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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Росії вже немає місця за цивілізованим столом для переговорів, - ОП

оп

Росія втратила можливість на мирні переговори з цивілізованим світом. Єдина опція, яка її чекає, - це трибунал, на якому агресори мають понести відповідальність за розв’язання війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Суб’єктам із РФ час зрозуміти: у них вже немає опції "Повернутися назад, у січень 2022-го". І переговорів із США та місця за цивілізованим столом для них теж немає. Є лише геноцид в Україні, війна, яку вони мають програти, і трибунал, на якому отримають свої пожиттєві терміни", - написав він.

Зазначимо, що раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Путін все ще готовий до переговорів щодо України із Заходом, якщо він звертатиметься до РФ "з реалістичними пропозиціями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про слова Лаврова щодо переговорів: Єдиною пропозицією має бути виведення військ

Автор: 

Лавров Сергій (1582) перемовини (2899) Подоляк Михайло (305) переговори з Росією (1088)


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Топ коментарі
+10
Не пройшло і трьох років, як один довпойоп із ОП хотів заглянуть в очко путіну і дагаварітся па срєдінє
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30.10.2022 19:52
+10
"у них вже немає опції "Повернутися назад, у січень 2022-го" Джерело:

У вас, курви, також...
І "єдиний анал" вам не допоможе. Переможцями будуть ЗСУ та народ України, а вам за економіку, підготовку до війни, боротьбу з ковідом, "велике крадівництво" і т.д. відповідати доведеться!
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30.10.2022 19:53
+8
Сподіваюся, світ це теж розуміє. Ніяких відкатів на "січень 2022" не має бути, ***** - військовий злочинець-террорист, які з ним перемовини?!
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30.10.2022 19:49
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Сами догадались или граф д'Ерьмак подсказал ?
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30.10.2022 19:43 Відповісти
Він не граф, а гірський єврей.
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30.10.2022 20:36 Відповісти
Інших посилати вбивати та подихати - це вони залюбки! А як самим - так очко грає. Скотиняки. І ті, хто посилає, і ті, хто йде. І ті, хто мовчить у ганчірочку.
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30.10.2022 19:46 Відповісти
Саме так!
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30.10.2022 19:47 Відповісти
Сподіваюся, світ це теж розуміє. Ніяких відкатів на "січень 2022" не має бути, ***** - військовий злочинець-террорист, які з ним перемовини?!
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30.10.2022 19:49 Відповісти
Чітке та зрозуміле формулювання.
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30.10.2022 19:49 Відповісти
Такие как раССея, под столом ползают... от стульчика к стульчику и занимаются своим любимым делом - с0сут..
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30.10.2022 19:51 Відповісти
Не пройшло і трьох років, як один довпойоп із ОП хотів заглянуть в очко путіну і дагаварітся па срєдінє
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30.10.2022 19:52 Відповісти
"у них вже немає опції "Повернутися назад, у січень 2022-го" Джерело:

У вас, курви, також...
І "єдиний анал" вам не допоможе. Переможцями будуть ЗСУ та народ України, а вам за економіку, підготовку до війни, боротьбу з ковідом, "велике крадівництво" і т.д. відповідати доведеться!
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30.10.2022 19:53 Відповісти
Чому дану позицію України озвучив не президент ,а якесь нікому не потрібне путо.? Навіщо цензор друкує слова цього дибіла.
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30.10.2022 20:08 Відповісти
У ОП сьогодні так, а завтра по-іншому, і сядуть за переговори з Путлером першими.
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30.10.2022 20:33 Відповісти
ОП орган прокладки. Откуда это появилось в стране где власть выбирают?
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30.10.2022 20:36 Відповісти
Це політтехнолог та радник яника, перевзувся та став патріотом, воїном света?
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30.10.2022 21:11 Відповісти
.
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30.10.2022 21:14 Відповісти
Не ВЖЕ, а давно не має.
Проте після війни домовлятися з кимось таки доведеться
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31.10.2022 07:27 Відповісти
 
 