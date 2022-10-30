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Росіяни продовжують перекидати окремі військові підрозділи на територію Білорусі, - Генштаб

рф,білорусь,військові

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо пересування російських військ по території Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Російська федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію республіки білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору цієї країни", - зазначається у пвідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ перекидає до Білорусі "кадирівців", - Генштаб

Автор: 

армія рф (17399) Білорусь (7932) Генштаб ЗС (6582)


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Топ коментарі
+9
З правого берега херсону їх перекинуть на північ, або ми закопаїмо їх зараз, або потім вони будуть грабувати й нищити ще й на півночі.
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30.10.2022 20:04
+8
суицидники подтягиваются....
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30.10.2022 19:56
+7
Загрядотрядьі кадирівців - прислали, чмобіків - прислали, більш нове озброєння та БК до нього - вивезли, металобрухт і БК до нього - завезли, авіацію для ЯЗ - приперли, ЯЗ - і своє щось не дуже працює, того не приперли...

Як на мене, то це все призначено для утримання бойових частин ЗСУ на кордоні з білоруською губернією.
А от з пусками ракет та дронів з тієї губернії треба щось робити... Сподіваюсь, що в нашому ГШ є напрацювання стосовно цієї проблеми.
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30.10.2022 20:08
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суицидники подтягиваются....
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30.10.2022 19:56 Відповісти
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30.10.2022 20:54 Відповісти
Ну и дальше ? Опять пойдут окопы под чернобылем копать ? Или будут тренеровать беларусов залазить в пакеты ?
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30.10.2022 19:59 Відповісти
вже не говоріть про ту білорусію,блювати хочеться.
--слушайте! заткнитесь пожалуйста.устроили тут рамашка--помню не помню.
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30.10.2022 19:59 Відповісти
З правого берега херсону їх перекинуть на північ, або ми закопаїмо їх зараз, або потім вони будуть грабувати й нищити ще й на півночі.
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30.10.2022 20:04 Відповісти
Не интересно. И зачем цензор разбивает на части сводку генштаба? Что новостей нет других больше, что нужно на куски рвать сводку генштаба?
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30.10.2022 20:05 Відповісти
Затем, что траф. За вчера посещалка Цензора составила 568 000 человек. Среднее отношение кликов по рекламе к общему числу посетителей (CTR) равно примерно 5%. Пусть 2%. Но это очень мало. Имеем, что около 15 000 посетителей кликнуло на рекламу. При цене клика в 6-8 центов получаем примерно 1000 долларов в сутки заработка. Так что, ничего личного. Бизнес, етить-колотить.
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30.10.2022 20:47 Відповісти
и тем не менее....заминировать там на кордоне все козьи тропы и заячьи тропинки не помешает...
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30.10.2022 20:06 Відповісти
Загрядотрядьі кадирівців - прислали, чмобіків - прислали, більш нове озброєння та БК до нього - вивезли, металобрухт і БК до нього - завезли, авіацію для ЯЗ - приперли, ЯЗ - і своє щось не дуже працює, того не приперли...

Як на мене, то це все призначено для утримання бойових частин ЗСУ на кордоні з білоруською губернією.
А от з пусками ракет та дронів з тієї губернії треба щось робити... Сподіваюсь, що в нашому ГШ є напрацювання стосовно цієї проблеми.
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30.10.2022 20:08 Відповісти
думаю лукашенка тільки і чекає привід..якшо грохнути по їх базах,для них буде привід нападати.напевно так ..Генштаб вважаю знає що робить.
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30.10.2022 20:32 Відповісти
Не стоит бояться привіду дня нападу, вони і так його можуть вигадати, при чому любий привід для нападу. Треба їх бити на їх території, поки є змога. Вони не йдуть в Україну тільки тому зараз, що чують що отримають людей. А не тому що привіду для нападу не має.
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30.10.2022 20:46 Відповісти
Лука, на мою думку, навпаки - намагається до нас не лізти. Тоді в нього буде хоч якась надія вийти не дуже побитим і зберегти життя собі та своїм синочкам. Про владу там не йдеться вже давно, а от зберегти життя він хоче. Та й Європі краще спілкуватись з цим полудурком (але вже знайомим полудурком), ніж з тим, хто прийде йому на зміну (на кшталт Тіхановської, яка так мнялась у відповіді на питання "чий Крим").
У мене таке відчуття, що Лука веде якісь свої таємні переговори з ЄС і виторговує собі безпеку.
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30.10.2022 20:49 Відповісти
Безпеку він вже купив в Саудівській Аравії..там його сховані статки в банках сховані..щось або хтось тримає його за яйця..
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30.10.2022 21:38 Відповісти
Сподіваюся, Північ готова, а то щоб не було так, як восени минулого року: збільшується- не збільшується, пересувається-не пересувається, достатньо для нападу-недостатньо, а поміж цим хіхоньки і хахоньки, а також шашлики. А потім гоп, і танки по Києву. Яка б не була ********** армія, а зайвих турбот нашим хлопцям не треба
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30.10.2022 20:27 Відповісти
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30.10.2022 20:33 Відповісти
боротьба з сатанізмом
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30.10.2022 21:40 Відповісти
Надеюсь, на этот раз гостей нужно встретить .
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30.10.2022 20:54 Відповісти
ЧЕКА ЇХ ЧЕКАЄ !)
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30.10.2022 23:27 Відповісти
 
 