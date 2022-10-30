Росіяни продовжують перекидати окремі військові підрозділи на територію Білорусі, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо пересування російських військ по території Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Російська федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію республіки білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору цієї країни", - зазначається у пвідомленні.
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показати весь коментар30.10.2022 20:08
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--слушайте! заткнитесь пожалуйста.устроили тут рамашка--помню не помню.
Як на мене, то це все призначено для утримання бойових частин ЗСУ на кордоні з білоруською губернією.
А от з пусками ракет та дронів з тієї губернії треба щось робити... Сподіваюсь, що в нашому ГШ є напрацювання стосовно цієї проблеми.
У мене таке відчуття, що Лука веде якісь свої таємні переговори з ЄС і виторговує собі безпеку.