в підриві газопроводу "Північний потік" в Балтійському морі - "умисна російська провокація, спрямована на ескалацію напруженості за межі України та виправдання російської військової ескалації".

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"Виставивши цей "фальшивий прапор", ми повинні очікувати, що Росія тепер "помститься", - вважає Еллвуд.

Він вважає, що війна в Україні "все більше переходить у нетрадиційний бойовий простір".

Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили витік газу. За словами шведських сейсмологів, причиною цього міг бути вибух. 29 жовтня російське Міноборони заявило, що нібито фахівці військово-Морських сил Великобританії причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі, і нібито "брали участь" у підриві двох газопроводів - "Північний потік" і "Північний потік-2". Міністерство оборони Великої Британії спростувало інформацію про нібито причетність до вибухів на газогонах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у вересні, а також до атаки на кораблі Чорноморського флоту 29 жовтня: "Брехня епічного масштабу".